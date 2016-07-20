Свободный порт Владивосток наращивает производство подгузников

Производство резидента Свободного порта Владивосток в поселке Дальневосточная МИС Октябрьского района осмотрел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в муниципалитет. Предприятие по производству детских одноразовых подгузников планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Экскурсию по уже действующему производственному цеху предприятия главе региона провел главный учредитель компании. Он рассказал, что она стала первой на российском рынке, кто наладил производство детских подгузников премиум-класса.

В июне этого года предприятие подписало соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. В качестве резидента оно планирует расширить производственную линейку – выпускать подгузники-трусики.

«Планируемое производство уникально для всей территории Российской Федерации, стран ближнего зарубежья и СНГ», – отметил представитель компании-резидента СПВ.

Реализовать проект планируется в два этапа: до 2017 и 2019 года. Общий объём инвестиций составит 160 миллионов рублей. Будет создано до 40 новых рабочих мест в поселке.

«Сейчас завершаем строительство производственного цеха, в ближайшее время будем принимать оборудование», – отметил резидент.

По словам общественного советника Губернатора Приморья по стратегическим направлениям развития Сергея Сопчука, предприятие показало хороший пример развития.

«У руководства компании есть серьезные планы по развитию своего производства, а статус резидента Свободного порта позволит им осуществить их быстрее. Рассчитываем, что этот пример станет показательным для остальных. Примечательно также, что режим порто-франко позволяет привлекать инвесторов на территории, которые ранее не были инвестиционно привлекательными», – подчеркнул Сергей Сопчук.

Напомним, режим Свободного порта распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края, включая Октябрьский район.

На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 95 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 164 миллиардов рублей. В перспективе будет создано более 20 тысяч рабочих мест.

Справочно. Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим Свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок, до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.

Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 миллионов рублей в течение трех лет. И в-третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.

Фото Юлии Никитиной, РИА PrimaMedia.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.