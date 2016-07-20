Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Свободный порт Владивосток наращивает производство подгузников
Производство резидента Свободного порта Владивосток в поселке Дальневосточная МИС Октябрьского района осмотрел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в муниципалитет. Предприятие по производству детских одноразовых подгузников планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Экскурсию по уже действующему производственному цеху предприятия главе региона провел главный учредитель компании. Он рассказал, что она стала первой на российском рынке, кто наладил производство детских подгузников премиум-класса.
В июне этого года предприятие подписало соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. В качестве резидента оно планирует расширить производственную линейку – выпускать подгузники-трусики.
«Планируемое производство уникально для всей территории Российской Федерации, стран ближнего зарубежья и СНГ», – отметил представитель компании-резидента СПВ.
Реализовать проект планируется в два этапа: до 2017 и 2019 года. Общий объём инвестиций составит 160 миллионов рублей. Будет создано до 40 новых рабочих мест в поселке.
«Сейчас завершаем строительство производственного цеха, в ближайшее время будем принимать оборудование», – отметил резидент.
По словам общественного советника Губернатора Приморья по стратегическим направлениям развития Сергея Сопчука, предприятие показало хороший пример развития.
«У руководства компании есть серьезные планы по развитию своего производства, а статус резидента Свободного порта позволит им осуществить их быстрее. Рассчитываем, что этот пример станет показательным для остальных. Примечательно также, что режим порто-франко позволяет привлекать инвесторов на территории, которые ранее не были инвестиционно привлекательными», – подчеркнул Сергей Сопчук.
Напомним, режим Свободного порта распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края, включая Октябрьский район.
На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 95 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 164 миллиардов рублей. В перспективе будет создано более 20 тысяч рабочих мест.
Справочно. Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим Свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок, до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.
Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 миллионов рублей в течение трех лет. И в-третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
Фото Юлии Никитиной, РИА PrimaMedia.
Новости тематики
- Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами
- В Приморье "Бизнесу у моря" представлены девять новых инструментов развития
- Центр "Мой бизнес" предоставит услуги по принципу "одного окна" предпринимателям Приморья
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Стройка по новым правилам
- Ворота в Свободный порт Владивосток открыты, но без "веревочников" не обходится
- "Русагро" сварит в Приморье сыр
- ...И стакан парного молока
- В Приморье приступили к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"
- Экс-мэр вернулся в "Сумотори"
Новости раздела
- Во Владивостоке очистка территорий от снега должна проводиться незамедлительно
- Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- В Приморье "Бизнесу у моря" представлены девять новых инструментов развития
- Tele2 спросит абонентов, почему они считают ее любимым оператором
- Банк России, "Ростелеком" и Почта Банк будут работать над повышением доступности финансовых услуг
- Центр "Мой бизнес" предоставит услуги по принципу "одного окна" предпринимателям Приморья
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- В Приморье на продаже косаток и белух делают состояния
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр