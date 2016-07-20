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Бета-версия портала госуслуг стала основной
Бета-версия Единого портала госуслуг (ЕПГУ) мигрировала на основной домен, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Бета-версия портала госуслуг была запущена в промышленную эксплуатацию в июне 2014 года. Для ее создания и развития был сформирован центр компетенций, в который вошли представители Минкомсвязи, «Ростелекома» и «РТ Лабс». За 2 года новая версия портала приобрела популярность среди пользователей. Так, если в конце 2014 года новый портал ежемесячно посещало около 180 тыс. уникальных пользователей, то в первом полугодии 2016 года — уже 1,5 млн. Активнее всего новой версией ЕПГУ пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.
На текущий момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано порядка 29 млн человек, из них более 6,4 млн – в первом полугодии 2016 года. Средний прирост количества пользователей в системе, по показателям на конец 2015 года, составляет более 1 млн человек в месяц. Доля граждан в 43 субъектах РФ, зарегистрированных в ЕПГУ, превышает 20%. В числе лидеров - Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем свыше 40%.
За первые шесть месяцев прошлого года граждане заказали на бета-версии портала 47 тыс. федеральных услуг, а за первое полугодие 2016 – 81 млн., включая информационные услуги. Чаще всего на новой, теперь и основной версии ЕПГУ проверяют штрафы ГИБДД и состояние индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, налоговые и судебные задолженности, подают заявки на получение водительских удостоверений. Пользователи портала ежемесячно получают около 3 млн транзакционных и около 16 млн информационных услуг.
В целом, на ЕПГУ в электронном виде можно заказать около 1 тыс. федеральных государственных услуг, 8 тыс. региональных и порядка 15 тыс. муниципальных услуг в интересах физических, юридических лиц и иностранных граждан. В первом полугодии 2016 года пользователи портала совершили более 2,4 млн успешных платежей на общую сумму 2,3 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2015 года. Платежи на сайте доступны с помощью банковских карт, счета мобильного телефона, электронного кошелька Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги.
На портале появились новые функции и сервисы, его интерфейс переработан с учетом результатов исследований в части пользовательского опыта. Только в 2015 году было проведено 3 волны пользовательского тестирования с привлечением независимой юзабилити-лаборатории. Дополнен каталог услуг, в который добавлены категории «Семья и дети», «Паспорта, регистрации, визы», «Транспорт и вождение», «Налоги и финансы» и многие другие. Модернизирован поиск по каталогу. Обновлен личный кабинет и система обмена электронными сообщениями «Госпочта», появился раздел «Помощь и поддержка». Стали доступны запись на прием к врачу и регистрация транспортного средства.
В первом полугодии 2016 года на ЕПГУ созданы единые интерактивные формы заявлений на предоставление услуг по приему и выдаче документов о регистрации заключения и расторжении брака, рождения, усыновления или удочерения. Разработана интерактивная форма заявлений на выдачу охотничьих билетов федерального образца.
«Главным трендом развития ЕПГУ был и остается фокус на автоматизацию и упрощение получения госуслуг. В этом году будут выполнены существенные доработки, направленные на улучшение пользовательского интерфейса и расширение перечня предоставляемых сервисов. В частности, получит развитие раздел комплексных госуслуг «Жизненные ситуации», в котором можно будет получить пакетные госуслуги по тематикам, доработан раздел для юридических лиц и ИП, появятся новые интерактивные сервисы и виджеты», - сказал Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».
Параллельно с порталом продолжает развиваться мобильное приложение «Госуслуги», адаптированное под устройства на iOS, Android и WinPhone. Приложение доступно всем зарегистрированным пользователям ЕПГУ. Ежемесячно мобильным приложением пользуются более 500 тыс. пользователей, а количество получаемых ими услуг превышает 9,1 млн. За первое полугодие 2015 года через мобильное приложение было заказано 168 тыс. услуг, а за шесть месяцев 2016 — уже 43,6 млн., включая информационные услуги. Текущая версия приложения оценивается пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5.
Число подписчиков аккаунтов портала госуслуг в социальных сетях (ВКонтакте, Твиттер, Facebook, Живой журнал), в которых пользователи узнают новости портала и получают консультационную поддержку, в 2016 году достигло 50 тысяч.
В 2015 году бета-версия ЕПГУ получила высшую отметку в конкурсе «Рейтинг Рунета» и заняла первое место в номинации «Некоммерческие и госорганизации». Кроме того, портал получил премию «Золотой сайт», а также «Премию Рунета-2015» в номинации «Государство и общество». В 2016 году мобильное приложение портала получило премию «Золотое приложение» в трех конкурсных номинациях. Первое место «Госуслуги» заняли в двух тематических категориях — «Образ жизни» и «Продуктивность, сервисы, обучение». Третье место — в золотой номинации «Лучшее приложение бренда».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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