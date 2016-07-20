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На "ДВ гектары" налетели как на мед
Приморцы берут «гектар» в основном для пчеловодства, строительства дома и предпринимательства
Около 700 заявок на получение участка земли поступило от приморцев с момента реализации закона о «дальневосточном гектаре». Ханкайский район - пилотный муниципалитет, на котором планируется отработать все сложные вопросы, связанные с внедрением нового механизма получения земли в Приморье. Об этом губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил в эфире программы «Блиц» на телеканале «Россия-1».
На сегодняшний день жители края подали около 700 заявок на «гектар». Однако есть и такие, которые были отклонены по тем или иным причинам.
«Пилотным в Приморье определен Ханкайский район. Тем не менее в крае около 100 заявок жители подали на участки в других муниципалитетах. Оставить такую заявку можно будет после 1 октября. Иногда заявители забывают приложить какие-то документы, например скан паспорта. Также возникают погрешности, когда человек рисует участок. Если его участок налагается на запрещенную к выдаче территорию, он получает отказ», - отметил губернатор.
Глава Приморья подчеркнул, что «пилотная» система позволит отработать механизм на практике до совершенства.
«Все причины, которые я назвал, объективны. Технические вопросы мы отрегулируем на небольшой территории, чтобы затем запустить повсеместно. Закон очень нужный и интересный», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Глава Приморья также уточнил, что основными целями использования запрашиваемых участков граждане заявили пчеловодство, ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательство, например строительство базы отдыха.
Вместе с тем отметим, что федеральная информационная система «На Дальний Восток» позволяет заявителям не указывать виды разрешенного использования. Законом об одном гектаре установлено, что пользователь вправе изменить вид разрешенного использования по своему усмотрению в течение года.
Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года.
Согласно нему с 1 июня 2016 года участки могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для жителей Приморья это Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 года приморцы смогут получить земельные участки на всей территории Приморского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.
Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в Приморье в рамках реализации закона, по предварительным данным, составляет около 650 тысяч гектаров. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган или подать заявку в онлайн-режиме на портале надальнийвосток.рф.
Евгений СИДОРОВ.
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(Законом об одном гектаре установлено, что пользователь вправе изменить вид разрешенного использования по своему усмотрению в течение года. ) ???