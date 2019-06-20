ЕБС на "Бис": идентификация личности в новом формате

Встреча представителей Банка России и ПАО «Ростелеком» со СМИ по вопросам внедрения механизма удаленной идентификации прошла во Владивостоке



О принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС) на встрече со СМИ во Владивостоке рассказали Иван ЗИМИН, и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России и Иван БЕРОВ, директор по цифровой идентичности «Ростелекома», сообщает газета «Золотой Рог».



Как сообщил Иван Зимин, «удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии.



Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков, обладающих правом проводить регистрацию физических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Такой банк проведет идентификацию физического лица при личном присутствии, зарегистрирует его в ЕСИА, а также снимет биометрические параметры и направит их в ЕБС.



В дальнейшем, если гражданин захочет обратиться в новый банк, ему нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с камерой и микрофоном. После сравнения его лица и голоса с ранее внесенными в систему данными он сможет открыть счет (вклад), получить кредит, сделать перевод из дома, не приходя в банк.



Процедура для пользователя является бесплатной и добровольной и осуществляется только с согласия клиента», - подчеркнул спикер.



В рамках конференции, к диалогу о ЕБС подключились представители Дальневосточных отделений Банка России. Большинство вопросов касалось способов защиты биометрических данных от мошенников. Иван БЕРОВ пояснил, что биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека:



«Передача биометрических данных гражданина с его мобильного телефона, планшета, ноутбука или компьютера в Единую биометрическую систему надежно защищена от взлома и утечек с помощью российских криптографических средств. И сейчас завершается создание мобильного приложения для удаленной идентификации со встроенными криптографическими средствами защиты информации, которое будет соответствовать всем требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации.



Биометрические данные физических лиц будут храниться в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других идентификационных данных, таких как Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и тд. Персональные данные будут храниться в ЕСИА, биометрические — в Единой биометрической системе. Связка между системами будет осуществляться по технологическому идентификатору ЕСИА. Таким образом, доступ третьих лиц к данным клиента любого банка будет невозможен. Только сам человек сможет дать разрешение банкам на сверку информации с данными системы. Это происходит каждый раз, когда вы хотите получить онлайн-услугу.



Исключение может быть сделано только для органов внутренних дел, когда они расследуют преступления».



На вопрос от журналиста газеты «Золотой Рог» о собственных банковских системах, позволяющих идентифицировать клиента с помощью биометрии, Иван Зимин ответил так: «Если зарегистрироваться во внутренней системе банка, то доступ к услугам других организаций будет невозможен. Для избежания путаницы, нужно четко объясните сотруднику банка, в какую именно систему необходимо внести данные. На данный момент, Банк России рекомендует кредитным организациям предупреждать клиента о том, куда именно будут занесены его биометрические данные».



Руководитель направления продвижения ЕБС компании Ростелеком Светлана ОЗЕРКОВСКАЯ продемонстрировала, как проходит сбор биометрии гражданина и его идентификацию для удаленного получения банковской услуги.



«Биометрические данные – это закодированный «слепок», состоящий из фото и звуковой записи голоса. Процесс состоит из записи голоса и изображения лица. Биометрические данные передаются в единую биометрическую систему, там сохраняются и могут быть использованы для удаленной идентификации клиента при оформлении продукта или услуги с помощью дистанционного банковского обслуживания», - пояснила Светлана. Она показала путь прохождения сбора данных на практике.



На первом этапе регистрации нужно три раза прочитать вслух цифры — от 0 до 9, затем от 9 до. На втором этапе сотрудник фотографирует лицо как на паспорт. На этом, практически, функция клиента заканчивается. Далее, получение услуг клиент может осуществлять по введенным биометрическим данным, заходя с личного кабинета сайта Госуслуг через приложение своего банка. Вся процедура занимает не более 2 минут.



Кстати, как рассказали в ходе беседы со СМИ эксперты, созданная в Японии биометрическая система (после трагических событий в марте 2011 года, когда вследствие землетрясения и цунами, множество людей лишись своих документов), в преддверии Олимпийских игр 2020 года пошла еще дальше. Японцы приступили к тестированию новой системы оплаты товаров и услуг для иностранцев. Она позволит гражданам других стран расплачиваться в гостиницах, магазинах и ресторанах, просто прикладывая палец к считывающему устройству. Иван Зимин подчеркнул, что не за горами и в России внедрение подобных технологий в ближайшие годы.



«Удаленная идентификация позволяет повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Благодаря такому механизму клиент может получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка», - отметил Иван Беров.



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.