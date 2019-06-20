Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЕБС на "Бис": идентификация личности в новом формате
Встреча представителей Банка России и ПАО «Ростелеком» со СМИ по вопросам внедрения механизма удаленной идентификации прошла во Владивостоке
О принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС) на встрече со СМИ во Владивостоке рассказали Иван ЗИМИН, и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России и Иван БЕРОВ, директор по цифровой идентичности «Ростелекома», сообщает газета «Золотой Рог».
Как сообщил Иван Зимин, «удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии.
Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков, обладающих правом проводить регистрацию физических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Такой банк проведет идентификацию физического лица при личном присутствии, зарегистрирует его в ЕСИА, а также снимет биометрические параметры и направит их в ЕБС.
В дальнейшем, если гражданин захочет обратиться в новый банк, ему нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с камерой и микрофоном. После сравнения его лица и голоса с ранее внесенными в систему данными он сможет открыть счет (вклад), получить кредит, сделать перевод из дома, не приходя в банк.
Процедура для пользователя является бесплатной и добровольной и осуществляется только с согласия клиента», - подчеркнул спикер.
В рамках конференции, к диалогу о ЕБС подключились представители Дальневосточных отделений Банка России. Большинство вопросов касалось способов защиты биометрических данных от мошенников. Иван БЕРОВ пояснил, что биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека:
«Передача биометрических данных гражданина с его мобильного телефона, планшета, ноутбука или компьютера в Единую биометрическую систему надежно защищена от взлома и утечек с помощью российских криптографических средств. И сейчас завершается создание мобильного приложения для удаленной идентификации со встроенными криптографическими средствами защиты информации, которое будет соответствовать всем требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации.
Биометрические данные физических лиц будут храниться в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других идентификационных данных, таких как Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и тд. Персональные данные будут храниться в ЕСИА, биометрические — в Единой биометрической системе. Связка между системами будет осуществляться по технологическому идентификатору ЕСИА. Таким образом, доступ третьих лиц к данным клиента любого банка будет невозможен. Только сам человек сможет дать разрешение банкам на сверку информации с данными системы. Это происходит каждый раз, когда вы хотите получить онлайн-услугу.
Исключение может быть сделано только для органов внутренних дел, когда они расследуют преступления».
На вопрос от журналиста газеты «Золотой Рог» о собственных банковских системах, позволяющих идентифицировать клиента с помощью биометрии, Иван Зимин ответил так: «Если зарегистрироваться во внутренней системе банка, то доступ к услугам других организаций будет невозможен. Для избежания путаницы, нужно четко объясните сотруднику банка, в какую именно систему необходимо внести данные. На данный момент, Банк России рекомендует кредитным организациям предупреждать клиента о том, куда именно будут занесены его биометрические данные».
Руководитель направления продвижения ЕБС компании Ростелеком Светлана ОЗЕРКОВСКАЯ продемонстрировала, как проходит сбор биометрии гражданина и его идентификацию для удаленного получения банковской услуги.
«Биометрические данные – это закодированный «слепок», состоящий из фото и звуковой записи голоса. Процесс состоит из записи голоса и изображения лица. Биометрические данные передаются в единую биометрическую систему, там сохраняются и могут быть использованы для удаленной идентификации клиента при оформлении продукта или услуги с помощью дистанционного банковского обслуживания», - пояснила Светлана. Она показала путь прохождения сбора данных на практике.
На первом этапе регистрации нужно три раза прочитать вслух цифры — от 0 до 9, затем от 9 до. На втором этапе сотрудник фотографирует лицо как на паспорт. На этом, практически, функция клиента заканчивается. Далее, получение услуг клиент может осуществлять по введенным биометрическим данным, заходя с личного кабинета сайта Госуслуг через приложение своего банка. Вся процедура занимает не более 2 минут.
Кстати, как рассказали в ходе беседы со СМИ эксперты, созданная в Японии биометрическая система (после трагических событий в марте 2011 года, когда вследствие землетрясения и цунами, множество людей лишись своих документов), в преддверии Олимпийских игр 2020 года пошла еще дальше. Японцы приступили к тестированию новой системы оплаты товаров и услуг для иностранцев. Она позволит гражданам других стран расплачиваться в гостиницах, магазинах и ресторанах, просто прикладывая палец к считывающему устройству. Иван Зимин подчеркнул, что не за горами и в России внедрение подобных технологий в ближайшие годы.
«Удаленная идентификация позволяет повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Благодаря такому механизму клиент может получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка», - отметил Иван Беров.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Блогер из Приморья вошел в тройку лучших в номинации "Социальные медиа"
- ЕБС на "Бис": идентификация личности в новом формате
- Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data
- Абоненты Tele2 не платят за интернет в первый день за границей
- Во Владивостоке заработает 4G-кинотеатр под открытым небом
- Tele2, Nokia и "Ростелеком" будут развивать 5G в России
- Почта России представила обновленный онлайн сервис для отправки товаров почтой
- Эфирное аналоговое телевещание прекращено во Владивостоке
- Солнце "умных городов" взошло во Владивостоке
- "Ростелеком" отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Новости раздела
- Блогер из Приморья вошел в тройку лучших в номинации "Социальные медиа"
- ЕБС на "Бис": идентификация личности в новом формате
- Во Владивостоке и Приморье можно найти работу за два часа
- Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева
- Личные финансы: стратегия накопления и тактика реинвестирования
- Вокруг да около кукурузы
- "Терминал Астафьева" приступает к строительству первого этапа закрытой зоны выгрузки
- Комплекс вина
- Кирпич, рассыпающийся на глазах
- Губернатор поставил жесткие сроки пылящим портам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Toyota решила возродить забытую, но полезную модель
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Россиян сделают еще беднее
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- Популярный мессенджер упал по всему миру
- Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первых гостей
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приамурье открывается новая фермерская ярмарка