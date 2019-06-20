Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева

Уважаемые клиенты и партнёры!

В виду сложившейся ситуации вокруг компании «Востокцемент» и входящих в состав холдинга заводов мы считаем необходимым дать ряд разъяснений.

Сегодня, 20 июня, стало известно, что 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчётные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей . Это АО «Спасскцемент», АО «Теплоозёрский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются.

Наши предприятия являются стабильно работающими, не имеющими задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Основные бизнес-ценности компании «Востокцемент» – добросовестность, клиентоориентированность, этичность, надёжность, стабильность и ответственность. Главный капитал компании – это люди. Сейчас в холдинге трудится порядка 5 000 человек. В каждой тонне цемента и щебня, кубе бетона заложен колоссальный труд всех сотрудников нашей группы компаний.

Вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия у нас существуют обязанности по выплате заработной платы, налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и подрядчиками.

Арест счетов предприятий неизбежно приведёт к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения вещей - остановка предприятий и увольнение сотрудников - 5 000 семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечёт за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия).

Спасскцемент, Якутцемент, Теплоозёрский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов - цемента, клинкера, щебня, минерального порошка – в дальневосточном регионе. Стройматериалы «Востокцемента» отгружались на крупнейшие объекты. Среди которых - космодром «Восточный» и Нижне-Бурейская ГЭС в Амурской области, Русский и Золотой мосты, судостроительный завод «Звезда», третья очередь угольного терминала «Восточный порт» в Приморском крае, на объекты алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии, ТЭЦ в Советской Гавани в Хабаровском крае, на стройки Сахалинской области и Забайкальского края.

Мы всегда выполняем свои обязательства по поставке продукции в срок и в соответствии с заявленными в договорах условиями, как перед государственными объектами, так и перед конечными частными потребителями.

Уважаемые клиенты и партнёры, к сожалению, в случае остановки наших предприятий из-за ареста счетов мы не сможем обеспечить Вас необходимыми строительными материалами. Мы осознаем, что это негативно скажется на вашем бизнесе и на всей строительной отрасли Дальнего Востока, и будем прилагать все усилия чтобы не допустить этого. Но осознавая масштаб проблемы, обязаны честно проинформировать Вас о возможных негативных последствиях.

Группа компаний «Востокцемент» .

Газета «Золотой Рог», Владивосток.