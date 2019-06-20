Вокруг да около кукурузы

Многие темы и проекты, обсуждаемые на Дальневосточном российско-корейском форуме, повторяются из года в год. Однако до реализации дело доходит пока крайне редко…

Прошедший на днях во Владивостоке очередной, девятый по счету, ежегодный Дальневосточный российско-корейский форум снова продемонстрировал большой интерес Республики Корея к сотрудничеству с нашим краем и Дальним Востоком России в целом, несмотря на влияние некоторых внешнеполитических факторов, о которых напомнили в своих выступлениях южнокорейские гости.

Для Приморского края, в свою очередь, эта страна стала вторым по значимости партнером после Китая.

Сотрудничество в условиях санкций

Торговый оборот в прошлом году вышел на уровень 1,350 млрд долларов, рост составил 20% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в целом вырос на 27%. Еще более впечатляющими выглядят цифры туристической отрасли - в прошлом году Приморье посетило в полтора раза больше, чем годом ранее, южнокорейских граждан (224 тыс. человек). Сотрудничество двух стран набирает обороты, хотя, как отметили участники форума, это происходит в основном не в сфере инвестиций.

Тема сотрудничества трех стран – России, Республики Корея и КНДР – получила в последнее время новое содержание благодаря ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Еще на прошлогоднем форуме южнокорейскими спикерами были сформулированы предложения по развитию такого сотрудничества. И в течение года эти вопросы обсуждались на многих площадках. В частности, во Владивостоке были высказаны идеи реализации проектов в области судостроения, логистики, строительства железнодорожной ветки, проходящей через Южную Корею, Северную Корею и Приморский край, создания рыбоперерабатывающего кластера и другие. «В условиях санкций Совбеза сложно говорить о трехстороннем сотрудничестве, - сказал в своем выступлении профессор корейского института по вопросам промышленной экономики и торговли Ким Хак Ки, - но мы должны продумать поэтапное развитие. Надо начинать работу России и Южной Кореи с последующим вовлечением Северной Кореи».

Биржам предложено дружить

Сегодня почти половину экспорта приморской продукции в Республику Корея составляют морепродукты и ракообразные. По мнению профессора Корейского Морского Института Чжан Хон Сок, Россия на азиатском рынке может утратить лидерство в поставках минтая на фоне динамичного роста объемов поставок «белой рыбы» Вьетнамом. В этом отношении южнокорейский эксперт высоко оценил перспективы сотрудничества наших двух стран по созданию нового «рыбного» центра в условиях ожидаемого передела азиатского рыбного рынка, упомянув при этом фактически приостановленный сегодня рыбоперерабатывающий проект на мысе Назимова.

В продолжение этого разговора генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН отметил, что наиболее востребованная рыбная продукция сегодня продается на азиатских аукционах. И сложившаяся система, при которой продукция напрямую идет в Азию, в том числе, на пусанский аукцион, вероятно, будет меняться. «Мы хотим перевести под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции через российскую аукционную площадку», - заявил Сергей Люлюхин, высоко оценив при этом перспективы сотрудничества Российской биржевой площадки и Аукционного комплекса в Пусане.

Все мысли о еде

Но главной темой разговора, судя по затраченному времени на обсуждение, стало на этот раз сельское хозяйство. В Республике Корея эта отрасль на данный момент является высокотехнологичной, а сама страна давно уже стала экспортером аграрных технологий. При этом она является крупным импортером животноводческой продукции. В то же время, российские производители пока ограничены в доступе с животноводческой и птицеводческой продукцией на корейский рынок. С 2014 года идут консультации по этому вопросу, но пока о результатах говорить не приходится.

В то же время, задачи, поставленные перед сельскохозяйственной отраслью, связаны не только с ростом производства, но и с ростом экспорта. Наращивать эти объемы должен помочь федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Заявленная цель – удвоить экспорт, т.е. к 2024 году страна должна экспортировать до 55 млн тонн зерна, а экспорт рыбопродукции должен выйти на уровень 8,5 млрд долларов.

Наиболее интересные растениеводческие культуры для экспорта, выращиваемые в Приморье, – это соя и кукуруза. Оценки перспектив в отношении последней практически все выступавшие давали высокие. Оценивая потенциал Приморского края и обозначив его преимущества для отрасли, директор по развитию компании Tate Group Олег МАМАЕВ назвал и стоимость земли для сельхозпроизводства.

«У нас сейчас гектар на рынке стоит в районе 700 долларов, в то время как в Штатах на той же широте (Северная Дакота, Айова, Миннесота и т.д.) стоимость составляет порядка 24 тыс. долларов за гектар. Поэтому экономика здесь может складываться довольно-таки интересная, - отметил Олег Мамаев. - Хотел бы еще сказать, что в связи с географическим положением у нас есть преимущества транспортно-логистические, но, увы, в настоящий момент их практически нет. Общая мощность элеваторов, имеющихся в крае, по нашим оценкам, составляет порядка 250 тыс. тонн. Это очень мало и недостаточно, в первую очередь, для обеспечения логистики по кукурузе. В плане потенциала земли у нас порядка 700 тыс. гектаров, на которых можно с минимальными вложениями эффективно работать, то есть там имеются подъездные пути, дороги, наклон полей, который позволяет их не топить. Остальной земле требуется мелиорация».

Основными вызовами, по словам эксперта, остается низкая урожайность по сое, неадекватный севооборот, высокая кислотность почв, которая фактически не дает работать удобрениям.

В то же время, корейские эксперты отметили, что перечень культур не стоит ограничивать только соей и кукурузой. Можно выращивать в Приморье и другие интересные для корейского потребителя культуры, такие как, например, женьшень и ряд других.

Елена АБАШЕВА, фото автора.