Личные финансы: стратегия накопления и тактика реинвестирования

На фоне повышения возраста выхода на пенсию, экономического давления на нашу страну и ослабления рубля умение накопить капитал и правильно управлять им приобретает первостепенное значение. Как накопить нужную сумму, чтобы включить в свой инвестиционный портфель - давайте об этом поговорим с Президентом ГК «ФИНАМ» Владиславом Вячеславовичем КОЧЕТКОВЫМ.

- Начать накопление капитала следует с жесткого контроля над финансами. Возьмите в привычку записывать свои доходы и расходы в ежедневник или воспользуйтесь мобильными приложениеми. Уже через месяц вы получите объективную картину своих финансов. Оптимизируйте свои расходы. Как показывает практика, на покупку необязательных мелочей, вроде лишней чашки кофе, может уходить до 10% бюджета. Возможно, удастся оптимизировать расходы на связь, выбрав более экономный тариф, или на коммунальные услуги. Откладывайте деньги. Направляйте на эту цель 10-20% дохода и не меньше 50% любых случайных поступлений. Эти деньги должны работать, то есть их следует вложить в финансовые инструменты. Важно, чтобы инвестиции были регулярными. В таком случае вы сможете использовать эффект сложных процентов - начисленные проценты будут прибавляться к основной сумме и тоже начнут генерировать доход.

Пусть ваш капитал сформирован, и составляет 100-200 тыс. рублей. Какие инструменты выбрать, чтобы получать пассивный доход от своего капитала? Все зависит от ваших задач, целей и сроков. Чем выше надежность, тем ниже доход, и наоборот. Например, вложения в банковский депозит обеспечат отличную надежность, но и доход будет невысоким - это вариант сбережения, но не приумножения. Отдача от суммы 100-200 тыс. рублей будет гораздо выше, если включить в инвестиционный портфель ценные бумаги. Отличным вариантом будет открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), с покупкой на него облигаций федерального займа (ОФЗ) или корпоративных облигаций крупных российских компаний, эмитированных в период с 2017-2020 гг. Государство или компания, выпуская облигацию, занимает деньги в долг, обязуясь вернуть их с процентами. После истечения срока, на который выпущена облигация, эмитент должен выплатить номинальную стоимость облигации, а кроме того, покупатель облигации получает процентный или купонный доход по облигации. Например, облигация выпущена на 5 лет. Купонный доход инвестор получает каждые 3 месяца, а через пять лет получит номинальную сумму облигации. Но ждать пять лет не обязательно - облигацию можно продать в любой момент на бирже.

Облигации прекрасно подходят для долгосрочного инвестирования - например, с целью накопить на пенсию или на учебу детям.Разница между доходностями по вкладам и текущими доходностями облигаций федерального займа по-прежнему остаётся в пользу облигаций. Начиная с февраля 2019 г. максимальная процентная ставка в российских рублях 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, неуклонно снижается, и по состоянию на конец мая 2019 г. составляет 7,37%. А вот по ряду ОФЗ с погашениями через 3/6/9 лет можно зафиксировать доходности, соответственно, на уровне 8,1%/8,3%/8,6%.

Отметим, что ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13% на внесенные средства, до 52 тыс. рублей. Кроме того, в облигации можно «припарковать» любую сумму, тогда как у вкладов есть лимит страхования 1,4 млн руб. Напомним, что максимальная сумма, которую можно вносить на ИИС в течение календарного года, сейчас увеличена до 1 млн руб. А вот размер налогового вычета по ИИС остается на уровне 400 тыс. рублей.

Таким образом, налоговый вычет можно рассматривать как дополнительную доходность, а тактика реинвестирования этого вычета и регулярного дохода по государственным облигациям будет гораздо эффективнее вложений в традиционные инструменты. Давайте очень примерно посчитаем, на что может рассчитывать инвестор, который открыл ИИС, внес на него 400 тыс. рублей, и купил на эти деньги ОФЗ с доходностью, скажем, 8%.

Итак, в первый год бумаги принесут 32 тыс. рублей, и стоимость портфеля вырастет до 432 тыс. рублей. Во второй год инвестор вновь вносит 400 тыс. рублей, получает налоговый вычет в размере 52 тыс. рублей за первый год и реинвестирует эту сумму. Таким образом, прирост по итогам второго года составит уже 66 560 рублей, а размер портфеля увеличивается до 898 560 рублей. Тот же алгоритм повторяется и на третий год - вносим 400 тыс. рублей, реинвестируем налоговый вычет за предыдущий год в размере 52 тыс. рублей. Прирост портфеля составит 103 885 рублей а его общая стоимость достигнет 1 402 445 рублей. ИИС можно закрывать и получать налоговый вычет за третий год. Итого инвестор, не прикладывая практически никаких усилий по управлению капиталом, получил за три года общий доход по портфелю в размере 358 445 рублей или 15,5% годовых. Разумеется, это очень общий пример, приведенный в качестве иллюстрации, как работает капитал на ИИС.

Анатолий ВАКУЛЕНКО.

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На фото: Владислав Кочетков: «Даже налоговый вычет можно рассматривать как дополнительную доходность».

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