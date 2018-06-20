Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью

«Если люди будут объединяться и создавать различные проекты, то через 10 лет мы не узнаем свой город»



Год назад известный владивостокский Instagram-блогер Валерия Шаповалова, вместе со своей подругой Марией Черторинской открыли кофейню «Пена дней» в самом центре Владивостока, на улице Батарейной. Успех к дуэту предпринимателей пришел очень быстро, потому, почти год спустя, они открыли и вторую кофейню, но уже на Океанском проспекте. Валерия рассказала, как появилась идея открыть «Пену дней», чем заведение отличается от других кофеен города и почему люди возвращаются туда снова и снова.





Ориентир – правильный кофе

- Идея открыть свою кофейню родилась по время поездки с подругой в Южную Корею, - начала рассказ Валерия. - Походили вдвоем по разным заведениям Сеула, восхитились и вдохновились. Домой вернулись с твердым намерением открыть свою кофейню! В городе к тому времени кофеен было уже не мало, но далеко не во всех правильно варят напиток. Поэтому решили обратить на себя внимание правильным кофе, прививая заодно вкус к нему. И не только: очень важную роль в этом бизнесе играют интерьер, атмосфера, радушие.

Кофейня «Пена дней» не случайно рядом с морем. Несмотря на то, что образ ее интерьера - собирательный, главная тема все же - морская стихия. Нам очень хотелось, чтобы кофейня «Пена дней» полюбилась посетителям и стала известной в городе.

Название заведения мы придумали не сразу, а после того, как закончили ремонт. Во-первых, «Пена дней» символизирует наш любимый город у моря, а во-вторых имеет интеллектуальную сторону. Роман Бориса Виана «Пена дней» - один из моих любимых!





Мы - семья

- Каждый человек, чтобы он не делал, вкладывает в это частичку самого себя, - считает Валерия. - Наша команда - не исключение. Делаем мы всё честно, с душой. Каждый занят тем, что ему нравится и что у него получается лучше, чем у остальных. Я считаю, что если долгое время выполнять ту работу, которая не приносит удовольствия, то вскоре ты попросту перегоришь, потеряешь интерес, так и не раскрыв своих истинных талантов.

Я верю, что если человек хороший, то и результат всегда у него будет положительный. Таким принципом мы руководствуемся при выборе персонала. В команде должны быть люди, которые любят своё дело и получают от этого удовольствие.

Сиропы мы варим сами, на зернах не дешевим, постоянно пробуем разные вкусы, находим такие сочетания, которых нет нигде. Всё натуральное.

Авторские напитки тщательно разрабатываем, а затем в процессе совершенствуем. На данный момент наша новинка - кофе с ламинарией и имбирем. Хочется, чтобы он стал «изюминкой» Владивостока, чтобы люди из других городов, приезжая к нам, пробовали и восхищались этим необычным напитком. В него мы еще добавляем морскую соль, ламинарию и карамельный сироп.

Вдохновение - это люди

- Когда ты чем-то с интересом и любовью занимаешься, и у тебя получается, тебе не хочется останавливаться, - продолжает рассказ Валерия. - Именно поэтому мы вскоре открыли вторую «Пену» на Океанском проспекте. Вторая кофейня отличается от первой по стилю, по атмосфере, но морская тематика в ней тоже есть. Даже и сам адрес второй «Пены» - «Океанский проспект», как бы обязывает к этому. А первая кофейня к тому же еще и по соседству с океанариумом.

- Мы ни с кем не конкурируем, а наоборот – открыты для партнерства, - замечает Валерия.

- Например, на открытие первой кофейни приглашали бариста из другого заведения. Мы рады кооперироваться, обмениваться опытом, ведь люди-это вдохновение. Один человек не сделает ничего.

Если люди будут объединяться, поддерживать друг друга и создавать различные проекты, то через 10 лет мы не узнаем свой город. Это правильно, нужно друг другу помогать. К сотрудничеству я отношусь положительно.

Диана ОНАСЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.