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Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
Во Владивостоке продолжается ремонт дорожного полотна и тротуаров в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время работы ведутся по шести адресам: Светланской, Русской, Карьерной, Прапорщика Комарова, Бестужева и 50 лет ВЛКСМ. А всего в 2018 году будут отремонтированы десять улиц. Это 12 км дорог с новым усовершенствованным покрытием дорожного полотна и тротуаров.
Часть центральной магистрали приморской столицы - улицы Светланской - комплексно отремонтировали в прошлом году. В нынешнем - приступили к ремонту второго участка - от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта «ДВГТУ».
К настоящему времени на участке от улицы Капитана Шефнера до остановки «Дальзавод», а также в районе остановки «Авангард», на тротуары уложили более 2 тысяч кв. метров новой брусчатки. Ремонт пешеходной зоны продолжается.
Отметим, что ремонт тротуаров на Светланской ведется ускоренными темпами. По поручению главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО подрядчик пересмотрел сроки производства работ, увеличил количество рабочих бригад и обещает завершить ремонт пешеходной зоны в июле - на месяц раньше обозначенного контрактом срока. Весь комплекс работ на Светланской планируется завершить к 1 сентября.
Кроме того, с начала ремонтных работ на всем протяжении ремонтируемого участка улицы были установлены новые дорожные бортовые камни. Завершается также демонтаж рельсов от остановки «ДВГТУ» до пересечения с улицей Капитана Шефнера. Работы ведутся круглые сутки, однако основные - в ночное время, когда снижается интенсивность дорожного движения.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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