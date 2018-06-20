"Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому

На минувшей неделе врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО назначил нового члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Вместо политтехнолога Давыда ГУБАРЯ, освобожденного от должности 1 июня, в ИК ПК теперь будет работать Ирина КОШИНА, имеющая высшее юридическое образование.

В крайизбирком Ирина Кошина переходит из представительства Приморского края при правительстве РФ, где являлась ведущим советником по обеспечению деятельности губернатора Приморского края. Кандидатуру Кошиной формально внесла автономная некоммерческая организация «Родные люди», но по факту новый член ИК ПК станет «своим человеком» Андрея Тарасенко в комиссии. Ранее, в течение нескольких лет Ирина Кошина являлась советником заместителя генерального директора ФГУП «Росмпорпорт» по капитальному строительству по юридическим вопросам Алексея НЕМКОВА (с октября 2017 года является вице-губернатором Приморья), а также входила в совет директоров подконтрольного «Росморпорту» АО «Ленморниипроект».

Напомним, что Избирательная комиссия Приморского края состоит из 14 человек, на паритетных началах назначаемых краевым парламентом и главой региона. Рекомендовать кандидатуры для включения в состав ИК ПК имеют право Центризбирком РФ, политические партии, муниципальные органы власти, общественные объединения.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.