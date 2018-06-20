Деградация агломерации

Некогда широко разрекламированная Владивостокская агломерация, похоже, останется лишь на бумаге…

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО намерен вернуть муниципалитетам Владивостокской агломерации полномочия, «отобранные» в 2014-2015 годах. Работа краевых структур, которые с 2015 года распоряжались землей и согласовывали разрешительную документацию для строительства, вызывала множество нареканий со стороны населения, инвесторов, прокуратуры.

Еще в начале 2015 года, когда важнейшие полномочия перешли с муниципального на краевой уровень, управление Министерства юстиции по Приморскому краю указало на ряд несоответствий краевого закона №497 федеральному законодательству.

Спорные полномочия

Кроме того, возвращения части отобранных полномочий на уровень муниципалитетов практически с момента их перераспределения добивалась прокуратура Приморского края. В 2015 году надзорный орган, оценив практическое применение краевого закона №497, который регулировал перераспределение полномочий внутри Владивостокской агломерации, выявил ряд недоработок со стороны департаментов «белого дома». Вскоре прокурор региона Сергей БЕССЧАСНЫЙ направил в Законодательное Собрание письмо, в котором указал на противоречие ряда положений краевого закона только что принятому федеральному - «О Свободном порте Владивосток», а также потребовал устранить разночтения.

В начале 2016 года муниципальные депутаты Владивостока и Шкотовского района предложили более радикальный вариант – отменить краевой закон №497. «На протяжении всего периода действия закона Шкотовский район постоянно сталкивается с вопросами организационного и правоприменительного характера, связанными с регулированием земельных отношений на территории района… За период реализации закона район несет существенные потери поступлений денежных средств в бюджет от сделок с землей… Сложности возникают и в сфере градостроительных полномочий», - отмечали тогда шкотовские депутаты. Однако, несмотря на недовольство муниципалитетов и прокурорское предписание, на том этапе дело ограничилось новой редакцией закона, в которой «спорные» пункты о градостроительных полномочиях все-таки остались – с оговоркой, что эти полномочия теперь «будут осуществляться с учетом положений, предусмотренных ст. 28 федерального закона №212 «О свободном порте Владивосток». А летом 2016 года уходящий созыв ЗС ПК продлил действие соглашения о Владивостокской агломерации на срок полномочий следующего созыва парламента, то есть до 2021 года.

Тем временем прокуратура в судебном порядке добилась отмены «спорных» статей КЗ-497, которые предусматривали осуществление органами власти региона отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, ранее исполняемых муниципалитетами – хотя федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» не предполагает передачу этих полномочий на уровень региона. 12 мая 2016 года Приморский краевой суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, а 29 сентября того же года судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ оставила это решение в силе. Верховный суд подтвердил, что краевой закон об агломерации частично противоречит федеральному, имеющему бОльшую юридическую силу, и часть пунктов 497-го закона была отменена.

В октябре 2017 года, во время доклада в ЗС Приморья, Сергей Бессчасный вновь вернулся к теме агломерации.

- Предлагаю Законодательному Собранию погрузиться в проблематику реализации данного закона, выяснить, достиг ли он заявленных при его принятии целей правового регулирования, насколько предусмотренный этим законом механизм сегодня актуален как для муниципальных образований, входящих в агломерацию, так и для жителей Приморья, - отметил краевой прокурор. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе краевого парламента, депутатские слушания, посвященные реализации закона №497-КЗ, назначены на начало июля.

«Централизация – полный бред»

Вновь предложение о возврате градостроительных полномочий муниципалитетам громко прозвучало в конце апреля на совещании под председательством Андрея Тарасенко. Идею высказали представители Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток, которые поставили под сомнение целесообразность рассмотрения проектов в подведомственном краевому департаменту градостроительства КГБУ «Центр развития территорий» при прохождении согласований проектной документации.

По мнению резидентов, количество обращений в Единую комиссию при ЦРТ по Правилам застройки и землепользования о применении условно разрешенного вида использования и отклонений от предельных параметров значительно увеличится. Но комиссия проводит заседания лишь один-два раза в месяц, рассматривая по 20-30 заявлений на отклонения, и подобный регламент, как считают в Ассоциации, не способствует увеличению скорости строительства и повышению привлекательности инвестиционного климата в свободном порту Владивосток. Резиденты СПВ предложили вернуть полномочия по подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования органам местного самоуправления.

- Необходимо создать «единое окно», чтобы все действия, необходимые для принятия решения, начиная от рассмотрения заявления, проведение общественных слушаний и подготовки рекомендаций происходили на муниципальном уровне. Это существенно сократит сроки принятия решений, - прокомментировал председатель Ассоциации поддержки резидентов СПВ Антон СКОРИК.

На принятие решения Андрею Тарасенко не потребовалось много времени. В ходе своего отчета перед депутатами ЗС ПК в конце мая он дал понять, что полномочия в сфере градостроительства и распоряжения земельными участками будут возвращены на муниципальный уровень. А 7 июня, на встрече с редакторами приморских СМИ, врио губернатора уточнил, что возврат полномочий муниципалам будет оформлен через законопроект. Вероятно, этот документ определит и судьбу выше упомянутых краевых учреждений, созданных после формирования Владивостокской агломерации.

- Я не знаю, кто придумал эту централизацию. Это бред полный, - коротко и емко охарактеризовал принципы построения Владивостокской агломерации Андрей Тарасенко.

В свою очередь, глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО идею врио губернатора воспринял с энтузиазмом, однако признал: учиться распоряжаться властью городским чиновникам придется заново.

- Возвращение полномочий позволит городу эффективно распоряжаться землей и самостоятельно собирать арендные платежи, администратором которых сейчас фактически является администрация края, - выразил уверенность Виталий Веркеенко во время последнего заседания Думы Владивостока. – Хотя мы понимаем, что за время отсутствия этой функции в городе она практически атрофировалась. Нам придется вновь создавать систему по эффективному управлению землями Владивостока.

На фото: «Я не знаю, кто придумал эту централизацию. Это бред полный», - коротко и емко охарактеризовал принципы построения Владивостокской агломерации врио губернатора Андрей Тарасенко.

Фото из архива

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.