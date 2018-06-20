В рейс - с уверенностью в результате

Русская рыбопромышленная компания планирует внедрить новую систему оплаты труда и предлагает разделить с компанией успешное будущее

Накануне Дня рыбака директор дальневосточного дивизиона – директор филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Виктор ЛИТВИНЕНКО рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о сегодняшнем дне Русской рыбопромышленной компании и планах на будущее.

В ближайшее время суда компании отправляются в рейс – стартует так называемый «сезон Б». Сезон традиционно менее привлекательный для моряков, так как не обещает рекордных объемов улова.

- Виктор Александрович, сталкивалась ли компания со сложностями при подборе экипажей?

- Дефицит квалифицированных кадров – общая проблема для отрасли, и для РРПК она также, безусловно, значима. Ведь именно уровень профессионализма каждого члена экипажа в конечном итоге определяет результат общей работы.

В этой ситуации важно стать для востребованных рынком профессионалов, что называется, «своей» компанией, местом, где хочется работать – максимально эффективно и с удовольствием, несмотря на все сложности профессии. Наша задача - предложить наиболее привлекательные, понятные каждому условия совместной работы.

Рынок труда постоянно меняется, и Русская рыбопромышленная компания последние годы тестировала различные системы оплаты труда. Да, подобрать идеальную формулу сложно. Для нас принципиально важно, чтобы система стимулировала работать с максимальной отдачей и позволяла бы каждому члену экипажа получать доход, соответствующий его уровню квалификации и вкладу в общий результат.

Особое внимание мы уделяем созданию условий, позволяющих эффективным экипажам получать высокий доход. При этом сама система оплаты труда должна быть максимально понятной и прозрачной. В настоящий момент в Компании ведется разработка программного обеспечения, которое позволит каждому члену экипажа в онлайн режиме получать данные о факторах, влияющих на размер пая – выполнение или отставание от плана по объему вылова, качество сданной продукции, влияние таких факторов как, например, неудовлетворительная промысловая обстановка. Зная текущие показатели, экипаж сможет ориентироваться в ситуации, а значит – управлять ей. Например, при необходимости, приложить дополнительные коллективные усилия для корректировки результата.

Таким образом, при условии выполнения плана – и по объему, и, что крайне важно, по качеству, - морякам гарантирован достойный доход. Кстати, по итогам работы в сезоне А три экипажа перевыполнили план и получили бОльший доход. Уверен, это хороший пример для экипажей других траулеров. Каждый может заработать больше, если добросовестно относится к своему делу.

Важно отметить, что все выплаты в нашей компании «белые», то есть отчисления в пенсионные фонды, фонды социального страхования и проч. производятся в полном объеме. В этом смысле все наши сотрудники абсолютно защищены, и, что немаловажно, «белая» зарплата открывает доступ к ипотеке. Соблюдение всех требований Трудового законодательства регулярно подтверждается трудовой инспекцией.

- Оплата труда - важный фактор, влияющий на выбор работника в пользу той или иной компании, но – не единственный…

- Безусловно. Совершенствование системы оплаты труда – не единственное направление работы с персоналом. Как я уже говорил, мы нацелены на то, чтобы для настоящих профессионалов стать во всех смыслах «своей компанией», а не просто местом для получения временного заработка.

Для нас важно обеспечить достойные условия труда, безопасность наших экипажей, комфортное пребывание на судне, чтобы именно сюда захотелось вернуться вновь.

С 2015 года на наших судах реализуется проект улучшения условий быта, на который ежегодно направляются миллионы рублей. В рамках проекта проводится переоборудование кают, камбузов, санузлов, саун и других помещений.

Осознавая важность задачи обеспечения экипажей всем необходимым в рейсе, в 2018 году компания пошла на серьезное увеличение расходов по данному направлению. Например, на такие статьи, как мебель и сантехника будет направлено на 70% больше средств, чем в 2017 году. Увеличены и бюджеты таких статей как камбузное оборудование, бытовая техника, медикаменты, постельные принадлежности, спецодежда, питание.

- Известно, что в соответствии с принятой в отрасли практикой, экипажи судов трудоустраивают по срочным трудовым договорам на период рейса. Вы же говорите о важности сохранения ключевых специалистов в команде на долгую перспективу.

- Да, вы правы, такова наша задача. На ее решение нацелена действующая в РРПК программа закрепления ключевых специалистов. Программа, в которую могут быть включены капитаны, старшие помощники капитанов, помощники по производству, старшие механики и ряд специалистов других ключевых профессий, предлагает тем, кто выбрал Компанию местом работы на ближайшие годы, различные компенсации и льготы. Это и оплата медицинских услуг, и дополнительное обучение, и санаторно-курортное лечение, и ряд других опций, доступных ключевым специалистам, зарекомендовавшим себя как ответственные, эффективные сотрудники Русской рыбопромышленной компании. В программе принимают участие 68 сотрудников, и мы уверены, что эта цифра будет расти.

Постоянный экипаж – это совершенно иное отношение к делу, к товарищам по команде, к судну, на котором работает. Сотрудники, связывающие будущее с РРПК, заинтересованы не только в сиюминутной выгоде, а в успешном долгосрочном развитии компании. Кстати, именно ключевым специалистам – участникам программы закрепления, доказавшим высокую эффективность и приверженность компании, будет отдаваться приоритет при формировании экипажей новых супертраулеров, которые будут построены компанией к 2021-2023 гг. Это будут оснащенные самым современным оборудованием высокопроизводительные суда, что позволит экипажам получать еще больший доход.

- Вы затронули важную тему производительности судна. Каково сегодня техническое состояние флота?

- В настоящее время у нас 14 крупнотоннажных судов и два транспортных рефрижератора типа Кристалл-2, которые обеспечивают перевозку готовой продукции, а также снабжения и топлива для флота. Суда, формирующие флот РРПК, как и на всем бассейне, возрастные, поэтому, до завершения программы обновления флота, основные усилия компании направлены на постоянную модернизацию и поддержание судов в технически исправном состоянии.

Ремонты производятся под строгим контролем. С 2018 года – исключительно на территории РФ, где обеспечивается высокое качество ремонтных работ. До последнего времени мы проводили часть ремонтных работ в Китае и, мягко говоря, не всегда были удовлетворены качеством работ. В результате случались поломки оборудования, что влияло на производительность некоторых судов.

Проведение ремонтов «дома» позволяет нам осуществлять постоянный контроль, что в итоге позволит нам получить высокий уровень технической готовности к рейсу.

Модернизация, которую мы проводим на наших судах с 2014 года, служит цели увеличения производительности судна и обеспечения возможности производства высококачественной продукции. В частности, часть судов оснащена линиями для производства филе, выпуск которого позволяет экипажу зарабатывать больше без увеличения объемов вылова. Эта работа продолжается. На 2018 год запланирована модернизация еще 1-2 судов под выпуск филе минтая. На судах обновлено поисковое оборудование. Это важно для рыбаков, результат работы которых, в первую очередь, зависит от того, удалось или не удалось найти и поймать рыбу.

- Вы упомянули программу обновления флота. Что это за программа?

- Компания планирует в ближайшие годы построить до девяти новых супертраулеров. Сегодня уже подписаны договоры о строительстве семи. Каждый из них будет рассчитан на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы и выпуск до 85 тонн филе или сурими. Фактически производительность каждого нового траулера в два раза выше, чем у траулера типа БАТМ (Большой автономный траулер морозильный). По мере ввода в эксплуатацию новых судов Компания будет выводить из эксплуатации менее производительные и морально устаревающие БАТМы.

Мы ожидаем, что к 2024-25 годам у нас останется 4-5 траулеров выпуска начала 90-х, которые прошли глубокую модернизацию и переоснащение. Так что постепенно флот обновится, кардинально улучшится его техническое состояние, появятся дополнительные мощности, которые будут обеспечены за счет дополнительных долей квот, выделенных государством как раз под программу строительства судов. Ввод новых судов в эксплуатацию намечен на период с 2021 до 2023 года. Это будут действительно СУПЕР траулеры, работа на которых, на мой взгляд – мечта для каждого моряка. Помню, какое грандиозное, самое лучшее, впечатление произвели на меня новые суда-«испанцы», на которых я проработал до 1999 года. Траулеры, которые строит наша компания, будут еще лучше.

- И кому предстоит работать на новых судах?

- К моменту ввода судов в эксплуатацию нам важно сформировать постоянные, высокопрофессиональные экипажи, которые обеспечат максимально эффективное использование новых мощностей.

Как я уже говорил, «костяком» команды могут стать участники программы закрепления ключевых специалистов. И, конечно же, мы рассчитываем на выпускников профильных вузов. У компании партнерские отношения с Дальрыбвтузом, МГУ им. Невельского, колледжами при этих университетах, КГМТУ г. Керчь, СГУВТ г. Новосибирск. Благодаря нашему сотрудничеству будущие механики, электромеханики, рефмеханики, механики ТО, помощники капитана по радиоэлектронике, и др. могут получить ценный профессиональный опыт.

В следующем году мы планируем внедрить стипендиальные программы для лучших студентов этих специальностей.

- Скоро день рыбака. Что Вы пожелаете своей команде и тем, кому еще предстоит присоединиться к РРПК?

- Профессия рыбака заслуживает глубоко уважения и признательности за по-настоящему нелегкий труд. Каждому, кто выбрал для себя эту славную профессию, я желаю рыбацкой удачи, здоровья и счастливого возвращения на берег к родным и близким!

Досье "Золотого Рога": Вся трудовая деятельность Виктора Александровича Литвиненко связана с морем. После окончания мореходного училища рыбной промышленности ходил на судах третьим, затем вторым, а чуть позже старшим помощником капитана. Затем закончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Судовождение». Около 10 лет ходил капитаном на рыбодобывающих судах. С января 2018 года занимает должность директора дальневосточного дивизиона-директора филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания».

На фото: Директор дальневосточного дивизиона – директор филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Виктор Литвиненко: «мы нацелены на то, чтобы для настоящих профессионалов стать во всех смыслах «своей компанией», а не просто местом для получения временного заработка.

Фото из архива

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.