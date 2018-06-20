Приморская стройиндустрия не просто "есть", она активно развивается

Нынешнее изобилие приморского рынка строительных материалов, изделий и конструкций без проблем обеспечит удвоение масштабов строительства

Стройиндустрия и производство строительных материалов в Приморье сегодня не на слуху, и у многих складывается впечатление, что этих отраслей, как и собственно строителей, «в крае нет». Это обывательское заблуждение рассеивают эксперты Деловой газеты «Золотой Рог».

Начальник отдела развития строительного комплекса департамента градостроительства Приморского края Нина РУБЛЕВСКАЯ считает, что строительный комплекс края нельзя представлять вне связки: подрядные организации – предприятия промышленности строительных материалов.

Строителям нужны объемы

Непосредственно на стройплощадках края в настоящее время работают около 5,8 тыс. строительных организаций – от крупных строительных компаний до множества мелких подрядчиков из разряда мини- и микробизнеса. Всего в подрядных организациях сегодня насчитывается около 25 тыс. человек, то есть в среднем менее пяти человек на компанию. Таким образом, на рынке строительных услуг края сегодня установилась организационная модель строительства, характерная для большинства стран Европы, США и Японии, где подавляющее количество строительных компаний тоже имеют по 5-7 человек.

Судя по этим цифрам, отрасль значительно «оптимизировалась», поскольку в 80-е численность строителей в крае превышала 100 тыс., и около 12-15 тыс. работали в строительной индустрии. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов, что многие строительные компании и отдельные строители ушли в теневую экономику, и их наличие и деятельность официальной статистикой не охватывается.

Трудно представить, насколько в регионе за последние 30 лет изменилась производительность труда в строительстве и стройиндустрии. Цифр нет, но ощущение, что она меньше прежней, а по данным СРО «Альянс строителей Приморья», она остается в разы меньше, чем во многих других развитых странах мира.

Менее трети всех строителей Приморья сегодня организованы в трех региональных СРО, которые выдают свидетельства и допуски на выполнение ответственных строительных работ – около 1,6 тыс. организаций.

Безответственных стало меньше

Надо заметить, что в соответствии с законодательством многие объекты сегодня могут строиться менее ответственно – практически вся малоэтажка, и подрядчикам по ним не обязательно состоять в СРО. Однако региональные СРО с начала года значительно укрепили свои позиции – в них влились «переходчики» - те приморские строительные компании, которые раньше были зарегистрированы в СРО других регионов. С нового года в силу вступили законодательные поправки, потребовавшие от строителей регистрацию в СРО по региону регистрации юрлица. Это пресекло продажи липовых свидетельств и допусков, улучшило контроль региона над отраслью, закрыло доступ на важнейшие объекты фирм-однодневок и принесло еще ряд плюсов.

Занятость приморских строителей в последнее время растет, но многие из них загружены не в полную силу, и большое число компаний отрасли в последние несколько лет обанкротились или ушли с рынка по иным причинам, обеспечив в этой отрасли края определенную ротацию и усиливающийся кадровый дефицит.

Перспективы роста объемов строительства в крае огромные, но по макроэкономическим причинам раскрытие потенциала инвесторов и заказчиков по новым проектам сегодня происходит недостаточно быстро. А главное, как считают сами строители, нет региональной программы, которая бы давала четкую картину, чем они реально смогут заниматься в среднесрочной перспективе, не говоря об отдаленных задачах, и как под эти задачи должна выстраивать свою работу стройиндустрия.

Производители заполняют последние ниши

Нина Рублевская отмечает особенность приморской стройиндустрии: «В самый пик развития строительства в нашем крае в 2012 году, к саммиту АТЭС, у нас было 209 организаций и предприятий стройиндустрии, на которых работало порядка 5,5 тыс. человек. А сейчас по официальным данным – 297, и на них работает около 3,6 тыс. Из крупных предприятий практически одно – это «Спасскцемент», где занято около 3 тыс. человек, а в основном – малые и микро предприятия».

Трудно поверить, что остальное производство этой отрасли лежит на плечах всего лишь 600 человек. Скорее всего, существенная часть его ушла в теневую экономику или просто из каких-то своих соображений не показывает реальную занятость, притом что объем выпускаемой предприятиями стройиндустрии и строительных материалов продукции остается стабилен и даже медленно растет, давая в настоящее время официально около 10-11 млрд рублей товарной продукции ежегодно.

Однако этой продукции край мог бы без каких-либо проблем давать и в два раза больше, несмотря на сильную изношенность основных фондов предприятий стройиндустрии и прочие проблемы. Тот же «Спасскцемент» в минувшем году выпустил 1,6 млн тонн продукции, хотя мощности позволяют выпускать до 3,7 млн. То есть, загруженность цементников сегодня составляет всего 46%. По другим производителям в лучшем случае она достигает 50-60%.

Аналогичная ситуация по загруженности мощностей сложилась и со всеми относительно крупными предприятиями стройиндустрии Приморья. Прежде всего, выпускающими железобетон. Таких осталось совсем немного. Железобетонные конструкции для крупнопанельного домостроения продолжает выпускать предприятие АО «Аврора» во Владивостоке, комплектующее дома 83-й теплой серии. 121-ю серию выпускает завод ЖБИ-3 в пос. Заводском. В обеспечение комплектами крупнопанельного строительства жилья собирается включиться Сибирцевский комбинат стройиндустрии, который сейчас вводит новые линии. Артемовский завод ЖБИ выпускает железобетонные изделия и конструкции большого ассортимента, применяющиеся в строительстве, как малоэтажного, так и высотного жилищного домостроения – начиная от лестничных маршей до труб. Из других значительных производств железобетона - компания «Фарватер-775» и Владивостокский комбинат промышленных предприятий.

Кирпич рассыпался

Больным местом в стройиндустрии края стали кирпичные заводы. Из 13 имеющихся в прошлом году реально работали только два. Остальные продукцию не производят, а продают со складов ту, которую выпустили еще до 2016 года.

«Хотя кирпич – это красиво и добротно, но это и дорого, - говорит представитель департамента градостроительства. – Его у нас потихонечку вытесняют монолитное домостроение и эффективные мелкоштучные блоки. А заказчик выбирает то, что выгоднее».

Понятно, что применение кирпича сегодня значительно затратнее, чем ряда других стеновых материалов, обладающих теми же, а то и лучшими показателями по прочности, эффективности и пр. Но в начале 2000-х позиции кирпича на рынке резко подорвали новые требования по теплоэффективности ограждающих конструкций.

В итоге производители этого материала продолжают уходить с рынка. В частности, фактически закрылся ранее единственный в крае завод облицовочного кирпича в п. Врангель мощностью 30 млн штук в год. Прежде эта продукция пользовалась достаточно высоким спросом, но сейчас спрос резко упал, и в освободившуюся на рынке стройматериалов нишу в настоящее время плотно вошел облицовочный кирпич из других регионов и даже стран. Небольшой объем прессованного облицовочного кирпича выпускало малое предприятие ООО «ПримБлок», но в последнее время ее продукция на рынке края не заметна.

К сожалению, перспективная автоматизация кирпичной кладки на основе мирового и отечественного опыта в Приморье не получила развития, и кирпич у нас все больше становится мало востребованным материалом.

На смену кирпичу пришли мелкоштучные блоки, выпускаемые в крае по различным технологиям и разных типоразмеров. В этом сегменте рынка сейчас возникла серьезная конкуренция. Поэтому большинство производителей загружены лишь наполовину и значительно меньше своей мощности. Среди них наиболее значимые компании – это «СилБет», «Тереховский ЗБИ», «Теплостен ДВ» и компания «Теплый дом».

Поскольку в крае активно развивается индивидуально-жилищное строительство, то свое развитие получили предприятия, начавшие выпуск различных типов домокомплектов малоэтажных индивидуальных домов. Их продукция пользуется спросом. С ней, в частности, можно познакомиться на двух постоянно действующих в крае строительных выставках – на ул. Катерной, 7, где представлены дома из разных материалов наших производителей, и на выставочной площадке института ДальНИИС на ул. Бородинской, 14, где есть по два домика от приморских производителей и японской компании, вышедшей на наш рынок, и один дом, предложенный хабаровчанами. Сейчас на площадке собирается довольно большой по площади индивидуальный дом по технологии ЛСТК.

Кстати, японский производитель домокомплектов в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) решил строить жилой комплекс для семей ниже среднего достатка и для среднего класса. Для этого он создает производство домокомплектов в Хасанском районе. Оно будет экспортноориентированным, но будет удовлетворять в такой продукции и потребности Приморья.

В принципе, в крае сегодня есть практически все местные материалы, необходимые для любой стройки. Есть предприятия, производящие изделия из пластмасс – артемовские «Пласпродукт» и «Радуга». Приличный утеплитель выпускает предприятие «Европласт», Сибирцевский завод стройматериалов продолжает делать керамзит, который все еще остается востребован.

Нет своего стекла, но желающие выпускать его тоже уже есть – они заявили о таких намерениях, регистрируясь резидентами ТОРов и Свободного порта Владивосток. То же самое - по керамической плитке и санфаянсовым изделиями. Новые статусы для производителей стройматериалов, изделий и строительных конструкций оказались привлекательны, и нет причин сомневаться – их намерения должны воплотиться в жизнь.

Несмотря на трудности отрасли, в прошлом году ее пополнили 10 новых производств. В Находке появилось производство стеклопластиковых композитных панелей – композитной арматуры, кладочной сетки и пр. В Уссурийске заработало новое крупное производство пластиковых окон и дверей. В Находке начался выпуск декоративных панелей. Во Владивостоке запустили производство оборудования для перекачки и очистки сточных вод и по выпуску СИП-панелей. В Ольгинском районе начал выпускаться строительный мрамор. Крупное производство СИП-панелей в Артеме начал Авиаполис «Янковский».

Отрасль получает вторую жизнь

Надежды в развитии комплекса приморской стройиндустрии департамент градостроительства сейчас возлагает на новые инструменты развития. Особенно на ТОР «Надеждинская», где для нового производства предприятиям промышленности строительных материалов выделена специализированная площадка. К маю на эту ТОР была подана 21 профильная заявка от 25 организации, из которых две планируют заниматься строительством жилья, а 23 – производством строительных материалов, изделий и конструкций. Здесь предполагается развернуть новое производство стекла и изделий из него, железобетона, асфальтобетона, пиломатериалов, деревянных конструкций для малоэтажного домостроения, габионно-сетчатых изделий, жидкой резины, ЛСТК, утеплителей для труб горячего и холодного водоснабжения, полимерных труб и пр.

В ТОР «Большой Камень» 8 резидентов планируют заняться строительством жилья и гостиниц. Причем много намечается делать арендного жилья, строящегося под ключ. Поэтому четыре резидента нацелились на производство. Они будут выпускать металлоконструкции, железобетон, профильный прокат и прочие металлоизделия.

По Свободному порту Владивосток уже к концу апреля 15 резидентов подали заявки на открытие производств продукции для приморской стройки. Кстати, именно в рамках этого режима предполагается развивать стройиндустриальный кластер предприятий в Спасске-Дальнем. Руководство муниципалитета во время встречи отмечает, что ряд инвесторов под эту идею уже есть. В стадии реализации находятся проекты по производству бруса и доски ООО «СЛПК-Групп», производство OSB-плиты «ДНС Лес». В перспективе – строительство современного кирпичного завода мощностью 60 млн штук в год и пр.

То есть, база материалов для стройки в Приморье начинает снова активно обновляться и закрывать последние проблемные позиции. Потребности строительных компаний и заказчиков смогут максимально удовлетворяться исключительно местными производителями. Ввоз стройматериалов и иной продукции для комплектации строящихся объектов из ближайшего зарубежья и из других регионов можно будет значительно сократить, снизив затраты и уменьшив время строительства.

Правила игры меняются

Кстати, на оптимизацию инвестиционно-строительной деятельности в регионе за счет повышения использования именно местной продукции промышленности стройматериалов будет нацеливать федеральная информационная государственная система ценообразования в строительстве, которую еще с минувшего года внедряют в строительную отрасль Минстрой РФ и Госэкспертиза России. С сентября система начнет работу в тестовом режиме.

Сейчас продолжается создание единого по стране перечня организаций, выпускающих строительные материалы, изделия и конструкции. В классификатор уже внесены десятки тысяч наименований выпускаемой отраслью продукции. И десятки производителей и импортеров такой продукции от Приморья уже зарегистрировались в этой единой системе.

В перспективе этот классификатор будет определять стоимость всех объектов, которые предстоит строить даже с минимальной долей бюджетных средств. При проектировании должна будет учитываться комплектация материалами, зарегистрированными в системе. При этом будут сравниваться аналоги продукции, выпускаемой в других регионах, привозимой из-за рубежа, с учетом затрат на логистику и пр. Понятно, что продукция вне этой системы тоже будет востребована, но уже в значительно меньшей мере. Эта новация, в частности, должна облегчить строителям и переход на ресурсно-затратный метод определения стоимости строительства.

А спасать строительство объектов с госфинансированием от контрафактной продукции и проверять правильность подбора компонентов комплектации стройки будет госэкспертиза, утверждающая проекты. Естественно, к этому будет подключен и стройнадзор.

Столь серьезные изменения правил игры, вероятно, уже в короткие сроки смогут дать положительный эффект в экономике края – ускорением сроков строительства, повышением качества, удешевлением. И наиболее добросовестные производители, естественно, получат конкурентные преимущества.

На фото: Приморские производители едва успевают обмерить заказы.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.