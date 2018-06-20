Корея потирает руки

«Газпром» возобновил переговоры о строительстве наземного газопровода через территорию КНДР

Потепление на Корейском полуострове сразу же вывело на первый план реанимацию сразу нескольких перспективных проектов. Так, «Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве наземного газопровода через территорию КНДР, что параллельно позволило бы решить вопрос энергообеспечения этой страны. Переговоры о поставках газа велись в 2011 году, но из-за обострения, вызванного развитием ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также совместными военными учениями Южной Кореи и США, этот проект был отодвинут до лучших времен. Которые, похоже, уже наступают. Сейчас на территорию Южной Кореи газ попадает только морским путем и в сжиженном виде.

«Что касается газопровода в Южную Корею через территорию Северной Кореи, этот проект не новый, мы этот вопрос начали обсуждать еще в 2011 году с корейской стороной. Были выбраны маршруты, проводились переговоры и с северокорейской стороной, и с южнокорейской стороной. Потом отношения между двумя странами - Южной Кореей и Северной Кореей (были) - ухудшены, соответственно, переговоры были приостановлены. На сегодняшний день ситуация политическая несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась в «Газпром» относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются», - сообщил на прошлой неделе заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ.

Дорогое удовольствие

«Газпром» очень заинтересован в присутствии на развивающихся рынках АТР. Для этих целей, в частности, предусмотрено строительство третьей очереди проекта «Сахалин-2»

Досье "Золотого Рога": Оператором проекта «Сахалин-2» является Sakhalin Energy, компания занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Sakhalin Energy в 2017 году произвела 11,49 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 10,93 млн тонн годом ранее (рост на 5%), следует из отчета об устойчивом развитии компании. При этом установленная мощность завода составляет 9,6 млн тонн СПГ. Основным рынком сбыта осталась Япония, доля которой в структуре продаж, тем не менее, снизилась с 67,4% в 2016 году до 64,31% в прошлом году. При этом доля Китая увеличилась с 3% до 3,98%, доля Южной Кореи снизилась с 17,1% до 16,94%, а доля Тайваня выросла с 12,5% до 14,77%.

Еще в сентябре 2008 года «Газпром» и южнокорейская газовая корпорация Cogas подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. В случае успешной реализации этих планов Южная Корея, начиная с 2015 года, смогла бы ежегодно получать из России до 7,5 млн тонн природного газа. Соглашение о совместном исследовании проекта было подписано 24 июня 2010 года.

Начиная с сентября 2011 года КНДР и Южная Корея вели отдельные переговоры с Россией по газопроводу протяженностью 700-800 км. Но после ухудшения отношений между Северной и Южной Кореей переговоры были приостановлены.

Экономическая выгода для Южной Кореи очевидна. По данным на 2017 год, СПГ для Южной Кореи обходится в $385 за тысячу кубометров, тогда как стоимость трубопроводного газа могла бы составлять $230-270. То есть, даже при покупке 10 млрд кубометров трубопроводного газа вместо СПГ Южная Корея могла бы экономить $1,15–1,55 млрд. Но газ еще нужно доставить.

Труба зовет

Основным вариантом реализации проекта является организация поставок газа от конечной точки газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» (СХВ) в Южную Корею через территорию КНДР. Первый пусковой комплекс СХВ состоит из одной компрессорной станции на Сахалине, двух участков трубы диаметром 1 220 мм, построенных непосредственно «Газпромом»: Сахалин - Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-Владивосток. Между ними находится 700-милиметровая труба АО «Дальтрансгаз» (Хабаровск, принадлежит «Газпрому»). Мощность первого пускового комплекса составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. В 2016 году труба прокачала 2,3 млрд кубометров (+6,5% к 2016 году).

В конце прошлого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект расширения газопровода.

На текущий момент транспортировка газа осуществляется только до 505-го километра, далее через действующий узел регулирования газа по магистральному газопроводу Октябрьский - Хабаровск, после чего по перемычке поступает в магистральный газопровод «СХВ».

В рамках первого этапа работ, проект которых получил положительное заключение Главгосэкспертизы, будет возведен участок с 505-го по 874-й км на территории Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов. Его ввод позволит оптимизировать логистику подачи газа от головной компрессорной станции «Сахалин» до конечных потребителей и использовать действующий и проектируемый узлы регулирования газа только в случае технологической необходимости.

В состав участка помимо самой линейной части газопровода войдут несколько узлов подключения, в том числе на резервных нитках двухниточных переходов, а также крановые узлы на резервной нитке подводного перехода. Кроме того, будут возведены газопровод-отвод для газоснабжения паровых турбогенераторов замкнутого цикла, узел редуцирования газа на перемычке с газопроводом Октябрьский - Хабаровск и двухниточные переходы через реки Гур, Анюй, Пир, Синдинское озеро и озеро Гасси.

Производительность магистрального газопровода на участке оставит 3,62 млрд кубометров в год, пропускная способность - 13,5 млн кубометров в сутки.

Второй пусковой комплекс СХВ должен обеспечить дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт. По данным «Интерфакса», в рамках достижения обозначенного уровня мощности магистрали намечено строительство 5 компрессорных станций суммарной мощностью 377 МВт. Предполагается построить, по уточненным данным, около 380 км линейной части (ранее речь шла о 353 км).

Вторую очередь СХВ намечено вводить в строй поэтапно, начиная с 2020 года. Сейчас на проекте ведутся проектно-изыскательские работы.

Главной нагрузкой СХВ после ее расширения должны стать поставки в Китай - порядка 8 млрд кубометров газа в год. Другие потребители – «Находкинский завод минеральных удобрений», в адрес которого надо по контракту поставлять 3,15 млрд кубометров газа ежегодно, «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) оценивает свои потребности в 2,3 млрд куб. м в год. Завод «Владивосток СПГ» на 1,5 млн тонн СПГ может потребовать 2,5 млрд кубометров газа.

Также «Газпром» сообщал о заключении долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива с АО «Технолизинг» (Амурская область), АО «Спасскцемент» и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры» (Амурская область) для нужд космодрома «Восточный».

«Владивосток СПГ»: проект вроде бы жив

«Газпром» уже озвучил, что «Обоснование инвестиций в строительство завода по производству СПГ мощностью 1,5 млн тонн в год в районе г. Владивосток» должно быть готово в июле 2019 года. На подготовку исследования подрядчику, который будет назначен без конкурса (на условиях закупки у единственного поставщика), выделено 73,25 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Первоначально проект «Владивосток СПГ» предполагал строительство в районе Владивостока завода по производству СПГ с возможной мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь на 5 млн тонн СПГ в год планировалось запустить в конце 2018 года - начале 2019 года, а спустя два года - еще одну очередь. Проектная документация завода была подготовлена, прошла Главгосэкспертизу. Но в 2015 году на фоне обвала мировых цен на углеводороды «Газпром» отложил проект завода во Владивостоке до лучших времен. Однако в последнее время в АТР выросла потребность в СПГ как в газомоторном топливе, в первую очередь, для бункеровки судов.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР год назад сообщил, что проект «Владивосток СПГ» реанимируется. «В текущий период времени этот проект мы значительно приблизили в наших планах. Причина - рост на рынке АТР потребностей в газомоторном топливе и, в первую очередь, это бункеровка судов. Мы видим очень большой спрос и видим интерес иностранных компаний, которые готовы участвовать в этом проекте с пониманием нацеленности направления этого газа на бункеровку. Мы реанимируем работу по этому проекту, но сразу не будем говорить о мощностях, которые первоначально заявляли. Я бы назвал этот проект среднетоннажного производства. В последние месяцы проект перешел в разряд рабочих», - сказал глава «Газпрома».

Переговоры о сотрудничестве по проекту в новом формате ведутся с японскими Mitsui и Mitsubishi.

Досье "Золотого Рога": Президент Южной Кореи МУН Чжэ Ин на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что страны Северо-Восточной Азии и Россия, объединив электроэнергетические мощности, могут создать базу для формирования мощного экономического союза. Корейский лидер предположил, что если предложенную Россией концепцию Азиатского энергокольца соединить с мощностями азиатских стран, возможно «создать крупнейшее в мире энергетическое сообщество. Это может стать базой для формирования экономического сообщества в Северо-Восточной Азии, как Евросоюз, и запуска механизма многосторонней безопасности», - заявил г-н Мун.

На фото: Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» хорошо помнит историю записанного в Восточную газовую программу 1800-километрового газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток стоимостью полтриллиона рублей (в ценах 2009 года).

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.