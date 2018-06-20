Дерипаска может переехать на остров Русский

Головная компания «РусАла» может убежать от американских санкций на создаваемый офшор в Приморье

Власти перешли от слов к делу в проекте создания на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области территорий с признаками офшора в числе мер поддержки попавших под санкции США российских компаний. На прошлой неделе пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах был внесен в Госдуму. Его соавторами выступают хорошо известные в Приморье политики - первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор ПИНСКИЙ и сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА.

Глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН ранее заявил, что САР заинтересовали ряд крупных российских холдингов, домицилированных в настоящий момент за рубежом. «Мы сейчас находимся в активной стадии обсуждения с крупными российскими холдингами. Некоторые их них проявляют прямую заинтересованность в перерегистрации», - сказал министр.

Одним из первых резидентов спецрайонов может в перспективе стать «РусАл» Олега ДЕРИПАСКИ, уже имеющий в Приморье «дочку» в лице ООО «Ярославская горнорудная компания» (пос. Ярославский, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата. В настоящее время головная компания попавшего под американские санкции «РусАла» United Company Rusal Plc (UC Rusal) зарегистрирована на острове Джерси (территория, находящаяся в собственности Английской Короны, один из крупнейших в мире офшоров – Прим. авт.).

Основополагающий для САР институт - процедура перевода в спецрайон зарубежных активов путем перерегистрации иностранных компаний. Юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима. Резиденты САР будут платить налоги только от доходов в РФ, по желанию смогут вести отчетность только по международным стандартам. Доходы физлиц от работы по найму, полученные от резидентов САР, облагаются НДФЛ по стандартной ставке 13% вне зависимости от длительности их нахождения на территории спецрайона.

Замечаний хватает

Пакет законопроектов уже размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Правительство Российской Федерации поддерживает пакет из пяти представленных законопроектов с учетом замечаний к каждому из них», - отмечается в отзыве правительства.

Законопроект «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» устанавливает особенности создания, функционирования и упразднения САР, порядок административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника. Прописываются полномочия управляющей компании, которая собирает заявки от участников и заключает соглашения.

Законопроект предполагает создание подразделений федеральных органов госвласти и Фонда социального страхования на территории САР. Данная новелла уже вызвала критику со стороны правительства, в его отзыве говорится о «нецелесообразности передачи полномочий».

Также законопроект предусматривает особый порядок привлечения к работе иностранных граждан. В частности, получения работодателем разрешений на привлечение иностранных работников не требуется, приглашения на работу выдаются без учета квот, требование к размеру заработной платы высококвалифицированного специалиста также не применяется. Данный пункт, по мнению правительства, также требует дополнительного обоснования.

В правительстве считают, что данный законопроект потребует расходов, покрываемых за счет средств бюджета. «Необходимо определить в законопроекте источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ», - говорится в отзыве.

Законопроект «О международных компаниях» из пакета внесенных предполагает присвоение юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме ООО и публичным и непубличным акционерным обществам либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в САР на островах Русский и Октябрьский.

Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании. В частности, юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима (учреждение в течение пяти дней, конфиденциальность части сведений). При этом во внесенном тексте законопроекта уже учтены замечания правительства. Так, в нем не прописаны особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов.

Еще один законопроект – «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ» определяет особенности исчисления налоговой базы международными компаниями, зарегистрированными в порядке континуитета, и иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ в зонах САР. Предлагается установить специальные налоговые ставки: по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.

«Проектируемые законопроектом особые условия налогообложения для участников специальных административных районов Правительство полагает необходимым сфокусировать на создании благоприятных условий для функционирования холдинговых компаний, редомицилируемых (редомициляция - смена юрисдикции, перевод компании из одной юрисдикции в другую – Прим. авт.) условия налогообложения в специальные административные районы. Применяемые такими налогоплательщиками на момент редомициляции условия налогообложения целесообразно сохранить на период не менее 10 лет», - говорится в отзыве правительства.

Поправки в закон о валютном регулировании в отношении участников САР (зарегистрированных как международные компании) наделяют их правом без ограничений проводить валютные операции с использованием счетов, открытых в банках за пределами РФ, при условии, что текущие счета компании открыты в уполномоченном банке. Без открытия счетов в уполномоченных банках резиденты САР могут проводить расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной иностранной валюте за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории РФ.

Замечательные зоны

«Этот режим (САР – Прим. авт.) похож на те режимы, которые существуют в других странах, например штат Делавэр в США, и ряд других. Оттуда тоже взяты те элементы, которые мы считаем применимыми в России, которые являются применимыми в мировой практике», - заявил ранее Максим Орешкин

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей ЖИГАРЕВ сообщил, что «абсолютно поддерживает» идею создания спецрайонов на островах. «Президент РФ давно говорил, чтобы уходили из офшорных зон, уводили деньги. Поэтому правильная абсолютно история. Плюс ко всему, там хотят они закрывать информацию, понимают, что с учетом санкций делать это нужно и важно. Замечательно, что будут у нас такие зоны», - приводит слова депутата РИА «Новости».

Рыбаков оставляют вне спецреестра

Минэкономразвития РФ также подготовило поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ), которые предусматривают создание специального судового реестра с упрощенным режимом регистрации судов, а также особые налоговые условия для судовладельцев. Планируется, что в создаваемом реестре могут быть зарегистрированы морские, речные и суда смешанного типа (за исключением рыбопромыслового флота), а также спортивные, парусные, прогулочные и маломерные.

Статус участника реестра позволит судовладельцам таких судов платить ежегодный «единый налог», который будет рассчитываться на основе валовой вместимости судна (gross tonnage). Кроме того, законодательно упрощается процедура регистрации - ввоз и предъявление судна капитану порта в целях регистрации в создаваемом реестре не требуется.

Поправки в КТМ предполагают, что судовладельцами, зарегистрированными в специальном реестре, могут быть как российские, так и иностранные граждане и юридические лица. Классификация и освидетельствование судов нового реестра по выбору судовладельца осуществляется российскими и иностранными классификационными обществами.

Тарифы и сборы для регистрации судов в новом регистре рассчитываются по формуле - единый налог плюс тарифная ставка, определяемая валовой вместимостью судна. При этом, размер единого налога может быть уменьшен на сумму предусмотренных Кодексом торгового мореплавания страховых и иных взносов.

В год регистрации судна минимальная ставка единого налога для судов валовой вместимостью до 3 тыс. регистровых тонн рассчитывается по формуле 85 тыс. рублей в год плюс 9,4 рубля за единицу объема. Налоговый сбор для судов свыше 20 тыс. единиц валовой вместимостью составляет 215 тыс. рублей в год плюс 3,2 рубля за регистровую тонну.

Таким образом, общая стоимость годовой регистрации маломерного судна валовой вместимостью до 3 тыс. регистровых тонн составит около 120 тыс. руб., или $2 тыс. (эта сумма складывается из ставки единого налога в размере 85 тыс. рублей, плюс 28 тыс. руб. по тарифу за валовую вместимость судна). Соответственно, стоимость регистрации судна вместимостью от 36 тыс. тонн составит порядка 340 тыс. рублей (около $5,6 тыс.).

Предложенный метод тарификации и расценки сопоставимы с системой регистрации судов и яхт в популярных офшорных зонах.

Досье "Золотого Рога": 6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег ДЕРИПАСКА и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «РусАл», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Включение в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

На фото: Спецзоны на острове Русский еще нет, а желающие получить хорошую зарплату уже обрывают объявления о найме на работу.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.