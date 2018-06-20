Рыба не может попасть в Свободный порт

Южнокорейским инвесторам в Свободном порту Владивосток не могут оформить землю под рыбоперерабатывающий проект уже почти год

Проект южнокорейских инвесторов по строительству в Приморском крае мощного рыбоперерабатывающего комплекса столкнулся с ожидавшимися проблемами. Как пояснил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор департамента океанического рыболовства министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Донг-Йеоб ЯНГ, инвесторы, выбравшие в качестве площадки для реализации проекта мыс Назимова, до сих пор не могут получить каких-то конкретных решений с российской стороны в части выделения земельного участка.

«Мы ставим перед собой план за четыре года получить все необходимые разрешительные документы, завершить строительство и приступить уже к основной деятельности. Как только российская сторона предоставляет участок, то корейская сторона, участвующая в консорциуме, начинает инвестирование и приступает к строительству. Однако вызывает сожаление то, что вопрос выделения земельного участка еще не решен, поэтому инвестиции пока не направляются. Мы думаем, что мыс Назимова является оптимальным местом для реализации проекта. Мы вели неоднократно переговоры, но не смогли добиться каких-то определенных решений. В чем-то даже пришлось сократить проект. Тем не менее, маржинальность его достаточно высокая. В целях реализации данного соглашения прошу правительство РФ помочь решить данный вопрос (с землей). Как только мы сможем определиться с конкретной территорией, мы считаем, проект будет успешным», - сказал г-н Янг.

Начало было положено на ВЭФе

Проект на мысе Назимова долгоиграющий – в сентябре 2017 года на полях III Восточного экономического форума (ВЭФ) южнокорейские компании Korea Trading & Industries Co., Ltd, UNICO Logistics, Korean Seafoods, а также Управление порта Пусан (Busan Port Authority) подписали с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) соглашение о намерении инвестировать $130 млн. Тогда предполагалось, что рыбопромышленный комплекс будет построен в районе мыса Назимова в случае победы консорциума инвесторов на открытом конкурсе на право пользования данным имущественным комплексом.

Минвостокразвития отмечало, что площадка обладает всей необходимой инфраструктурой: причальной стеной, доступом к железнодорожному пути, инженерными сетями. В состав комплекса должны войти холодильник на 50 тыс. тонн единовременного хранения, зоны для перевалки, сортировки и инспекции рыбопродукции, рыбоперерабатывающий комплекс по производству филе, фарша, рыбной муки и жира мощностью до 40 тыс. тонн рыбопродукции в год, административные и офисные помещения.

Управляющей компанией проекта выступает Korea Trading & Industries Co.

Досье "Золотого Рога": Одним из базовых направлений деятельности Korea Trading & Industries Co. является судоремонт, модернизация и переоборудование различных видов судов, поставка орудий лова и разнообразного рыбопромыслового снабжения, а также снабжения для любого типа судов. Ключевые подразделения компании и ее представительства расположены в Южной Корее, Китае и на Дальнем Востоке России, в Корее и Китае находится судоремонтная база. Busan Port является глобальным транзитным терминалом Северо-Восточной Азии, занимает шестое место в списке крупнейших контейнерных портов и второе место в мире по перевалке международных транзитных грузов. UNICO Logistics учреждена в 2002 году. Является крупнейшим корейским логистическим оператором в России и странах СНГ. Предприятие осуществляет морские, авиа и железнодорожные грузоперевозки, имеет 30 филиалов в различных регионах мира. Korean Seafoods учреждена в 2009 году. Осуществляет переработку морепродуктов и производство филейной продукции. Ведет деятельность за рубежом, в том числе во Вьетнаме, Китае и Пакистане.

На том же ВЭФе компания «Славтранс-Сервис» презентовала проект дальневосточного агрологистического хаба на мысе Назимова. В него могут войти крупнейший на Дальнем Востоке холодильно-складской комплекс мощностью около 70 тыс. тонн и контейнерный терминал с доступом к портовой и железнодорожной инфраструктуре. Первый этап реализации проекта запланирован на 2018-2019 годы. Впервые об этом проекте было заявлено на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в мае прошлого года. Информацию представлял тогда еще глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ.

Министр заявлял, что инвестиции в этот объект будут не менее 10 млрд рублей. Предполагается, что он будет реализован на основе государственно-частного партнерства.

«Россия готова участвовать имущественным комплексом, который есть на мысе и находится в федеральной собственности - это земля и причалы, в капитале совместной с корейскими партнерами компании. При этом более 50% акций будет в собственности корейских инвесторов», - заявлял в ноябре 2017 года в ходе рабочей поездки в Сеул тогда еще глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА.

Отметим, что мыс Назимова уже попал в историю – он изображен на российской купюре образца 2017 года номиналом две тысячи рублей. На лицевой стороне банкноты изображен Русский мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского.

Партнера корейцы нашли в… Магадане

По словам президента «Korea Trading & Industries Co., Ltd.» Со Иль Тхэ, корейская сторона уже нашла партнера среди российских предприятий - им стала рыбопромышленная компания «Маг-Си Интернешнл».

«Этот участок (на мысе Назимова – Прим. авт.) очень удобен с точки зрения логистики – к нему ведет железная дорога. Мы рассчитываем, что комплекс будет перерабатывать около 400-500 тыс. тонн продукции в год, которая потом будет поставляться как в другие регионы России, так и за рубеж», – отметил заместитель генерального директора ООО «Маг-Си Интернешнл» Александр БЕЛИЧЕНКО.

Досье "Золотого Рога": ООО «Маг-Си Интернешнл» учреждено в Магадане в декабре 1997 года. Специализация – морское рыболовство. Уставный капитал компании на данный момент составляет 45 тыс. рублей. Владельцами ООО являются три физлица, в том числе гендиректору компании Михаилу КОТОВУ принадлежит 70%, Александру БЕЛИЧЕНКО - 25%, Александру ДОВГАНЮ - 5%. Выручка «Маг-Си Интернешнл» за 2016 год составляет 1,398 млрд рублей, чистая прибыль 389 млн рублей.

Михаил Котов – знаковая фигура для рыбного бизнеса Колымы. Он также является основным гендиректором и основным владельцем ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (Магадан), а также возглавляет Магаданскую ассоциацию рыбопромышленников. Александр Беличенко является директором и владельцем ООО «Маг-Си Прим» (Владивосток) и единственным учредителем ООО «Русский продукт» (Магадан).

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи…»

У властей Приморья несколько иной взгляд на развитие проекта. По мнению врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО, создание мощного рыбопромышленного комплекса – это стратегически важный проект для Приморья, и вопрос о размещении объекта – один из наиболее значимых. По мнению главы региона, наиболее удачной территорией для строительства комплекса является бухта Ракушка в Ольгинском районе.

«Это большая закрытая площадка с налаженной инфраструктурой. Там создан очень хороший причальный фронт, подведено электричество, сейчас мы строим туда дорогу и будем проводить все необходимые инженерные сети. Рядом находится порт Восточный, через который вы сможете экспортировать свою продукцию в другие страны, а также в регионы России», – отмечал Андрей Тарасенко.

Глава региона пояснил, что размещение комплекса в Ракушке позволит инвесторам также осваивать прибрежную акваторию бухты: заниматься развитием аквакультуры и прибрежным ловом.

А недавно Андрей Тарасенко ответил и на вопрос о задержке с выдачей земли корейским инвесторам.

«Мы уже сделали это. Договоренность об этом участке есть с управлением делами Президента РФ. Также мы предложили другую площадку, на территории Владивостокского рыбного порта. Мы сегодня рыбный порт освобождаем от угля, инвестор строит там большой холодильник. И решен вопрос о рыбной бирже, подписано соглашение с Санкт-Петербургской биржей, которая уже начала работу. Создан международный классификатор, по которому продукция оценивается и выставляется на торги. В целом Приморье заинтересовано в сотрудничестве с Республикой Корея, которая сегодня является одним из основных стратегических партнеров края. Корейские инвестиции в экономику региона превысили отметку в $100 млн. По итогам 2017 года на Республику Корея приходится 17% внешнеторгового оборота края. У нас сейчас работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом. Сфера деятельности многогранная – торговля, сельское хозяйство, производство, транспорт, рыбная отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес. Мы стараемся создать все условия, чтобы нашим партнерам было комфортно и выгодно вести бизнес в Приморье», - сказал глава региона.

30 миллионов уже «усохли»

«Наши правительства (России и Республики Корея) ведут переговоры по дополнительным инвестициям для проекта на мысе Назимова. Он разделен на два этапа и оценивается в $100 млн (ранее говорилось о $130 млн – прим. авт.)», - сказал в Петербурге Донг-Йеоб Янг.

При этом обязательное требование – наличие причальной стенки и прилегающей территории под застройку.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», инвестиции UNICO Logistics в проект оцениваются в $70 млн. Речь идет о создании логистического центра для морепродуктов и сельхозпродукции, в том числе склада на 50 тыс. тонн единовременного хранения. Кроме того, предусмотрено укрепление 300 метров причальной стенки и создание контейнерной площадки. Еще $30 млн обещает вложить Korean Seafoods. Речь идет о запуске завода по производству рыбного филе (40 тыс. тонн) и крабовых палочек (10 тыс. тонн).

Инвесторам необходим участок в 70 тыс. кв. метров, плюс 12 тыс. кв. метров под строительство 6-этажного здания. Вполне выполнимый запрос и без бухты Ракушка.

На фото: Уставшие ждать корейские инвесторы могут забыть о рыбных местах Приморья.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.