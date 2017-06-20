Новая экономика вырастет из мусора

Раздельный сбор отходов: опыт внедрения и перспективы в Приморье

Переработка отходов производства и потребления во многих странах мира уже давно является перспективной отраслью экономики. В последние годы шаги в этом направлении делаются и в России: предпринимаются усилия по внедрению раздельного сбора мусора с последующей переработкой его отдельных фракций. И хотя в Приморье эти процессы пока идут не слишком активно – как по экономическим причинам, так и из-за недостатка просветительской работы, созданная правовая база позволяет надеяться на скорое изменение ситуации.

На VIII Невском международном экологическом конгрессе, который состоялся 25-26 мая в Санкт-Петербурге, была обозначена амбициозная цель: к 2025 году довести уровень раздельного накопления и переработки полезных фракций отходов производства и потребления в РФ до среднего показателя прочих развитых стран мира. В случае успешной реализации новой концепции обращения с отходами, около 40-50% от общего объема обрабатываемого мусора будет идти на переработку.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ сделал акцент на необходимости развития «экономики замкнутого цикла», базовый подход которой состоит в использовании как можно меньшего объема ресурсов, продлении жизненного цикла товаров, максимального извлечения их потребительских свойств, восстановлении и регенерации материалов и продуктов в конце срока службы. Среди ключевых аспектов такой модели Сергей Донской выделил изменения в законодательстве об отходах с целью создания системы раздельного сбора отходов производства и потребления, максимальном извлечении из мусора полезных фракций и их переработки, срочную экологическую модернизацию российских предприятий, развитие возобновляемой энергетики, «зеленых» финансовых инструментов (особых облигаций, кредитов под экологически значимые проекты).

Проекты успешные и не очень

Как ранее рассказывала Деловая газета «Золотой Рог», в Приморье раздельный сбор и вторичная переработка мусора пока не слишком развиты, а некоторые из проектов в этой отрасли были свернуты по экономическим причинам. Во Владивостоке к началу 2017 года компании, которые отвечали за вывоз и переработку пластика и стекла, по экономическим причинам прекратили обслуживание установленных на улицах Владивостока контейнеров. При этом компания «ПримВторСтекло» намеревалась забрать с придомовых территорий свои контейнеры для сбора стекла, а желтые модули-пирамидки для пластика, которые устанавливала компания «Гранула Z», остались на улицах, но вывозить отходы из них оказалось некому. Сегодня муниципальное управление охраны окружающей среды и природопользования ищет новую организацию, которая возьмет на себя сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с новых, а также транспортировку и переработку макулатуры, стекла, пластика, алюминиевых банок.

- Причина сворачивания экологических проектов кроется в отсутствии спроса. Схема раздельного сбора отдельных видов мусора не может работать «по команде» - нужны производства, которые займутся переработкой вторичного сырья. К сожалению, сегодня в Приморье заниматься такой деятельностью невыгодно, а продажа того же пластика в Китай нерентабельна из-за высоких таможенных платежей, - объясняет заместитель директора управляющей компании «Трудовое» Николай ГОЛОЯД. – Поэтому мне видится только один выход: стимулировать переработку мусора, чтобы она была экономически эффективной. Тогда раздельный сбор мусора станет выгодным.

Тем не менее в организации раздельного сбора ТБО Владивосток по-прежнему остается далеко впереди остальных городов Приморского края. Силами нескольких компаний - переработчиков мусора, активистов здесь проведены многочисленные акции в поддержку раздельного сбора мусора, установлены специализированные емкости для сбора макулатуры, пластиковых бутылок, стеклянной тары, вредных отходов. Например, проект «Утилизируй правильно» направлен на организацию селективного сбора мусора во Владивостоке и экологически безопасной утилизации ртутьсодержащих отходов. Он реализуется в целях уменьшения объема чрезвычайно опасных отходов, а также предотвращения их несанкционированного складирования на территории города. Ведь в составе батареек, термометров и лампочек содержатся ядовитые пары ртути, которые не имеют цвета и запаха, но при попадании в воздух могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде.

С начала 2017 года в рамках проекта «Утилизируй правильно» во Владивостоке установлено 11 новых специализированных экомодулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек. Новые модули появились по адресам: ул. Шошина, 25а; ул. Волховская, 5; ул. Сабанеева, 16 и 22; пр-т Красного Знамени, 97; Днепровский пер., 2; ул. Руднева, 4; ул. Карьерная, 26; ул. Тухачевского, 60; ул. Постышева, 15; ул. Ильичева, 3. Внутри экомодули устроены таким образом, чтобы попадающие в них опасные элементы не повреждались. Из модулей отработанные ртутьсодержащие отходы транспортируют в боксе из особого металла для дальнейшей переработки в цех, где специалисты компании при помощи специализированного оборудования «обезвреживают» опасные отходы: вся ртуть из ламп, термометров и батареек скапливается в специальном резервуаре. В дальнейшем стеклобой используют для добавок в дорожное покрытие, цоколи ламп идут на металлолом, а ртуть отправляют для повторного промышленного использования. Данный метод переработки ртутьсодержащих отходов наиболее безопасен для человека и окружающей среды.

Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или товарищества собственников жилья за счет собственных средств. Участниками и партнерами экопроекта могут стать все заинтересованные юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители Владивостока, заинтересованные в улучшении экологической ситуации приморской столицы. С положением об экологическом проекте можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология».

Раздельный сбор – меньше мусора

Внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка входят в число приоритетных направлений комплексной инновационной системы управления отходами, которая в настоящее время опробуется в крае. Утвержденная приказом №246 от 3 октября 2016 года департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края схема обращения с ТКО в Приморском крае среди прочего предполагает создание в регионе 34 приемных пунктов вторсырья, включая передвижные. При разумном подходе развитие селективного сбора мусора будет содействовать не только улучшению экологии, но и формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Другим ключевым фактором успеха в развитии селективного сбора мусора является повышение сознательности граждан. Например, в Спасском районе Приморья было решено начать как раз с информирования населения о необходимости цивилизованного обращения с бытовыми отходами, а также воспитания подрастающего поколения. В планах просветительская работа со школьниками и проведение городских акций по сбору вторичного сырья. Кроме того, в рамках проекта в общественных местах, возле образовательных организаций и на предприятиях будут установлены площадки для раздельного сбора мусора. Непосредственно в Спасске-Дальнем появится пункт приема стекла, пластика и картона, чтобы у людей была возможность заработать на сборе мусора. Если эксперимент окажется успешным, его можно будет применить и в других муниципальных образованиях.

Добавим, что в 2013 году в России была утверждена Комплексная стратегия обращения с бытовыми отходами. Ее главная цель – вовлечение компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных товаров, изделий, продукции или для получения энергии. После этого было возвращено лицензирование полного цикла обращения с отходами, то есть все предприятия, которые используют вторичные отходы как сырье для своего основного вида деятельности (производства бумаги, картона, переплавки металла, производства стеклянных изделий, производства пластмассовых изделий), теперь обязаны получать дополнительную лицензию на обращение с отходами. И в подобной ситуации многим предприятиям проще вовсе не использовать в своих производственных процессах вторичное сырье, чем получать новую лицензию.

Возможно, что изменить эту ситуацию помогут специальные режимы, предлагаемые резидентам территорий опережающего развития. Так, в апреле 2017 года на 22-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который проходит в японском городе Кураеси, был подписан меморандум о создании производства топливных пеллет из… использованных детских подгузников. Участниками проекта станут российские и японские компании, а само производство, в которое планируется вложить 1,5 млрд рублей, расположится в индустриальном парке на территории Надеждинского района Приморья.

Досье «Золотого Рога»: Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ в действующее законодательство были внесены поправки, передавшие с 1 января 2016 года полномочия по определению порядка организации обращения с отходами, в том числе раздельного сбора, от органов местного самоуправления субъектам РФ. За органами местного самоуправления в сфере обращения с отходами законодательство оставило участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. При этом конкретные функции и порядок участия органов местного самоуправления в организации этой деятельности ни федеральным законодательством, ни на уровне края пока не определены.

На фото: Владивосток пытается решить «мусорный вопрос» за счет самосознания горожан. Получается не очень.

Александр САЛКОВ. Фото Ивана КРЫШАНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток