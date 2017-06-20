Владивосток захлестнуло туристическими потоками

Столице Приморья не хватает инфраструктуры и комплексных мер против нелегального бизнеса

Экскурсионно-познавательный туризм относится к самым востребованным направлениям туристической активности. Профессиональное экскурсионное дело включает в себя не только знакомство с достоянием истории и культуры, но и развлечения, гостиничный и ресторанный сервис. О том, какие вызовы и проблемы стоят перед экскурсионной деятельностью в Приморском крае, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА.

Последние несколько лет россияне стали активно путешествовать по стране, и даже жители западной части России начали доезжать до Дальнего Востока. Одновременно с этим упавший рубль привлек в Приморье азиатских туристов, и теперь эти два потока сталкиваются во Владивостоке. При этом дальше по краю туристы не путешествуют – ни Находка, ни Уссурийск не принимают на себя эти потоки. Именно поэтому летом инфраструктура сталкивается с колоссальными нагрузками – туристический бизнес с трудом закрывает потребность в гостиницах, автобусах, гидах.

Ажиотажный спрос в летнее время способствует стремительному росту цен. Но из-за короткого срока высокого сезона бизнес не видит смысла в строительстве новых гостиниц и покупке дополнительных автобусов: в оставшееся время года их придется содержать на грани убыточности. Поэтому можно констатировать, что инфраструктура в Приморье не готова к такому наплыву туристов, и быстро перестроиться бизнесу пока не удается.

– Почему туристический поток не ассимилируется по всему Приморью, а сосредоточивается во Владивостоке?

– Основной туристический поток нам обеспечивают азиатские туристы, в нем превалируют граждане КНР. И природа Приморья при той подаче, которая существует сегодня, им не интересна: они ожидают увидеть экологические туры в том же виде, как и в Китае. А там есть отлаженная инфраструктура для больших турпотоков: в национальный парк люди приезжают в 40-местных автобусах с кондиционерами, на территории парка есть парковочные места с возможностью стоянки как минимум 10 автобусов, видовые оборудованные площадки, по которым турист может ходить в любой обуви и одежде, не боясь клещей. Поэтому несмотря на то, что китайцам интересны наши экологические природные объекты, они не станут путешествовать, пока дороги не заасфальтируют, а сами объекты показа не обзаведутся качественной инфраструктурой.

Что касается корейцев и японцев – они готовы куда-то выезжать, активно интересуются нашими экологическими достопримечательностями и заповедниками. Но при этом менталитет маленьких стран играет не в нашу пользу: туристы не готовы тратить на дорогу даже три часа – для них это слишком долго. И в данный момент это выступает поистине непреодолимым стопором: азиаты готовы мириться с не очень качественным сервисом в гостинице, но не с долгим путешествием пусть даже к очень интересному объекту.

А вот россияне с удовольствием ездят по краю: их не пугает ни качество нашего сервиса, ни состояние дорог, ни продолжительность путешествия. Для жителей Центральной России Дальний Восток – это привлекательная экзотика, а по сравнению с Южно-Сахалинском или Петропавловском-Камчатским Владивосток выступает более современным и комфортным городом, от которого все туристы остаются в восторге. Но для россиян существует другая проблема – это высокая стоимость перелетов. Если бы ее удалось решить, Приморье стало бы принимать намного больше российских туристов, что обеспечило бы даже отдаленные территории стабильным туристическим потоком.

- По данным администрации Приморского края, в сегменте въездного туризма экскурсионный занимает ведущее место, в то время как россияне предпочитают пляжно-рекреационный отдых. Действительно ли можно отметить, что экскурсии пользуются большим спросом среди иностранцев, чем у отечественных туристов?

- Наш пляжный сезон очень короткий, а море не самое теплое, поэтому иностранцы приезжают к нам с экскурсионной целью, а не за пляжно-рекреационным отдыхом. К тому же Россия не позиционируется на мировых туристических рынках как пляжная страна, не делает таких акцентов и Приморский край. В случае с внутренним туризмом статистику этого направления поднимают жители Хабаровского края и Сахалинской области, которые приезжают в июле и августе. В другое время года россияне также отдают предпочтение экскурсионным продуктам.

– С какими проблемами сталкивается экскурсионный туризм в столице Приморья?

– Первая проблема – это туристические парковки. Во многих развитых городах особо популярные места показа оборудуют специальными парковками, откуда люди по пешеходным дорожкам могут перейти на видовую площадку. У нас же такого нет: ни один объект подобной инфраструктурой не обзавелся. Понятно, что Владивосток зажат рельефом и во многих местах показа бывает невозможно организовать парковку, но при этом вопрос безопасности туристов остается открытым. Если мы хотим, чтобы путешественники продолжали приезжать в наш город, эту проблему необходимо решать.

Также остро стоит вопрос о принадлежности многих объектов показа: у каждого популярного места должен быть хозяин, который будет поддерживать его состояние, оборудует площадку туалетом. Если же объект остается бесхозным, он постепенно замусоривается. Так, например, произошло с видовой площадкой «Орлиное гнездо», за которой раньше следили владельцы сувенирного магазина. Теперь, когда он закрылся, туристы лишились туалета, а территория – регулярных уборок. На мой взгляд, об этом популярном месте должен позаботиться город, а потом обязать какого-то предпринимателя в обмен на преференции следить за объектом показа.

- Одной из самых острых проблем туристической отрасли Владивостока является работа нелегальных гидов-переводчиков. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» администрация Приморья инициировала процесс добровольной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Удастся ли таким способом привести рынок в порядок либо потребуются дополнительные меры для исключения нелегальных гидов из туристического поля?

– Нелегальные гиды – одна из самых серьезных проблем турбизнеса. Сегодня мы видим много китайских туристов, которые путешествуют по Владивостоку. И кажется, что если есть туристы, значит растет поток налогов, а власти города получают больше финансов, которые можно вложить в инфраструктуру. Но это не так. Китайских туристов зачастую принимают сами китайцы – они открыли свои подпольные гостиницы, рестораны, - и весь финансовый поток в большей степени возвращается обратно в КНР. Наша же территория не получает ничего, и дополнительный налоговый поток, который дал бы городу развитие, проходит мимо.

Во многих развитых туристических дестинациях работает специальная туристическая полиция (например, в Таиланде). Ее сотрудники следят, чтобы экскурсионную деятельность осуществляли только легальные турфирмы, а экскурсоводы были со всеми официальными документами. У нас, к сожалению, такого нет и в ближайшее время не будет: к процессу придется подключать силовые структуры, где и без этой дополнительной деятельности остро не хватает людей.

Недостаточно принять закон, дать деньги на развитие и создать программу – необходимо обеспечить ее грамотную реализацию, чтобы получить нужный результат. Например, мы можем подготовить гидов, обязать их пройти аттестацию, но они будут сидеть с пятью дипломами без работы, потому что не смогут составить конкуренцию более дешевым несертифицированным специалистам. И пока будет выгодно работать нелегально, платить копеечные штрафы, мы будем наблюдать эту тенденцию. А с нелегалами конкурировать очень сложно, да и удалить их с рынка не так-то просто.

На самом деле наши власти стараются это сделать, исходя из своих финансовых возможностей и понимания процессов. Поэтому мы медленно, но верно движемся в сторону решения проблем. И мы свой бизнес не бросаем, работаем на позитиве. Но розовых очков в туристической сфере быть не должно: несмотря на все достижения, нам еще многое предстоит сделать.

- Какие экскурсионные продукты во Владивостоке пользуются особой популярностью среди российских, иностранных туристов?

– Рейтинг самых популярных экскурсионных продуктов выглядит следующим образом: на первом месте – обзорная экскурсия по Владивостоку продолжительностью 3 и 4 часа, на втором – экскурсия на остров Русский (4 часа), затем пешеходная экскурсия по Миллионке и замыкает рейтинг экскурсия на форт №7 Владивостокской крепости.

– Какую роль в создании экскурсионных продуктов играют мифы и легенды территории? На ваш взгляд, будут ли появляться новые форматы экскурсий?

- Туристы любят сказки, и мифы и легенды становятся хорошей рекламой турпродукта. Люди уже слышали что-то об истории этого места через легенду и хотят узнать больше. Здесь появляется пространство для новых форматов. Например, у нас в программе появился квест-тур по Миллионке, где через игру туристы знакомятся с историей уникального квартала Владивостока. Его авторами являются студенты ДВФУ, и мы будем продолжать сотрудничество с молодежью, которая сможет дать новый драйвер развития экскурсионным продуктам. К сожалению, сегодня связь между бизнесом и вузами очень тонкая, хотелось бы сделать эту связующую нить толще: компании нуждаются в профессиональных кадрах и новых идеях.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие оригинальные идеи помогут расшевелить туротрасль?

- Новые идеи рождаются после того, как возникают новые возможности, будь то новые форматы экскурсий или новые маршруты.

Например, запустили малую авиацию по Приморью, и край стал доступнее. Теперь вместо 14 часов до Тернея можно добраться за 1,5 часа, а до Преображения - всего за час. Теперь компании могут предлагать маршруты по Приморью, и их длительность не отпугнет даже азиатскую аудиторию. Новые направления обеспечивают привлечение дополнительной аудитории, туризм продолжает развиваться, и наш край готовится к приему новых гостей.

На фото: Азиатские туристы с удовольствием путешествуют железной дорогой, но недалеко.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток