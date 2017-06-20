Без пыли в глаза

Конструктивный диалог и общественный контроль позволят решить «угольную проблему» в Находке

Вопрос от школьника из Находки о том, как предотвратить загрязнение воздуха угольной пылью, стал одним из ярких моментов недавней «прямой линии» с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Появление такого вопроса в эфире логично, если учесть, что до недавнего времени в Находке не было площадки для эффективной коммуникации между жителями города, органами власти и компаниями, которые занимаются перевалкой угля.

Однако в последние недели - еще до «прямой линии» - благодаря диалогу между всеми заинтересованными сторонами были приняты конкретные меры по решению «угольной» проблемы. Инициатором такого диалога выступило движение «Народная Экспертиза», которое также взяло на контроль исполнение поручений губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, данных стивидорам Находки еще в марте этого года.

Не датчиком единым

Вчера, 19 июня, в районе Находкинского морского торгового порта (НМТП) заработал первый датчик контроля загрязнения воздуха, предназначенный для измерения концентрации угольной пыли. Поручение об установке такого устройства еще в марте дал губернатор Приморья в ходе рабочей поездки в Находкинский городской округ. Напомним, тогда по итогам осмотра перегрузочных комплексов в порту Находка губернатор заявил, что предпринятых мер недостаточно для решения «угольной» проблемы. Владимир Миклушевский потребовал от стивидоров, занимающихся перевалкой угля, разработать план мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха в городе угольной пылью, который включал бы в себя устройство систем пылеподавления, пылезащитных экранов, пополнение парка коммунальной техники для уборки города и ряд других мер. Каждая стивидорная компания должна еженедельно отчитываться губернатору о принятых мерах в этом направлении.

По мнению Владимира Миклушевского, открытый мониторинг загрязнения воздуха в Находке позволит более оперативно и жестко реагировать контрольно-надзорным органам на нарушения стивидорами природоохранного законодательства. Предполагается, что уже в июне не только надзорные органы, но и жители Находки смогут круглосуточно в режиме онлайн отслеживать его показания. Датчик будет работать круглосуточно и передавать данные в открытый доступ через интернет. Кроме того, планируется оснащение подобными датчиками всех границ санитарных зон, где ведется перевалка угля. И уже в ближайшие дни будет подготовлена площадка для установки второго датчика в одном из самых проблемных мест города - на видовой площадке по улице Крабовой.

Однако комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке предусматривал не только контроль за качеством воздуха, за время, прошедшее после расширенного совещания под руководством главы Приморья, стивидорные компании предприняли ряд мер по пылеподавлению. В частности, приобрели дополнительное оборудование - водяные пушки и системы по созданию завесы тумана, приостановили работу открытых сеялок в непосредственной близости от жилых застроек, кратно увеличили орошение, увеличили высоту защитных экранов, разработали долгосрочные планы по модернизации производств.

«Если компания не обеспечит соответствующих мер, ее работа автоматически будет приостановлена», - не раз подчеркивал Владимир Миклушевский.

По информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, стивидоры Находки устанавливают новые пылеветрозащитные экраны и увеличивают высоту существующих. В частности, в порту города монтируются экраны длиной 130 м и высотой 15 м. Также приобретены защитные панели, и идет подготовка к их установке. На территории терминала Астафьева с 13 до 21 м увеличена высота пылезащитного ограждения протяженностью 90 м вдоль угольного склада. В дальнейшем планируется увеличить его высоту до 21 м на протяжении 300 м. В порту Восточном закуплены дополнительные подпорные стенки, которые будут установлены по периметру причалов вдоль штабелей угля. Также на двух причалах установлены пологи между причалом и бортом судна для защиты при перегрузке навалочных грузов.

Нужная альтернатива

Контролирует, как исполняются поручения губернатора по борьбе с угольной пылью, общественное движение «Народная Экспертиза». Именно ему удалось впервые за долгое время усадить за один стол все заинтересованные стороны - представителей общественности, органов власти города и края, контролирующих структур и, конечно, стивидорных компаний. Конечно, подобные попытки предпринимались и раньше, вот только инициаторами их были либо местные чиновники, готовые слушать только лояльную общественность, либо активисты, стремящиеся использовать угольную проблему в политических целях и «заточенные» исключительно на критику стивидоров. Результатом стали многочисленные обращения и петиции в самые разные инстанции, вплоть до высоких московских кабинетов. Которые, впрочем, так и остались без ответа.

По мнению президента Фонда экономических исследований Михаила ХАЗИНА, ситуация, при которой вопросы, которые можно решить на уровне города, выводятся на федеральный уровень, говорит о том, что в рамках города нет выстроенной системы диалога между обществом, властью и бизнесом. Это создает возможность для деструктивных сил использовать складывающиеся противоречия в своих интересах, в чем не заинтересованы ни жители города, для которого порт - главный источник благосостояния, ни власть, ни стивидорные компании.

«Мнение большинства жителей Находки при этом не учитывается, потому что его «забивает» мнение меньшинства. Возникает некий симулякр с уже сформированным мнением, наверное уже навязанным, где-то, может быть, чем-то мотивированным, - предположил глава НГО Андрей ГОРЕЛОВ. - В противоположность этому формат «Народной Экспертизы», как мне кажется, позволяет непосредственно, что называется, из первых рук узнать объективное мнение большинства населения, проживающего в различных районах города».

Социальная ответственность станет системой

3 июня представители стивидорных компаний, городские власти, общественные организации Находки и представители СМИ подписали соглашение, обязавшись сообща участвовать в выработке, информационном сопровождении и реализации мероприятий по повышению социального самочувствия населения. Необходимость такого соглашения доказал проведенный «Народной Экспертизой» социологический опрос. 20 тысяч находкинцев ответили на пять вопросов, связанных с работой терминалов и перспективами развития территории. Выяснилось, что 86% опрошенных предлагают ужесточить контроль за соблюдением природоохранного законодательства, а 69% считают, что нужно добиваться от предприятий, переваливающих уголь, большей социальной ответственности.

В соответствии с подписанным соглашением, общественные организации предоставляют ресурсы для коммуникации граждан с органами власти и бизнесом, а также осуществляют мониторинг работы компаний и информируют жителей о текущей ситуации и возможных нарушениях законодательства. «Народная Экспертиза», в свою очередь, формирует общественные предложения и программы, исходя из запросов граждан.

Переваливающие уголь компании, которые участвуют в соглашении («Терминал Астафьева», «ЕВРАЗ НМТП», «Аттис Энтерпрайс», «Восточный порт», «Дальмормонтаж»), обязались предоставлять планы модернизации производства и оказывать финансовую помощь программам по благоустройству городской среды. Хотя отдельные примеры такой помощи со стороны стивидоров были и раньше, сделать ее системной позволит создание специального фонда, средства которого в первую очередь пойдут на приобретение необходимого количества датчиков для построения комплексной системы мониторинга.

Полностью выстроить систему планируется к концу 2017 года, поскольку именно в холодное время года объемы угольной пыли существенно возрастают из-за физических свойств угля и смены розы ветров. Кроме того, средства фонда будут направлены на социальные, инфраструктурные, благотворительные, культурные, спортивные и иные программы и мероприятия, улучшающие качество жизни в Находке. Представители «Народной Экспертизы» призывают стивидоров, еще не подписавших соглашение о намерениях, сделать это и приступить к реализации мер по улучшению качества жизни в городе.

Важные дела в короткие сроки

Важный шаг на пути к исполнению поручений президента России и губернатора Приморья был сделан всего за несколько дней благодаря активности общественников - причем еще до «прямой линии» с главой государства. 13 июня по инициативе ОД «Народная Экспертиза» в администрации Находки вновь состоялось совещание с участием стивидорных компаний и чиновников, посвященное конкретным мерам по созданию системы экологического мониторинга. Участники диалога договорились наладить системное получение информации об экологической ситуации и состоянии окружающего воздуха от стивидоров и контролирующих организаций в срок до 21 июня. А еще через два-три дня планируется объединить эти данные с информацией, получаемой от датчика загрязнения воздуха, запустив систему информирования населения о состоянии окружающего воздуха в режиме реального времени.

Таким образом, данные о качестве воздуха вблизи угольных терминалов будут формироваться на основании информации сразу от нескольких источников. Их можно будет увидеть на сайтах администрации Находки, администрации Приморского края и общественного движения «Народная Экспертиза».

Кстати, «народные эксперты» намерены и дальше контролировать реализацию разработанных стивидорами планов по повышению экологической безопасности, а также своевременно информировать жителей города о принятых мерах через СМИ и социальные сети. Еще одним гарантом исполнения взятых стивидорами обязательств станет Приморское отделение Союза журналистов, которое также участвует в соглашении. Ведущие СМИ региона будут не только информировать граждан о том, как выполняются пункты плана по борьбе с угольной пылью, но и давать «обратную связь» от населения Находки.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий КОМАРНИЦКИЙ, исполнительный директор общественного движения «Народная Экспертиза»:

- Совместно с руководством города определены две проблемные точки, где будут размещены датчики контроля за загрязнением воздуха. Первая точка, где столб с соответсвующей инфраструктурой - электричеством, оптико-волоконным кабелем - уже установлен, находится напротив торгового порта. Сегодня датчик здесь уже будет запущен. Вторая точка находится в районе видовой площадки на улице Крабовой, где столб будет установлен уже завтра. В первое время будет использоваться один датчик поочередно в двух местах, а в дальнейшем, по завершении тестирования, датчиками будут оборудованы все границы санитарных зон и все они будут объединены в единую систему экологического мониторинга. Жители Находки смогут в режиме реального времени получать данные о состоянии окружающей среды.

На фото: Важный шаг на пути к исполнению поручений президента России и губернатора Приморья был сделан всего за несколько дней благодаря активности общественников - причем еще до «прямой линии» с главой государства: 13 июня по инициативе ОД «Народная Экспертиза» в администрации Находки вновь состоялось совещание с участием стивидорных компаний и чиновников, посвященное конкретным мерам по созданию системы экологического мониторинга.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток