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Докеры и руководство ЕВРАЗ "Находкинский морской торговый порт" ударили по рукам

20 Июня 2012, 02:16 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ZRPRESS. Конфликтная ситуация, на протяжении последних месяцев развивавшаяся ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", входит в Evraz Plc) между профсоюзами и работодателем, благополучно разрешилась.

Руководство "Евраз НМТП"провело ряд встреч с профсоюзными активами и представителями рабочего коллектива, после чего были достигнуты договоренности, устраивающие все стороны.

"Ситуация стабилизирована. На сегодняшний день мы достигли взаимопонимания с двумя профсоюзными организациями, действующими на территории порта, о чем 18 июня подписали Соглашение. Далее вместе будем двигаться по пути стабильной работы и развития предприятия", - сообщил Владислав ЖУКОВ, сменивший на посту управляющего директора порта Юрия ДОРОГАНЯ.

По мнению профсоюзных организаций порта, соглашение устроило все три стороны - работодателя, работников и профсоюзы.

Одним из пунктов документа стало то, что профсоюзы не будут выдвигать требований о повышении зарплаты до начала коллективных переговоров о заключении нового колдоговора предприятия.

Ранее докеры грозили забастовкой, выступая против того, что администрация порта в одностороннем порядке изменила систему оплаты труда рабочих

Ситуация в порту стала обостряться в конце 2011 года, когда работодатель внес ряд изменений в коллективный договор без проведения обязательных переговоров и учета мнения профсоюзов, как представителей трудового коллектива.

В июле 2010 года на предприятии был подписан коллективный договор, согласно которому заработная плата работников на 80% была гарантированной. После внесенных изменений фиксированная доля уменьшилась до 35%. Остальная часть - премиальные.

В администрации порта считают, что новая схема оплаты труда будет стимулировать работников к труду.

По мнению докеров, "гонка за премией" приведет к нарушениям правил охраны труда, а, следовательно, увеличению аварий и травм на производстве.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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