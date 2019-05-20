Во Владивостоке в дни ТТФ на остров Русский будут курсировать бесплатные шаттлы

Участники и гости Тихоокеанского туристского форума смогут бесплатно добраться до места проведения мероприятий

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, шаттлы будут курсировать с 23 по 25 мая от центральной площади Владивостока до кампуса ДВФУ и в обратном направлении.

«Движение автобусов начнется с 10.00 и продолжится до 18.00. Все желающие попасть на мероприятия ТТФ смогут воспользоваться этим сервисом», – отметил он.

Напомним, пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 22 по 26 мая. В этом году его программа значительна расширена. С 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов» состоится XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

С 21 по 23 мая пройдет Молодежный туристский конгресс. На площадках ДВФУ и ВГУЭС студенты и выпускники вузов края обсудят самые перспективные направления для развития отрасли.

Деловая часть ТТФ, которая в этом году впервые пройдет в формате выездной сессии пятого Восточного экономического форума, состоится 24 и 25 мая. Основной темой дискуссий станет расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма.

А с 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз смогут посетить Тихоокеанскую туристскую выставку (PITE). В этом году программа выставки – яркая и насыщенная. Помимо стендов дальневосточных регионов здесь можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, впервые будут представлены ЮАР и Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)