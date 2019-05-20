Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье начался ремонт трассы Артем – Находка
На первые участки автомобильной дороги Артем–Находка–Порт Восточный из 47 километров, запланированных к ремонту в этом году, уже зашли подрядчики. Ход работ проинспектировал Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находку, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Глава региона вместе с директором профильного департамента и руководителем Примавтодора проехал на легковой машине по наиболее проблемным участкам трассы.
«Состояние дороги вызывает справедливую критику автомобилистов. Ремонт трассы будет на особом контроле. Как только пройдут все конкурсные процедуры, опубликуем графики работ, сроки проведения, ответственных. Будем максимально стараться вести ремонт в вечернее время», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Как доложил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, сейчас бригады дорожников убирают так называемые «пучины» – снимают грунт, на его место засыпают скальный грунт и трамбуют его, после чего делается щебеночное основание и проводится асфальтирование.
«Сейчас работы идут в районе Смоляниново, в ближайшее время дорожники зайдут на участки дороги в районе Фокино», – сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что всего в этом году планируется отремонтировать около 47 километров трассы Артем–Находка. Основные работы начнутся в конце июня- начале июля после прохождения всех конкурсных процедур.
Также Губернатор побывал на строительстве мостового перехода через реку Литовка. По словам генерального директора предприятия «Примавтодор» Алексея Ширшова, сейчас строители заканчивают гидроизоляцию моста, армирование и на выходных приступят к бетонированию, после чего будет уложен асфальт.
«Пустить движение по мосту планируем уже 15 июня, параллельно продолжим работы по обустройству объекта», – отметил он.
Олег Кожемяко поручил ускорить работы на мосту, вместе со строительством нового сооружения поддерживать нормальное состояние дорожного полотна временной конструкции.
«Мост очень нужен, его ждут жители, особенно это актуально летом, когда в Приморье приезжает много отдыхающих. Но пока не открыли новый мост, на временном необходимо заменить настил из досок. И делать это нужно в вечернее время, а не днем, собирая пробки», – заявил Губернатор.
Кроме этого, в начале июля строители приступят к строительству моста через реку Лабога в районе Смоляниново.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Новости тематики
- В Приморье начался ремонт трассы Артем – Находка
- Плюсы и минусы "Города"
- Институту "Приморгражданпроект" исполняется девяносто лет
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
- У Дом.РФ течет приморская крыша
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Выставка "Город" снова в КСК "Фетисов Арена"
- Капкан КУРТ захлопнулся на застройщиках
- Безопасных дорог в крае станет еще больше
- Дурно пахнущие руины столицы
Новости раздела
- В Приморье начался ремонт трассы Артем – Находка
- Видеонаблюдение от "Ростелекома" на службе лесозаготовителей
- Международный автосалон стартовал во Владивостоке
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- Приморье хочет стать центром притяжения
- Китайцы осваиваются на "Звезде"
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место в региональном этапе конкурса "Ростелекома"
- Эквайринг рознице не помощник
- Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
- Градообразующее предприятие в Приморье готовят к продаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- В России могут усложнить процедуру развода
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- Хабаровский бизнес губят высокие энерготарифы
- Раб Сулеев