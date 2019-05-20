В Приморье начался ремонт трассы Артем – Находка

На первые участки автомобильной дороги Артем–Находка–Порт Восточный из 47 километров, запланированных к ремонту в этом году, уже зашли подрядчики. Ход работ проинспектировал Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находку, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Глава региона вместе с директором профильного департамента и руководителем Примавтодора проехал на легковой машине по наиболее проблемным участкам трассы.



«Состояние дороги вызывает справедливую критику автомобилистов. Ремонт трассы будет на особом контроле. Как только пройдут все конкурсные процедуры, опубликуем графики работ, сроки проведения, ответственных. Будем максимально стараться вести ремонт в вечернее время», – подчеркнул Олег Кожемяко.



Как доложил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, сейчас бригады дорожников убирают так называемые «пучины» – снимают грунт, на его место засыпают скальный грунт и трамбуют его, после чего делается щебеночное основание и проводится асфальтирование.



«Сейчас работы идут в районе Смоляниново, в ближайшее время дорожники зайдут на участки дороги в районе Фокино», – сказал руководитель ведомства.



Он добавил, что всего в этом году планируется отремонтировать около 47 километров трассы Артем–Находка. Основные работы начнутся в конце июня- начале июля после прохождения всех конкурсных процедур.



Также Губернатор побывал на строительстве мостового перехода через реку Литовка. По словам генерального директора предприятия «Примавтодор» Алексея Ширшова, сейчас строители заканчивают гидроизоляцию моста, армирование и на выходных приступят к бетонированию, после чего будет уложен асфальт.



«Пустить движение по мосту планируем уже 15 июня, параллельно продолжим работы по обустройству объекта», – отметил он.



Олег Кожемяко поручил ускорить работы на мосту, вместе со строительством нового сооружения поддерживать нормальное состояние дорожного полотна временной конструкции.



«Мост очень нужен, его ждут жители, особенно это актуально летом, когда в Приморье приезжает много отдыхающих. Но пока не открыли новый мост, на временном необходимо заменить настил из досок. И делать это нужно в вечернее время, а не днем, собирая пробки», – заявил Губернатор.



Кроме этого, в начале июля строители приступят к строительству моста через реку Лабога в районе Смоляниново.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)