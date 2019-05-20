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Видеонаблюдение от "Ростелекома" на службе лесозаготовителей

20 Мая 2019, 08:40 | Приморье

Сегодня все большее количество регионов используют цифровые решения компании «Ростелеком» в различных областях бизнеса

С новыми услугами от «Ростелекома» малый и средний предприниматель может решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей и организовать систему видеонаблюдения.

Когда группе компаний RFP понадобилось удаленно контролировать работу на своих предприятиях, Борис Нефёдов, главный инженер-энергетик АО «RFP лесозаготовка», сразу понял, что столкнулся с нетривиальной задачей. Казалось бы, офис и производство в разных городах — обычная ситуация для современного бизнеса. Но что делать, если производственных площадок несколько, и они не просто в другом городе, а в отдаленных таежных поселках? Ведь RFP — один из лидеров дальневосточной лесной промышленности с широкой географией деятельности.

В поисках решения Борис Нефёдов обратился в «Ростелеком» — и не прогадал. Сотрудники «Ростелекома» оперативно оценили обстановку и организовали видеонаблюдение на предприятиях RFP в Хабаровском крае и Амурской области.  Камеры установили так, чтобы следить за отгрузочными работами, производственными площадками, складами ГСМ и готовой продукции — зонами повышенного внимания.

Всего на объектах заказчика установили 41 камеру. Все оборудование подготовили для работы в сложных погодных условиях. А для того, чтобы у клиента не было проблем с удаленным доступом к камерам, специалисты «Ростелекома» организовали на объектах высокоскоростной интернет.

В результате менеджмент RFP смог осуществлять круглосуточный мониторинг обстановки на лесозаготовительных участках и быть уверенным в добросовестности своих работников.

«Видеонаблюдение решило сразу несколько наших задач. Теперь мы в режиме реального времени видим все, что происходит на производстве. А это значит, что сотрудникам из Хабаровска нужно реже выезжать на лесозаготовительные участки, а во многих случаях можно и вовсе обойтись без командировок. Иными словами, мы экономим время, средства и нервы», — рассказывает Борис Нефёдов.

Хабаровские предприниматели могут установить видеонаблюдение от «Ростелекома» как внутри помещений, так и на улице. Для этого достаточно только оставить заявку — а профессиональной установкой камер займутся специалисты. Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя камеры в аренду или рассрочку и «облако» для хранения записей. Плата за услугу начинается от 300 рублей в месяц. Просматривать записи и управлять камерами предприниматели могут удаленно через веб-сервис и мобильное приложение — в любой точке мира, где есть интернет.

Посмотреть, как будет выглядеть ваш личный кабинет «Видеонаблюдения», можно прямо сейчас.

Наш сайт https://primorye.rt.ru/b2b/videocomfort

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: связь  Ростелеком  видеонаблюдение 



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