Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Видеонаблюдение от "Ростелекома" на службе лесозаготовителей
Сегодня все большее количество регионов используют цифровые решения компании «Ростелеком» в различных областях бизнеса
С новыми услугами от «Ростелекома» малый и средний предприниматель может решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей и организовать систему видеонаблюдения.
Когда группе компаний RFP понадобилось удаленно контролировать работу на своих предприятиях, Борис Нефёдов, главный инженер-энергетик АО «RFP лесозаготовка», сразу понял, что столкнулся с нетривиальной задачей. Казалось бы, офис и производство в разных городах — обычная ситуация для современного бизнеса. Но что делать, если производственных площадок несколько, и они не просто в другом городе, а в отдаленных таежных поселках? Ведь RFP — один из лидеров дальневосточной лесной промышленности с широкой географией деятельности.
В поисках решения Борис Нефёдов обратился в «Ростелеком» — и не прогадал. Сотрудники «Ростелекома» оперативно оценили обстановку и организовали видеонаблюдение на предприятиях RFP в Хабаровском крае и Амурской области. Камеры установили так, чтобы следить за отгрузочными работами, производственными площадками, складами ГСМ и готовой продукции — зонами повышенного внимания.
Всего на объектах заказчика установили 41 камеру. Все оборудование подготовили для работы в сложных погодных условиях. А для того, чтобы у клиента не было проблем с удаленным доступом к камерам, специалисты «Ростелекома» организовали на объектах высокоскоростной интернет.
В результате менеджмент RFP смог осуществлять круглосуточный мониторинг обстановки на лесозаготовительных участках и быть уверенным в добросовестности своих работников.
«Видеонаблюдение решило сразу несколько наших задач. Теперь мы в режиме реального времени видим все, что происходит на производстве. А это значит, что сотрудникам из Хабаровска нужно реже выезжать на лесозаготовительные участки, а во многих случаях можно и вовсе обойтись без командировок. Иными словами, мы экономим время, средства и нервы», — рассказывает Борис Нефёдов.
Хабаровские предприниматели могут установить видеонаблюдение от «Ростелекома» как внутри помещений, так и на улице. Для этого достаточно только оставить заявку — а профессиональной установкой камер займутся специалисты. Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя камеры в аренду или рассрочку и «облако» для хранения записей. Плата за услугу начинается от 300 рублей в месяц. Просматривать записи и управлять камерами предприниматели могут удаленно через веб-сервис и мобильное приложение — в любой точке мира, где есть интернет.
Посмотреть, как будет выглядеть ваш личный кабинет «Видеонаблюдения», можно прямо сейчас.
Наш сайт https://primorye.rt.ru/b2b/videocomfort
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Видеонаблюдение от "Ростелекома" на службе лесозаготовителей
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место в региональном этапе конкурса "Ростелекома"
- Tele2 укрепляет партнерство с Samsung в рознице
- Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
- Билайн увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморском крае
- Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
- Во Владивостоке независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета
- В Приморье приступают к цифровизации марикультурных ферм
- "Горячие линии" по переходу на цифровое ТВ работают во всех муниципалитетах Приморья
- Tele2 профинансирует реализацию студенческого проекта в ДВФУ
Новости раздела
- В Приморье начался ремонт трассы Артем – Находка
- Видеонаблюдение от "Ростелекома" на службе лесозаготовителей
- Международный автосалон стартовал во Владивостоке
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- Приморье хочет стать центром притяжения
- Китайцы осваиваются на "Звезде"
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место в региональном этапе конкурса "Ростелекома"
- Эквайринг рознице не помощник
- Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
- Градообразующее предприятие в Приморье готовят к продаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- В России могут усложнить процедуру развода
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- Хабаровский бизнес губят высокие энерготарифы
- Раб Сулеев