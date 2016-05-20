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Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма подписали регионы "Восточного кольца России"

20 Мая 2016, 17:35 | Приморье

Приморский край подписал соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с шестью Дальневосточными регионами в ходе второго Тихоокеанского туристского форума. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 20 мая, в ходе форума-презентации «Восточное кольцо России» подписано 6 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма между Приморским краем и регионами единого бренда. Это республика Саха (Якутия), Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Республика Крым.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, это событие закрепило намерения по развитию межрегиональных тур маршрутов между субъектами в рамках созданного единого бренда.

В рамках форума «Восточное кольцо России» каждый из регионов-участников представил видео-презентации своих тур продуктов. По итогам участникам предстояло назвать главные достопримечательности регионов, при этом  экспертами рассматривались не только памятники архитектуры и природные достопримечательности, но и яркие событийные проекты.

Представитель московского турагентства «Магазин путешествий» Наталья Матвиенко отметила хороший уровень подготовки презентаций «Восточного кольца России» и обратила внимание коллег на календарную конкретизацию тур продуктов.

«Для того, чтобы маршрут заработал в полную силу, его нужно поставить в рамки конкретных дат, для того, чтобы турист мог спланировать путешествие. В целом очень интересные презентации, мы готовы продвигать их на рынке западной части России», – подчеркнула она.

Директор туристско-информационного туристского центра Приморья Дарья Гусева рассказала о разработанных специалистами межрегиональных кольцевых маршрутах в Якутию, Хабаровск, на Сахалин и Камчатку, а также туристский поезд «Владивосток-Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Благовещенск-Владивосток» с неизменным началом в Приморье.

По словам вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева, с учетом упрощенного визового режима Свободного порта Владивосток Приморье может стать туристским хабом, аккумулирующим и перераспределяющим тур потоки из Азиатско-Тихоокеанского региона на территорию Дальнего Востока и в другие регионы России.

«Подписанные соглашения – первые результаты стартовавшего Тихоокеанского форума, обозначающие большие перспективы совместного сотрудничества. Мы впервые объединили огромный потенциал Дальневосточных регионов в единый бренд. Тихоокеанский туристский форум стал не только презентационной площадкой для участников "Восточного кольца России", но и профессиональной – для эффективного развития наших территорий», – отметил заместитель главы региона.

Напомним, второй Тихоокеанский Туристский форум проходит в Приморье с 19 по 22 мая. В этом году мероприятие проводится Администрацией Приморского края, Торгово-промышленной Палатой Приморья, Туристско-информационным центром и ВГУЭС при поддержке Ростуризма и Минкультуры.

В рамках деловой программы эксперты обсудят развитие туристского потенциала Дальнего Востока России, в том числе проектов «Восточное кольцо России» и «Круизный туризм». На международной туристской выставке PITE свой потенциал продемонстрируют более 300 участников из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 20 по 22 мая на острове Русский проходит фестиваль «День путешественника»,   Где гостям региона покажут все возможности и преимущества туриндустрии Приморья.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, проведение Тихоокеанского туристского форума необходимо для успешного развития туротрасли края. В этом году форум приобрел Всероссийский статус.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: турист  туризм 



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