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Приморский край может стать туристским хабом "Восточного кольца России"

20 Мая 2016, 11:55 | Приморье

Приморье готово стать туристским хабом «Восточного кольца России». Проект позволит туристам, приехав в Россию, путешествовать сразу по нескольким маршрутам. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы журналистов в ходе второго Тихоокеанского туристского форума (ТТФ).

После пленарного заседания форума, где был представлен проект «Восточное кольцо России», который объединит 12 регионов Дальнего Востока и Сибири, журналисты задали вопросы главе Приморья Владимиру Миклушевскому и заместителю руководителя Ростуризма Роману Скорому.

Губернатор отметил, что Приморье может стать отличной стартовой точкой для тех, кто планирует поездку в Россию.

«Мы ни в коем случае не претендуем на какое-то первенство, но можем стать неким хабом. А дальше уже начинается такое хорошее соревнование между регионами – кто какой турпродукт готов предложить. Прилетев впервые в Россию, иностранцы смогут путешествовать сразу по нескольким маршрутам. Приморье к приему туристов готово – нам есть, что показать: игорная зона, Владивостокская крепость, гора Пидан, уссурийская тайга, краснокнижные животные и многое, многое другое», – отметил глава края.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму добавил, что Приморский край сегодня – второе по популярности после столицы место в России у китайских туристов.

Роман Скорый также подчеркнул, что приоритет развития туризма – новая для России политика, пока страна только в начале пути, поэтому у проекта «Восточное кольцо» большие перспективы.

«Качественный продукт не делается за один-два дня, он создается постепенно. Большие средства, в том числе федеральные, вкладываются в развитие туристических кластеров. На Дальнем Востоке три больших туркластера, общая сумма инвестиций в них составляет 7,2 миллиарда рублей. Но они не сразу превращают территорию в «оазис», в который туристы готовы приезжать. Конечно, есть отставание от некоторых стран в этой отрасли, потому что еще 20 лет назад туризм не развивали – только сейчас он стал приоритетным направлением. И особую роль мы уделяем именно внутреннему и въездному туризму. Создав один раз продукт, будем его продвигать. И все получится. Все страны, по большому счету, шли точно таким же путем», – обозначил он.

Напомним, проект «Восточное кольцо России» призван сделать более доступными для туристов достопримечательности 12 дальневосточных и сибирских регионов. Это Республики Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания ТТФ Владимир Миклушевский предложил регионам «Восточного кольца» заключить единое межрегиональное соглашение о сотрудничестве по развитию и продвижению проекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: туризм  миклушевский  турист  туристский форум  приморский край 



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Комментарии

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