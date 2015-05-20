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Эксперты обсудят привлекательность Приморья
Международная практическая конференция для тех, кто готов участвовать в развитии бренда Приморского края «Как сделать продукт Visit Primorye», состоится во Владивостоке 22 мая, в рамках крупнейшей туристической выставки PITE 2015.
Мероприятие организуется Администрацией Приморского края совместно с рекламным агентством «ДВ Регион». Конференция даёт участникам возможность по-новому взглянуть на инвестиционные перспективы региона и узнать об особенностях формирования туристического бренда края.
Практикующие эксперты, обладающие международным опытом создания имиджа территорий и внедрения инновационных услуг, помогут раскрыть специфику Дальневосточного региона. Они расскажут о потребностях современного рынка и о том, почему Владивосток имеет все шансы развивать экономику благодаря туристическому потоку из стран АТР.
Уникальная для нашего края возможность непосредственного общения со специалистами отрасли позволит рассмотреть темы брендинга территорий, развития бизнеса, сотрудничества власти с предпринимателями и грамотного использования ресурсов региона для развития туристической отрасли.
Всю информацию о спикерах и темах докладов можно найти на официальном сайте: WWW.PITE2015.RU.
К участию приглашаются те, кто готов действовать. Количество мест ограничено – необходима регистрация на сайте.
Конференция пройдет в пятницу, 22 мая в кампусе ДВФУ (зал "Сопка"), на острове Русском, с 10.00 до 17.00.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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