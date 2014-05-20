Восточный порт направит на дивиденды 6,5% от чистой прибыли за 2013 год

Дивиденды получат только владельцы привилегированных акций

Акционеры ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный) на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям в размере 76,66 рубля на акцию номиналом 250 рублей.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 28 млн 284,320 тыс. рублей.

По итогам 2012 года компания дивиденды не выплачивала, по итогам 2011 года выплатила по 65,76 рубля только на привилегированные акции.

Как уже сообщал "ЗР", по итогам 2013 года ОАО "Восточный порт" сократило чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 12,3%, до 437,966 млн рублей.

Вместо советника гендиректора ООО "Управляющая Портовая компания" Алексея ДАНИЛОВА в совет директоров избран управляющий директор ОАО "Восточный порт" Анатолий ЛАЗАРЕВ. Остальные 6 членов совета переизбраны на новый срок.

В структуру ОАО "Восточный порт" входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью более 3 млн тонн в год. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% грузооборота компании.

Офшору "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" принадлежит 75,07% обыкновенных акций, еще четырем офшорным компаниям - "Бордэйв Селект Инк.", "Барквуд Аллиенс Лтд.", "Пелхэм Глобал Инк." и "Слингер Инвестментс Лтд." - по 5,87% обыкновенных акций. По данным участников рынка, контрольным пакетом АО владеет "Кузбассразрезуголь".

Юрий РОГОВ. ZRPESS.RU, Владивосток