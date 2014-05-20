В Приморье перевалка угля мешает созданию территории опережающего развития

Шкотовский район имеет шанс получить территорию опережающего развития, если откажется от угольного терминала

Большая и пока неосвоенная территория Шкотовского района, разделяющая две бухты в верховье Уссурийского залива – Суходол и Муравьиную, признается специалистами как одно из самых удобных мест для создания так называемой территории опережающего развития. Однако запланированное здесь строительство угольного терминала, активно поддерживаемое местной администрацией, закроет перед районом эту перспективу.

«Территория опережающего развития несовместима с перевалкой угля», - заметил высокопоставленный чиновник Минвостокразвития, когда ему сообщили о наличии здесь такого «якорного» инвестора. Действительно, какой уголь может быть в ТОРе, уголь – это обычная сырьевая модель.

ТОРы дадут шанс

Закон «О территориях опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока» в России еще не принят, идет его обсуждение. Но основные принципы, которые предполагается в него заложить, уже понятны. Резиденты ТОР полностью освобождаются от налога на добавленную стоимость, не будут платить налог на ввозимые для производственных нужд товары - сырье, материалы, работы, услуги. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, составит 0%, в региональный - всего 5% (в течение десяти налоговых периодов). В дальнейшем не более 10%. Резидентов также освободят от налога на имущество организаций. Общая налоговая нагрузка на резидентов ТОР составит 12,2%, сейчас предприятия несут обязательства более чем на 40%. Кроме того, в ТОРах будут применяться таможенные процедуры свободной таможенной зоны, технические и санитарные регламенты наиболее развитых стран.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока ГАЛУШКА отмечал высокий интерес к будущим ТОРам инвесторов из АТР, в частности КНР и Республики Корея. Соседям по региону интересен доступ к глубокой переработке ресурсов на территории Дальневосточного федерального округа, инвестиционные проекты в области ТЭК, транспорта, машиностроения, газонефтехимии, рыбо- и лесопереработка, производство авиа- и автокомпонентов, судоремонт и судостроение, производство стройматериалов, сельское хозяйство и т.д.

Поставлена задача благодаря ТОРам в ближайшие 7-8 лет удвоить ВРП Дальнего Востока, привлечь сюда не менее 3 трлн рублей частных инвестиций. Существенная доля этих инвестиций может достаться Приморскому краю.

Буквально на днях глава Минфина Антон СИЛУАНОВ сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме по основным направлениям налоговой политики 2015-2017 годов, что Минфин прорабатывает вопрос о возмещении регионам средств, потраченных ими на развитие условий для бизнеса, за счет дополнительных доходов, которые будут получены с территорий, на которых созданы новые производства. Экономически грамотные главы муниципалитетов теперь по идее должны развернуть борьбу за размещение у себя ТОРа.

Но вернемся к Шкотовскому району. После отказа Минобороны от части земель, занимаемых военными объектами, Шкотовскому району достались военные городки, земли сельхозназначения, в том числе расположенные вдоль побережья Уссурийского залива. На полуострове между бухтами Суходол и Муравьиная в советское время располагались военный аэродром и военный городок. Сейчас здесь пустырь, дома еще стоят, но жильцов нет. Недалеко главная железнодорожная магистраль – Транссиб, всего в каких-то 15-20 километрах – международный аэропорт Кневичи, есть возможность для строительства причалов. Как отмечают специалисты – это место с самой удобной логистикой как для выхода на внешние рынки, так и на внутренние.

Уже есть определенные проработки по созданию на этой территории производственных комплексов. Речь, в частности, идет о рыбном кластере. Японский институт Номура, по заказу Инвестиционного агентства Приморского края сделав оценку нескольких площадок под создание такого комплекса, пришел к выводу, что в Приморье для него нет более удобной территории, чем район бухты Суходол. Другие варианты – бухты Пяти Охотников и Славянка.

Сюда тяготеют контейнерный и зерновой терминалы, учитывая близость районов его производства в Китае и в самом Приморье. На этой территории можно открывать сельхозпроизводства, связанные с другими видами продукции. Поставь холодильники и торгуй мясом, например.

Как считают специалисты, необходимо сделать генплан развития территории с размещением всех портовых мощностей, площадок под промстроительство, инфраструктуры. Это удешевит каждый отдельный проект. Здесь можно закольцевать железнодорожную ветку между Смоляниново и Шкотово, что позволит каждому крупному участнику сделать себе отдельную станцию.

Шкотовская ТОР включена в число восьми площадок, выбранных в крае. Но она может быть реализована в этом качестве, если будет свободна от притязаний третьих лиц. Однако глава администрации Шкотовского района понятие «территория опережающего развития» интерпретировал по-своему.

Шкотовский лоббист

Вот копия из справки о планируемых территориях опережающего развития на территории Шкотовского муниципального района, предоставленной 9 апреля 2014 года администрацией района, переданной департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. «На территории Шкотовского муниципального района предполагается создание многофункциональной портовой зоны, включающей три территории:

- Угольный терминал ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» на территории площадью около 526,5 га и контейнерный терминал на территории площадью около 226,4 га. Между администрацией Шкотовского муниципального района и 000 «Морской порт Суходол» на вышеуказанную территорию в 2013 году заключены договоры аренды земельных участков площадью 772,1839 га сроком на 49 лет для строительства специализированного грузового комплекса морского порта «Суходол».

- Рыбоперерабатывающий кластер на территории площадью более 200 га. В связи с тем что площадь и местоположение предполагаемой ТОР четко не определены, предоставить конкретную информацию по общей площади, площади входящих в нее участков, категории земель, в чьей собственности или аренде они находятся, в настоящий момент проблематично».

Той же справкой указано, что есть проект плана выполнения комплекса землеустроительных работ по площадке рыбоперерабатывающего кластера. Он подразумевает выполнение кадастровых работ, межевание и прочее, срок исполнения – 4-й квартал 2014 года. Документ подписан главой администрации района Виктором МИХАЙЛОВЫМ.

Глава Шкотовской администрации отвалил угольщикам более 700 га земель, притом что проект угольного терминала, по данным проектной организации - информация была публично оглашена на общественных обсуждениях проекта 12 мая, - занимает всего 170 га. СДС на сегодня забрал всю свободную землю в этой части района, на которую уже есть кадастровая оценка. И получил землю без декларации о намерениях по контейнерному терминалу. Добавим, что аренда этой земли обходится СДС в 100 руб. за гектар в месяц, или в 840 тыс. руб. в год. Сумма для холдинга такого масштаба, впрочем, как и для нищего бюджета Шкотовского района, просто смехотворная. Закон говорит, что земля должна передаваться в аренду на конкурсной основе. Был ли конкурс на земли, переданные СДС?

Обсуждения по делу

Поставка и перевалка угля – это сырьевой, т. е. тупиковый путь развития для территории. А если брать во внимание открытую технологию погрузки и хранения угля, какую, по сути, предлагает проектировщик, километровые склады с запасами способного к самовозгоранию угля, превышающими 1,3 млн тонн, – это еще и постоянные дым и грязь.

Вот что говорил на общественных обсуждениях представитель ООО «Петрохим» - санкт-петербургской компании, выполняющей оценку воздействия терминала на окружающую среду: «Никаких ограничений на создание объекта на выбранной территории не существует, в т. ч. аномальных природных явлений, которые бы привели к разрушению объекта». «Петрохим» предлагает водяное пылеподавление, считая его достаточным для защиты окружающей среды. Проектировщиками не берется во внимание оценка, сделанная местными учеными, на материалы которых, кстати, ссылается представитель «Петрохима». Нам пытаются доказать, что с расстояния в 10 тысяч километров виднее, как их интерпретировать. Этот факт еще раз доказывает пренебрежение инициаторов проекта к местным жителям, к мнению научной общественности.

Несмотря на все увещевания о безопасности угольного терминала для окружающей среды, создатели проекта оговариваются - «в случае соблюдения технологии». Однако нет закона, который бы заставил хозяев проекта постоянно мониторить состояние окружающей среды. «Пусть лучше работают контролирующие органы», - другой аргумент проектировщика на вопрос общественности, кто будет следить за соблюдением технологии погрузки и выгрузки угля.

Общественное обсуждение проекта 12 мая в Романовке показало, что жители не только Романовки, но и соседних поселков и городов не рады такой перспективе. Сторонники, в числе которых и Виктор Михайлов, делали упор на то, что угольный терминал даст работу и пополнит нищий бюджет района. О пополнении бюджета мы уже упомянули. Что касается безработицы, то настоящий ТОР способен дать рабочих мест на порядок больше предлагаемых СДС.

А 15 мая на совещании губернатор Владимир Миклушевский призвал приморских депутатов ускорить работу по введению на законодательном уровне запрета на открытое хранение угля. «Открытых угольных терминалов быть не должно, - подчеркнул губернатор. - Это нужно учесть еще на стадии проектирования».

То совещание касалось и подготовки проекта рыбного кластера. «Создавая кластер, мы претендуем на то, чтобы в корне переломить ситуацию в рыбопромышленной отрасли края», - отметил губернатор. Идеология кластера подготовлена, сегодня, 20 мая, пройдет защиту в публичном формате. До 30 мая проектант должен представить предварительное технико-экономическое обоснование, а до 30 июня – инвестиционное предложение.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.