В Приморье шумит "свинская" история

Солидный костюм народного избранника оказался замаран весьма нелицеприятными событиями

Уже несколько лет в Дальнереченском муниципальном районе шумит свиноводческая история. Глубинка Приморского края оказалась в центре нешуточных страстей. Бюджет района обнес нынешний депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Юрий КОРНЕЕВ. Сумма ущерба по нынешним меркам вроде как и незначительная - 800 тысяч рублей, однако цинизм схемы осваивания бюджетных средств в том, что даже после выявления фактов мошенничества деньги в бюджет возвращать никто не собирался.

Дотирование многих предприятий сельского хозяйства привлекает как честных предпринимателей- аграриев, так и проходимцев, пытающихся правдами и неправдами заработать на бюджете. Однако вряд ли разработчики программы «Развитие агропромышленного комплекса Дальнереченского муниципального района» подозревали, что одна из местных компаний - ООО «Княжевское» - вместо обещанного поголовья свиней выдаст в экономику района совсем другой результат.

В 2011 году директор и единственный учредитель этой компании Юрий Корнеев задумал создать комплекс по выращиванию свиней высокопродуктивных пород. Свиноферма должна была располагаться в арендуемых строениях бывшего военного городка. Чтобы реализовать идею, необходимо было воплотить в жизнь всего два основных условия: закупить племенное поголовье хрюшек и корма для них и построить водозаборную скважину.

Сколько собственных средств планировал предприниматель вложить в развитие животноводства, неизвестно, зато по условиям программы «Развитие агропромышленного комплекса Дальнереченского муниципального района» он мог рассчитывать на 50-процентную компенсацию фактически произведенных и планируемых затрат.

Согласно бизнес-плану ООО «Княжевское», за счет бюджета Дальнереченского района «декларировалось» приобретение стройматериалов на сумму 243 000 рублей и закупка поголовья свиней на сумму 557 000 рублей. Второй и третий этапы, рассчитанные до 2014 года, предполагали создание основы для формирования собственной кормовой базы, а затем «Княжевское» планировало расширить свою деятельность и заняться развитием молочного животноводства и переработкой молокопродуктов. Всего на проект требовалось 1 658 000 рублей.

В результате администрация Дальнереченского муниципального района подписала с ООО «Княжевское» договор, в соответствии с которым администрация района обязалась предоставить субсидию в размере 800 000 рублей на животноводство, а ООО «Княжевское» – использовать денежные средства по целевому назначению.

В соответствии с условиями программы «Развитие агропромышленного комплекса Дальнереченского муниципального района» в срок до 25 января 2011 года ООО «Княжевское» должно было предоставить в администрацию района доказательства вложения в дело собственных средств, а также отчитаться о расходовании полученной субсидии. Однако такой отчет был предоставлен ООО «Княжевское» только в следующем году, 16 января 2012 года. Несмотря на то что формально свою обязанность ООО «Княжевское» исполнило и отчет предоставило, пусть даже с нарушением сроков, фактически оно не смогло подтвердить и доказать целевое использование денег на закупку строительного материала и поголовья свиней.

Из представленного отчета было видно, что предприятие якобы закупило в ноябре-декабре 2011 года свиней на сумму 594 тысячи рублей у некоего ООО «Примлогистик». Однако продавец поросят ООО «Примлогистик» подало в налоговую службу нулевой отчет о доходах за аналогичный период. При этом ООО «Примлогистик» зарегистрировано как предприятие, осуществляющее оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами, и поэтому в принципе не могло продать никаких поросят.

Согласно квитанциям, поросята якобы покупались у ООО «Примлогистик» за наличный расчет штуками (по 33 штуки в каждой квитанции), что само по себе является нонсенсом. Всем известно, что свиньи поштучно не продаются – только живым весом.

Кроме того, выездной проверкой администрации было установлено, что на месте предполагаемой свинофермы в селе Орехово отсутствуют как сами свиньи, так и какие-либо признаки произведенных строительных работ...

Немаловажным обстоятельством в этой детективной истории является также то, что в сентябре 2011 года, в разгар избирательной кампании по выборам депутатов ЗСПК, директор и единственный учредитель ООО «Княжевское» Ю.А. Корнеев, будучи кандидатом в депутаты ЗСПК, взял в аренду общественное стадо коров в сельхозкооперативе «Ореховский», пайщиками которого являются крестьяне села Орехово.

При таких обстоятельствах очевидным стало, что свинофермы со всеми вытекающими последствиями нет и не будет, а деньги из бюджета района присвоены.

Особой оригинальностью идей для получения субсидий предприниматель блистать не стал. Главное в любом освоении денег - это «правильные» отчеты. Правда, грамотные «пильщики» государственных финансов уже давно стараются откровенную липу не подсовывать. Но в далекой приморской глубинке нашелся предприниматель, который не посчитал особо нужным делом «правильно» скрыть свои мошеннические действия.

Закупленных хряков никто в районе так и не увидел. Хотя, напомним, по документам чушки были куплены фирмой, занимающейся торговлей непродовольственными потребительскими товарами. Компания ООО «Примлогистик» «отгружала» ООО «Княжевское» свинюшек сразу по 33 штуки (так указано в квитанциях). Но представители компании-продавца в дальнейшем, уже при проведении доследственной проверки, заявили, что племенного товара и вовсе не было. Были намерения купить свиней в Китае, к слову в стране, откуда живую свинью через границу и переправить нельзя из-за санитарных ограничений, да вот китайские жулики деньги все и умыкнули.

Но история не получила бы столь громкой огласки, так как в конце 2011 года ООО «Княжевское» сменило директора, как раз сразу после избрания Корнеева депутатом Законодательного Собрания Приморья. И уже новый директор несостоявшейся свинофермы объявил администрации о том, что ООО «Княжевское» выходит на банкротство.

А прикрывать компанию в свинской истории должны были многострадальные коровы взятого в аренду этим ООО «Княжевское» общественного стада. В связи с банкротством ООО «Княжевское» объявило, что отправит на убой 50 общественных коров.

Конечно, выявленный «сельхозразвод» чиновники администрации района без внимания не оставили.

18 января 2012 года администрация Дальнереченского района обратилась в ООО «Княжевское» с требованием вернуть в местный бюджет 800 тысяч рублей. Согласно договору, ООО «Княжевское» должно было исполнить это требование в пятидневный срок, но не сделало этого. Тогда администрация Дальнереченского района обратилась с иском в Арбитражный суд Приморского края.

Несмотря на отчаянные попытки со стороны ООО «Княжевское» скрыть истинное положение дел в ходе судебного разбирательства, решением Арбитражного суда Приморского края от 14.06.2012 года с ООО «Княжевское» в пользу администрации Дальнереченского муниципального района было взыскано 800 000 рублей в счет возврата выданной субсидии. Вышестоящие судебные инстанции данное решение оставили в силе.

Однако службе судебных приставов не сразу удалось получить с должника взысканные судом 800 000 рублей, поскольку счета ООО «Княжевское» были пусты.

В связи с отсутствием денежных средств у должника приставы пытались через суд взыскать единственное имущество должника – долю в праве собственности на земельный участок в селе Сальском Дальнереченского района Приморского края.

Так куда же делись 800 тысяч рублей, которые ООО «Княжевское» получило из местного бюджета на покупку свиней высокопродуктивных пород?

Как выяснилось, после зачисления этих денег на счет ООО «Княжевское» 30 сентября 2011 года через несколько дней, 5 октября 2011 года, 750 тысяч рублей были перечислены ИП Корнееву Юрию Александровичу по договору беспроцентного финансового займа, при этом в это время Корнеев был директором и единственным учредителем ООО «Княжевское». Фактически Корнеев как директор и единственный учредитель ООО «Княжевское» перечислил 750 тысяч рублей себе самому как индивидуальному предпринимателю.

«По нашему мнению, в действиях должностных лиц ООО «Княжевское» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в умышленных действиях, направленных на введение собственника денежных средств в заблуждение. Заявление об этом администрация Дальнереченского района уже направила в полицию», - сообщила ИА «Дейта.Ru» первый заместитель главы Дальнереченского района Ольга АСАНИДЗЕ.

По заявлению администрации района о возбуждении уголовного дела была проведена доследственная проверка, факты, изложенные в заявлении о возбуждении уголовного дела, нашли свое подтверждение. Правда, несмотря на письменные обращения, администрация Дальнереченского района до настоящего времени не получила ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое она могла бы обжаловать, ни постановления о признании потерпевшим.

Похоже, Ю.А. Корнеев не является первопроходцем в получении муниципальных субсидий по сомнительным документам с сомнительными последствиями для бюджета муниципального образования.

Напомним, 30 октября 2012 года был вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Думы Дальнегорского городского округа пятого созыва Алексея Шапорова. Он признан виновным в покушении на мошенничество. Шапоров пытался обманным путем завладеть денежными средствами, выделенными из бюджета городского округа в соответствии с Муниципальной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 годы».

Суд приговорил Шапорова к наказанию в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Выходит, что принцип неотвратимости наказания распространяется не на всех? Или принцип неотвратимости наказания распространяется в зависимости от уровня депутата – чем ниже уровень, тем неотвратимее наказание? Неужели депутатам Законодательного Собрания действительно индульгировано право на сомнительные деяния?

Редакция "Золотого Рога" просит считать данный материал официальным обращением в правоохранительные органы Приморского края по изложенным в статье фактам.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.