Рыбные квоты предложено закреплять на четверть века

Депутаты Госдумы Григорий ЛЕДКОВ и Георгий КАРЛОВ (оба «Единая Россия») подготовили законопроект, согласно которому срок закрепления квот на вылов рыбы предлагается увеличить с 10 до 25 лет.

Поправка будет внесена в статью 31 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». По мнению авторов законопроекта, это позволит привлечь в рыбную отрасль инвестиции для развития береговой переработки рыбы и обновления флота. В настоящее время действует исторический принцип распределения квот. Промышленные и прибрежные квоты распределены между предприятиями с 2008 года сроком на 10 лет и заканчиваются в 2017 году.

В пояснительной записке сказано, что поручение проработать вопрос об увеличении сроков закрепления квот за пользователями было дано председателем правительства в апреле в Магадане на совещании о перспективах развития рыбохозяйственного комплекса.

Автор законопроекта Григорий Ледков в интервью «Известиям» пояснил, что проблема увеличения срока квотирования возникла не вчера и уже несколько лет экспертное сообщество говорит о необходимости этой меры.

- Процесс обновления флота пойдет намного динамичнее, получив долгосрочное ресурсное обеспечение. А в части финансовых вливаний в береговую переработку увеличение сроков закрепления ресурсов за пользователями может оказать решающее значение.

Кроме того, стало известно, что Министерство экономического развития РФ разработало правительственное постановление, которым предлагает снизить вывозные пошлины на отдельные виды рыбы и морепродуктов.

Согласно документу, экспортные пошлины снижаются с 3,75% до 2,5% от таможенной стоимости на 85 наименований рыбы и морепродуктов, в том числе на минтай, лосось, палтус, ставриду, сельдь, мойву. Еще на 20 наименований морепродуктов ввозные пошлины предлагается снизить с 7,5 до 5%, в том числе на крабов, креветок и ракообразных, пишет ИТАР-ТАСС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.