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Чиновники обещают залить Приморский край молоком

20 Мая 2014, 13:50 | Приморье

Приморье ставит амбициозные планы в развитии молочного животноводства. До 2017 года планируется увеличить производство молока в 1,5 раза.

В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края сообщили, что молочное животноводство остается приоритетным направлением в сельской экономике. При этом важно понимать, что оценить эффективность принимаемых мер по развитию отрасли возможно только в долгосрочной перспективе.

«Молочное животноводство – отрасль, которая дает свои результаты только через пять лет после вложения в нее инвестиций. Чтобы корова дала первый литр молока, необходимо ее сначала вырастить, случить и только затем получить продукт», - отмечают специалисты.

За последние два года проведена колоссальная работа по развитию молочной отрасли. Впервые на территории края построен современный комплекс на 1800 голов дойного стада ООО «ХАПК «Грин Агро». К 2017 году планируется построить три комплекса в Ханкайском и Спасском районах. Кроме того, работы ведутся и на других молочно-товарных фермах.

«Два месяца назад президентом России подписано постановление о выделении кредитов на молочное животноводство впервые на срок до 15 лет с компенсированием процентной ставки за счет средств федерального и регионального бюджетов», - также сообщил он.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: животноводство  молоко  сельское хозяйство 



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Комментарии

  • Псевдоним17:11, 23.05.2014#

    свининой уже "завалили". ящур по фермам прет как танк. осталось взяться за молоко. . .

  • AKM18:02, 23.05.2014#

    Хидоры пуевы, лучьшеб налоги снизили до уровня Китая и взяточников расстреливали.

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