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Рыбакам написали фундаментальную книгу
Ассоциация добытчиков минтая и медиахолдинг «Фишньюс» подготовили и выпустили в свет фундаментальное исследование «Рыбная отрасль: экономический анализ».
Редактором проекта выступил президент Ассоциации добытчиков минтая, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ.
В аннотации к книге сказано: «Книга в первую очередь может быть полезной для специалистов отрасли – работающих в ней сейчас или только осваивающих будущую профессию. Хотя многие мифы о рыбе и ее цене книга в состоянии развеять и у рядового обывателя в нашей морской и рыболовной державе».
С приветственным словом к читателям сборника обратился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН. Он, в частности, пишет: «В предлагаемом Вашему вниманию сборнике – лучшие исследования, подготовленные экспертами Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. Хочу отметить энергию председателя Комиссии Г.С. Зверева, благодаря которому подготовка и публикация рыбохозяйственных исследований стала возможной».
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