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Добытчики минтая остались довольны работой своей ассоциации
Участники общего собрания единогласно переизбрали президентом ассоциации Германа Зверева, который занимает эту должность с 2008 года.
16 мая состоялось общее собрание НКО «Ассоциация добытчиков минтая» (АДМ), на котором был утвержден отчет о работе ассоциации в 2013 году и избраны органы управления ассоциации.
Как следует из отчета, в прошедшем году ассоциации удалось совершить мощный прорыв на мировом рынке, завершив экологическую сертификацию Охотоморского промысла минтая по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Международные эксперты подтвердили, что все входящие в АДМ предприятия ведут легальный промысел и производимая ими продукция соответствует международным экологическим стандартам.
Успешное завершение экосертификации состоялось несмотря на сильное противодействие американских конкурентов. В июле 2013 года в Лондоне независимый третейский судья рассмотрел апелляцию американских минтайщиков, в которой они требовали отклонить заявку АДМ на получение международного экосертификата. Апелляция была отклонена.
По словам влиятельного эксперта Джона САКТОНА, работающего в информационном агентстве Seafood.com, «Ассоциация добытчиков минтая подтвердила свою роль крупнейшего игрока на мировом рынке белой рыбы, APA (At-SeaProcessorsAssociation, ассоциация американских минтайщиков. – Прим. ред.) вынуждена это признать».
В 2013 году НКО «Ассоциация добытчиков минтая» участвовала в подготовке нескольких исследований: «Финансово-экономическое обоснование «исторического принципа» наделения долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов» и «Финансово-экономическая оценка налоговых льгот для рыбохозяйственного комплекса» (см. материал ниже).
Наибольший резонанс получило исследование системы ветеринарного надзора в рыбной отрасли. В ноябре 2013 года проблемы ветеринарного оформления рыбопродукции рассматривались в Контрольном управлении Президента Российской Федерации и по результатам рассмотрения даны поручения Владимира Путина об изменении всей процедуры ветеринарного оформления рыбопродукции.
Ассоциация добытчиков минтая пользуется заслуженным авторитетом в бизнес-сообществе, консолидируя рыбацкие объединения Дальнего Востока и участвуя во всероссийской рыбацкой ассоциации (ВАРПЭ). Работа АДМ, направленная на устранение административных барьеров в ветеринарном оформлении пищевой продукции, получила поддержку других объединений пищевой отрасли (например, Совета участников потребительского рынка), а президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ избран в правление Российского союза промышленников и предпринимателей.
Участники общего собрания не обошли вниманием и судебный спор с ФАС. Хотя, по мнению ФАС, все претензии к АДМ касаются только периода с 2006 по 2009 год, а в дальнейшем ФАС не выявила никаких нарушений в деятельности Ассоциации, АДМ не согласна с такой оценкой своей работы в 2006-2009 годах.
Участники общего собрания единогласно переизбрали президентом ассоциации Германа Зверева, который занимает эту должность с 2008 года. Вице-президентами АДМ избраны Петр САВЧУК (ДВ отделение ООО «Русское море – Добыча») и Евгений НОВОСЕЛОВ (ОАО «Океанрыбфлот»). В состав совета АДМ вошли руководители крупнейших компаний региона.
Досье "Золотого Рога": НКО «Ассоциация добытчиков минтая» создана в 2006 году. Объединяет 39 предприятий, которые добывают 1,5 млн тонн водных биоресурсов (36% общероссийского вылова) и производят 1,3 млн тонн рыбопродукции (35% общероссийского производства рыбопродукции). На мировом рынке АДМ занимает 1-е место в сегменте белой рыбы, на долю членов АДМ приходится 40% мирового вылова минтая.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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