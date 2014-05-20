В Приморье доходы "Бора" разъела кислота внешней конъюнктуры

Вслед за Ярославской ГРК в Приморье останавливает работу еще одно градообразующее предприятие

Горнодобывающая отрасль Приморья, о потенциале которой так любят говорить руководители края, начиная с рудодобытчика Евгения НАЗДРАТЕНКО, продолжает нести одну потерю за другой. Вслед за канувшим в небытие Лермонтовским ГОКом и законсервированной на неопределенный срок Ярославской горнорудной компанией очередь на остановку дошла и до дальнегорского ОАО «Горно-химическая компания «Бор», эксплуатирующего единственное в России действующее борное месторождение.

Собственники бизнеса, меняющиеся на приморских горнодобывающих предприятиях с пугающе цикличной периодичностью, каждый раз ссылаются на неблагоприятную конъюнктуру рынка, при этом ни один из них не ушел из бизнеса с убытками. В заложниках остаются трудовой коллектив и местные бюджеты, которым вначале обещают золотые горы, а потом оставляют с дыркой от бублика. И каждый раз в дальнюю командировку к недропользователям отправляется неизменный первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, которому отводится почетная роль разруливать «пожароопасную» ситуацию.

По факту власть берет на себя определенные обязательства, чтобы не допустить социального взрыва (в случае с Лермонтовским ГОКом завалы разбирало КГУП «Примтеплоэнерго», основной задачей которого в принципе является снабжение теплом районов края), а на предприятии как черт из табакерки выскакивает новый собственник, дотоле не имевший никакого отношения к горнодобывающему бизнесу, а значит, не просчитывающий возможного негативного развития ситуации.

ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» образовано на базе Приморского горно-химического комбината. В настоящее время ГХК «Бор» занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. С 2011 года ГХК «Бор» входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной в 2010 году Борисом МИНЦЕМ.

Забитые склады

На прошлой неделе пиар-служба ГХК «Бор» вначале сообщила о миллиардном убытке за 2013 год, а затем и вовсе огорошила известием о планируемой остановке предприятия с 1 июня. Простой ориентировочно продлится один месяц в связи с неблагоприятной конъюнктурой. И это при том, что чуть ранее пресс-служба краевой администрации привела дальнегорское предприятие в пример другим промышленникам, отрапортовав об увеличении выпуска продукции в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 58%, до 34,8 тыс. тонн.

«Хорошие производственные показатели - следствие успешной модернизации. В минувшем году были приобретены новая техника и оборудование, проведена реконструкция цеха борной кислоты, где смонтированы современные пресс-фильтры», - поясняют власти.

Все это так, соглашаются собственники, но выданные «на гора» тонны продукции в итоге тянут предприятие... вниз.

«Решение об остановке предприятия принято в связи с образованием значительного запаса остатков продукции на складах из-за низких цен и спроса на продукцию. Сложившаяся ситуация делает расширение поставок продукции экономически невыгодным. В апреле 2014 года на комбинате было принято решение о сокращении отгрузок продукции вплоть до стабилизации ситуации», - сообщила компания.

От эффективной до убыточной

Как уже сообщал «Золотой Рог», ГХК «Бор» получила в 2013 году 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, тогда как годом ранее чистая прибыль составила 593 тыс. рублей. Но о появления такой громадной финансовой бреши ничто не предвещало.

По данным компании, в январе- сентябре 2013 года чистая прибыль выросла в сравнении с аналогичным периодом 2012 года в 2,7 раза, до 505 млн рублей.

«За 9 месяцев 2013 года предприятие получило прибыль, что характеризует деятельность компании как эффективную. Однако, несмотря на безубыточность деятельности предприятия, уровень его прибыльности недостаточен для покрытия инвестиций, вложенных в проект», - утверждала компания.

«Цена на борную кислоту - основную продукцию комбината - снизилась за 2013 год на 10%. При этом условно постоянные расходы выросли благодаря постоянной индексации заработной платы, росту железнодорожных тарифов и затрат на электроэнергию - на 15%. Ситуация в 2014 году продолжает ухудшаться: так, цены за первые 2 квартала года упали еще на 5%, а если посмотреть ретроспективу с конца 2011 года - то всего падение составило 32%. Затраты по бизнес-плану 2014 года вырастут по сравнению с 2013 годом по предварительным оценкам на 11%, по сравнению c 2011 годом рост составит 33%», - утверждает компания.

Собственники «Бора» отчитываются, что с 2011 года в развитие предприятия было инвестировано более 3 млрд рублей, что позволило регулярно выплачивать и индексировать заработную плату работникам предприятия, устранить недостатки в эксплуатации месторождения и продлить лицензии на разработку, обновить парк горной техники, провести капитальный ремонт. Но конъюнктура рынка, будь она не ладна...

«В условиях негативной динамики цен основной приоритет для завода - это проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции в рамках комплексной модернизации. К концу 2013 года, благодаря активной позиции и инвестициям собственника, на комбинате удалось наладить ритмичный цикл производства и нарастить объемы выпускаемой продукции. Однако снижение цены и низкий спрос на мировом рынке делает рост отгрузок экономически невыгодным. На данный момент на складах находится значительный запас продукции, поэтому на комбинате принято решение об остановке предприятия с 1 июня на один месяц», - говорит управляющий директор ГХК «Бор» Владимир КОЗЬМИН.

Игра стоит свеч

Участники рынка полагают, что собственники «Бора» пытаются обратить сложившуюся ситуацию себе на пользу. Напомним, что с середины 2012 года комбинат ведет переговоры с ВЭБом о выделении помощи предприятию «с целью проведения комплексной модернизации, которая могла бы позволить существенно нарастить производство, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции». В случае принятия положительного решения о финансировании со стороны госкорпорации объем инвестиций ВЭБа может составить около 4,8 млрд рублей. Когда речь идет о такой сумме, грех не поплакаться в жилетку.

Мало того, по сведениям «ЗР», собственники «Бора» (кстати, все еще скрывающиеся за офшорной вывеской) прорабатывают вариант разделения производства на добывающее и собственно химическое. Если это удастся провести, то одно из выделяемых производств получит рентабельную базу, а второе - многочисленные долги и обязательства перед рабочими.

Итак, все возвращается на круги своя. На протяжении последних нескольких лет работники ГХК «Бор» в редких случаях получали зарплату вовремя и в полном объеме. Частной практикой стали приостановление работы, акции протеста, митинги. Мало того, на предприятие наседали то энергетики, то налоговики, еще год назад требовавшие возбудить дело о банкротстве компании. На этом фоне как-то меркнут пиаровские заявления властей о манящих ТОРах (территории опережающего развития). Но о каком опережающем развитии можно говорить, если даже выстроить эффективное управление на уже имеющемся производстве сегодня способен редкий собственник.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.