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Рыбаков пригласили на биржу
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» (ДВРБ, Владивосток) при поддержке Федерального агентства по рыболовству запускают проект по биржевой торговле водными биологическими ресурсами, говорится в пресс-релизе ДВРБ.
Размещение заявок на покупку-продажу водных биологических ресурсов и заключение сделок будет проходить в электронной торговой системе Санкт-Петербургской биржи.
Предполагается, что основу биржевых лотов составит лососевая рыбопродукция, добываемая дальневосточными рыбаками, прежде всего рыбопромысловыми компаниями Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей.
Основной целью проекта станет консолидация усилий всех рыбодобывающих компаний Дальнего Востока России в области продажи водных биоресурсов, прежде всего рыбопродукции, и сотрудничество с партнерами из центральных и западных регионов России.
В пресс-релизе отмечается, что интерес к закупкам водных биологических ресурсов и продуктов их переработки через систему электронных торгов уже проявили бизнес-структуры из Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской области, регионов Приволжского и Южного федеральных округов, Крыма, а также из Грузии, Армении, Туркмении.
«Единая система торгов и лотов позволит ускорить сбыт готовых морских биоресурсов, что позитивно скажется на всех участниках рынка, поскольку для производителей рыбопродукции цены возрастут, а для конечных потребителей - напротив, понизятся, так как биржевая площадка позволит снизить количество посредников, работающих на рынке водных морских биологических ресурсов и «взвинчивающих» цены на морепродукты», - говорится в пресс-релизе.
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