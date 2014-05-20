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Федеральным кондитерам досталась обертка от приморского фантика

20 Мая 2014, 09:30 | Приморье

Судебные тяжбы между федеральными кондитерами в лице холдинга ОАО «Объединенные кондитеры» и приморскими производителями близятся к завершению. Как уже сообщал «Золотой Рог», ОАО «Приморский кондитер» может заключить с федералами лицензионные договоры на право использования так называемых «советских» брендов.

При этом ОАО «Рот Фронт» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») не удалось отсудить у «дочки» «Примкона» 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Напомним, что Арбитражный суд Приморского края отложил на 10 июня рассмотрение иска ОАО «Рот Фронт», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (входят в холдинг «Объединенные кондитеры») к ОАО «Приморский кондитер» («Примкон») на 35 млн рублей. А на прошлой неделе арбитраж прекратил производство по делу о взыскании с ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» 25 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

«Рот Фронт» обратился с иском к ООО в Арбитражный суд Приморского края еще осенью 2013 года, но из-за некоторых спорных моментов, умело использованных юристами «Приморского кондитера», рассмотрение по существу было назначено лишь на 13 мая 2014 года. И, как оказалось, не зря. В ходе заседания выяснилось, что ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» (зарегистрировано 1 декабря 2006 ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока. - Прим. авт.) уже несколько месяцев как кануло в лету.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, составленной по состоянию на 12 мая 2014 года, ООО «Торговый дом «Приморский кондитер» было ликвидировано на основании решения учредителей № 138 от 22 января 2014 года. На основании этого решения регистрирующим органом 29 января 2014 года внесена запись о прекращении деятельности юрлица.

Как отметили в суде, в силу пункта 1 статьи 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. А согласно пункту 5 части 1 статьи 150 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована. Вот так «Объединенные кондитеры» получили «фантик» вместо денежной начинки.

Напомним, что в 2011 году, после первого иска от федералов на 200 млн рублей, «Примкон», равно как и другие старейшие кондитерские фабрики России, был вынужден переименовать всю (!) свою продукцию, что привело к резкому падению выручки фабрики: потребитель не узнает полюбившиеся ему конфеты. Однако новые наименования, по мнению «Объединенных кондитеров», оказались сходными до степени смешения с товарными знаками их фабрик.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Олег Клименко
Теги: примкон  Приморский кондитер 



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Комментарии

  • Nim16:31, 21.05.2014#

    Акулы бизнеса даже конфеты поделить не могут!

  • Р’Р°СЃСЏ16:34, 21.05.2014#

    не, это просто москвичи решили что они одни имеют право на то, что выпускалось по всему Советскому Союзу. Вот и соснули.

  • 11116:37, 21.05.2014#

    так их!!! руки прочь от Приморского кондитера!!!)))

  • Псевдоним16:44, 21.05.2014#

    Вот козлы Московские все успокоиться твари не могут, правильно пусть теперь объединенно отсасывают друг у друга!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:58, 21.05.2014#

    Руки прочь от Приморского кондитера! Приморские кондитеры - мы с вами!

  • Псевдоним21:30, 21.05.2014#

    Слава Приморскому Кондитеру!!!

  • Псевдоним09:57, 23.05.2014#

    Пусть теперь сосут у Мишки Дальневосточного, конфеты то у них (ОК) полное г-но по сравнению в Примконом.

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