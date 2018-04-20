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Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
18 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2017 года, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края.
По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии, которая прошла в большом зале Приморской краевой филармонии. Здесь и стали известны имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».
«Компанией года Приморского края-2017» стал «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО), который в прошлом году установил исторический рекорд перевалки грузов обеспечило большие платежи в региональный бюджет.
Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:
Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (ПАО)
Авиакомпания «Аврора», которая обеспечила местными рейсами Владивосток и приморскую глубинку.
«Спассцемент» (АО), которое которое обеспечило подъем стройиндустрии региона.
«Менеджером года Приморского края-2017» признан АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп»
Лауреатами в номинации «Менеджер года Приморского края-2017» стали:
ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, топ-менеджер ООО «Акцент»
ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, генеральный директор ГК «Доброфлот»
ЩЕРБАКОВ Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Тернейлес».
В прошлом году впервые по инициативе Партнера Краевой Бизнес-Премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей была учреждена новая номинация «Почетный менеджер Приморского края».
Этого звания сегодня удостоен бессменный руководитель завода «Варяг» ЛЕОНОВ Евгений Николаевич. Четверть века у руля. Он не только спас от разрухи оборонное предприятие, но и вдохнул новую жизнь в машиностроительный завод.
«Развивающийся бизнес Приморского края-2017» формирует новое бизнес-лицо края.
Победителем в этой номинации признан «Авиаполис Янковский» (ООО), который в окрестностях аэропорта Владивосток построил современные складские комплексы класса А, но и открыл промышленный парк.
Знаки Лауреата Бизнес-Премии по итогам прошлого года получили:
Арсеньевский завод «Аскольд» (ПАО), который форсированно осваивает выпуск гражданской продукции;
Приморский завод «Европласт», использовавший льготы резедента ТОР «Надеждинская» для роста и обеспечил свыше 64% дальневосточного рынка тарой.
«Хендэ Михайловка агро» - еще один резидент ТОР «Михайловская».
Но о бизнесе приморцы судят по потребительским товарам и услугам. И их слово весомо в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2017».
Здесь победителем стала совсем не бизнес-структура. За социальную функцию и просветительскую миссию победителем признан Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН.
Лауреатами Премии также стали:
За привлекательные рабочие места – Приморское управление «Газпром трансгаз Томск»;
За обеспечение широкого доступа приморцев к Интернету – Приморский филиал «Ростелеком»;
За организацию торгово-развлекательного комплекса нового формата – ТРК «Седанка Сити».
Как рассказали в оргкомитете XIV Бизнес-Премии Приморского края, 14-ю Бизнес-Премию поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER», агропромышленная группа "Армада". Информационное сопровождение – десятки медиаструктур региона. Благодаря их поддержке участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, а значит, победители избраны объективно.
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