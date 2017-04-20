Новыми лицами Tele2 могут стать абоненты Приморья

21 апреля в Приморье Tele2 проведет традиционную акцию «День открытых людей». В этот день абоненты смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«День открытых людей» пройдет 21 апреля во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Михайловке, Находке, Партизанске, Арсеньеве и Спасске-Дальнем. В течение всего дня руководители приморского филиала Tele2, менеджеры и специалисты различных департаментов ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки. Кроме того, посетители салонов связи Tele2 смогут приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидками.

Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании в десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_6. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями рекламной кампании Tele2.

Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2:

«Традиционный для компании проект «День открытых людей» в этом году получит новое звучание: открытость, активная позиция и способность действовать по другим правилам – это качество, отличающее не только сотрудников компании, но и ее клиентов. Мы решили, что никто не сможет представить преимущества наших тарифов и услуг в рекламе лучше, чем абоненты компании. Tele2 предлагает приморским клиентам принять участие в конкурсе и сфотографироваться для рекламной кампании. Так в наших коммуникациях, которые всегда следуют принципу «Без звезд в рекламе», появятся новые герои – обычные люди».

Акция пройдет в салонах связи Tele2 по адресам:

Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, д. 43;

Артем, пл. Ленина, д. 4;

Уссурийск, ул. Чичерина, д. 83;

Уссурийск, ул. Некрасова, д. 55;

Михайловка, ул. Красноармейская, д. 27;

Арсеньев, ул. Калининская, д. 24;

Партизанск, ул. Ленинская, д. 12;

Находка, ул. Ленинская, д. 2;

Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 84.

В Арсеньеве подключать новых абонентов будет директор филиала Роман Дяблов, а в Спасске-Дальнем – коммерческий директор Людмила Калашникова.

Досье "Золотого Рога": Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.