Во Владивостоке пройдет конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"

26 апреля во Владивостоке в конференц-зале гостиницы Аванта состоится конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"

В первой части конференции выступит Наталья Данина (Москва) – директор департамента аналитики HeadHunter, руководитель проектов "Банк заработных плат" и "Люди в цифрах". В рамках выступления Наталья расскажет по отраслям (розница, ИТ, ХоРеКа, авиа-, банки, фармацевтика и другие) об аналитике зарплат, компенсаций, трендов рынка труда, активности конкурентов, анализе резюме по своим сотрудникам и связи всей этой информации.

Наталья Данина: «Мы поговорим о том, как с этими данными работать с разными группами заинтересованных лиц: как и что коммуницировать топам, как и что - сотрудникам. Как этот «зоопарк данных» использовать в своей работе и не пугаться его, если вы – гуманитарий. Потому что не всегда самое важное скрыто глубоко. Важно просто начать работать с цифрами, главное не забывать, что они – о людях».

«Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.

«Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.

Далее выступит первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Павел Игнатьев, с темой: «Развитие Дальнего Востока». В третьей части конференции проектный менеджер DNS Елена Денисенко, расскажет об опыте изменения корпоративной культуры.

<p style="margin-left: «Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.

Проект «Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.

Программа мероприятия

9:30-10:00 — Регистрация гостей



10:00-10:10 – директор Дальневосточного филиала, Ксения Нестеренко: Приветственное слово, оглашение регламента, благодарственное слово партнёрам



10:10-12:00 – директор департамента аналитики HeadHunter (г.Москва), Наталья Данина, тема: «hh-аналитика в действии: Превращаем массивы данных в основу для принятия HR- и бизнес-решений»



12:00 – 12:30 – первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала, Павел Игнатьев, тема: «Развитие Дальнего Востока»



12:30 – 13:00 – проектный менеджер DNS, Елена Денисенко, тема: «Корпоративная культура, опыт изменения»

13:00 – 14:00 Кофе-брейк, неформальное общение

Мероприятие пройдет 26 апреля в 10-00 в конференц-зале отеля Аванта.

Регистрация по ссылке: https://vladivostok-hh.timepad.ru/event/475811/

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.