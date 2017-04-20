www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.18 р. 100 JPY: 51.56 р.
EUR: 60.26 р. 10 CNY: 81.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке пройдет конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"

20 Апреля 2017, 15:59 | Приморье

26 апреля во Владивостоке в конференц-зале гостиницы Аванта состоится конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"

В первой части конференции выступит Наталья Данина (Москва) – директор департамента аналитики HeadHunter, руководитель проектов "Банк заработных плат" и "Люди в цифрах". В рамках выступления Наталья расскажет по отраслям (розница, ИТ, ХоРеКа, авиа-, банки, фармацевтика и другие) об аналитике зарплат, компенсаций, трендов рынка труда, активности конкурентов, анализе резюме по своим сотрудникам и связи всей этой информации.

Наталья Данина: «Мы поговорим о том, как с этими данными работать с разными группами заинтересованных лиц: как и что коммуницировать топам, как и что - сотрудникам. Как этот «зоопарк данных» использовать в своей работе и не пугаться его, если вы – гуманитарий. Потому что не всегда самое важное скрыто глубоко.  Важно просто начать работать с цифрами, главное не забывать, что они – о людях».

«Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.

«Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.

Далее выступит первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Павел Игнатьев, с темой: «Развитие Дальнего Востока». В третьей части конференции проектный менеджер DNS Елена Денисенко, расскажет об опыте изменения корпоративной культуры.

<p style="margin-left: «Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.

Проект «Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.

Программа мероприятия

9:30-10:00 — Регистрация гостей 


10:00-10:10 – директор Дальневосточного филиала, Ксения Нестеренко: Приветственное слово, оглашение регламента, благодарственное слово партнёрам 


10:10-12:00 – директор департамента аналитики HeadHunter (г.Москва), Наталья Данина, тема: «hh-аналитика в действии: Превращаем массивы данных в основу для принятия HR- и бизнес-решений» 


12:00 – 12:30 – первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала, Павел Игнатьев, тема: «Развитие Дальнего Востока» 


12:30 – 13:00 – проектный менеджер DNS, Елена Денисенко, тема: «Корпоративная культура, опыт изменения»

13:00 – 14:00 Кофе-брейк, неформальное общение

 

Мероприятие пройдет 26 апреля в 10-00 в конференц-зале отеля Аванта.

Регистрация по ссылке: https://vladivostok-hh.timepad.ru/event/475811/

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru