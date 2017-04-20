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"МегаФон" помогает в реализации принципа "единого окна" в Приморье

20 Апреля 2017, 16:05 | Приморье

Компания «МегаФон» стала поставщиком телеком-услуг для МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Владивостока». Согласно контракту, оператор предоставит высокоскоростной доступ к сети Интернет в пяти отделениях учреждения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Приморское отделение компании «МегаФон» выиграло электронный аукцион на предоставление услуг для МФЦ г. Владивостока. С 1 мая оператор начнет обеспечивать муниципальное учреждение высокоскоростным доступом к сети Интернет (резервный канал) в пяти отделениях, расположенных в различных районах краевого центра: на Партизанском проспекте, 28а, на улицах Верхнепортовая, 76а, Давыдова, 9 и Адмирала Невельского, 13, а также на проспекте Столетия Владивостока, 44. Скорость передачи данных в каждом отделении составит не менее 4 Мбит/с.

«С начала текущего года приморский «МегаФон» уже пополнил свой клиентский портфель крупными контрактами с государственными структурами на услуги связи, - отмечает Елена Крыгина, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Теперь среди наших клиентов – МФЦ краевого центра. Наше сотрудничество с МФЦ Приморского края продолжается уже третий год. Мы предоставляем учреждению услуги мобильной и фиксированной связи, а также дополнительные услуги - мобильное информирование, номер 8-800 и другие. Мы понимаем, что реализация важнейшей задачи, которая стоит перед многофункциональными центрами -  упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «единого окна» -  невозможна без качественной телеком-поддержки, и, безусловно, нас радует тот факт, что нам доверяют в этом вопросе, и наших клиентов среди МФЦ становится больше».

Сегодня все больше компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика услуг связи на бизнес-рынке и в государственном секторе. Услуги доступа в интернет, аренда виртуальных серверов и каналов связи, организация VPN-сетей с современными алгоритмами шифрования наиболее востребованы государственными клиентами, а «МегаФон» располагает всеми современными ресурсами для их реализации по привлекательной стоимости.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон 



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