Во Владивостоке выставка "Город-2017" пройдет в "Терминал Экспо"

Новый строительный сезон в Приморском крае делает ставку на комплексную застройку, ИЖС и капремонт, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Очередная 24-я специализированная международная выставка «Город» переместится из Владивостока в Артем и пройдет с 26 по 28 апреля этого года в комплексе «Терминал-ЭКСПО», в который преобразовано здание бывшего аэропорта Владивостока.

Генеральный директор компании ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА отмечает, что на сегодня это практически единственная удобная в крае площадка для проведения выставок международного уровня. В комплексе проблем с автостояночными местами, хороший сервис, для многих участников удобно сюда завозить экспонаты, а посетителям – заехать и провести на выставке и ее мероприятиях полноценный рабочий день. По ее мнению, со временем комплекс может развить экспозиционные площади до 40 тысяч кв. метров.

К сожалению, ни одна из владивостокских выставочных площадок не имеет таких возможностей и потенциала роста. Впервые эта выставочная площадка была опробована осенью прошлого года, когда на ней состоялась международная выставка «Строительство». И уже в этом году здесь успешно прошла аграрно-продовольственная выставка.

Выставка «Город-2017» тоже обещает оказаться довольно представительной и насыщенной событиями. В ней заявили свое участие шесть стран, в том числе Россия, Австрия, Китай, Латвия, Германия Финляндия, 12 российских регионов и более 110 компаний, организаций и предприятий. Ожидается, что экспозиционные места на этот раз будут экономнее по площади, но сами экспозиции – не менее насыщенны, чем на предыдущих выставках.

Руководитель департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ говорит, что особое внимание на выставке будет уделено вопросам комплексной застройки новых городских территорий, поскольку создание их инфраструктуры сегодня отстает от строительства жилья и до сих пор существует неопределенность в части ответственности за реализацию инфраструктурных проектов между участниками инвестиционно-строительного процесса. В мероприятиях выставки активное участие примут представители профильных департаментов края, которые вживую, без переписки, смогут ответить на многочисленные вопросы посетителей и участников выставки.

Определенный тренд выставке зададут такие новые реалии приморской действительности, как Свободный порт Владивосток и Дальневосточный гектар. Кроме того, должна лучше проявить себя кооперация в индивидуально-жилищном строительстве, которую уже несколько лет настойчиво внедряют общественное объединение строителей «Властра» и другие общественные организации. Такая кооперация позволяет на основе предложенного регионального каталога проектов для ИЖС и привлечения технического заказчика значительно удешевить строительство малоэтажного жилья, сократить его сроки и проще решать многочисленные организационные проблемы.

Начальник отдела градостроительства и архитектуры департамента градостроительства Приморья Елена ИВАННИКОВА отмечает, что в настоящее время в строительстве активно меняется нормативная база, и, хотя изменения вступают в силу постепенно, участникам строительного процесса будет полезно познакомиться с законодательными новациями. Это будет возможным на выставке «Город». В ходе круглых столов, семинаров будут прорабатываться такие интересные вопросы, как комплексный подход в формировании комфортной городской среды, комплексная застройка, в работе выставки примет участие омская компания «Град», которая сегодня занимается работой над новым генпланом Владивостока. Состоится также традиционный краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья».

Представитель А СРО «РОС ПК» Евгений СИТНИКОВ считает, что очень интересным мероприятием на выставке станет семинар для застройщиков. На нем в частности будут подняты такие злободневные темы, как предоставление земли под новое строительство, безопасность ведения строительных работ, новые требования по кадровому составу компаний-застройщиков, коррекция деятельности СРО и т.д.

В ходе выставки особое внимание будет уделено вопросам капремонта, которые сегодня особенно волнуют потребителей.

Участники пресс-конференции внесли интригу: впервые очень серьезно на выставке «Город» будут обсуждаться вопросы снижения затрат на эксплуатацию строящихся объектов и повышения их автономизации от дорогих централизованных сетевых ресурсов, притом, что новое строительство сегодня выходит на площадки, где застройщики вынуждены думать о значительной оптимизации проектов. При этом было подчеркнуто, что строительство нового жилья принципиально уходит от дешевых вариантов, чтобы обеспечить в будущем более экономичную эксплуатацию объектов. На эту тему предстоит интересная презентация технологий пассивного дома, которую проведут южнокорейские архитекторы.

Как обычно, на выставке компании представят множество видов строительных и отделочных материалов, конструкций, домового оборудования, различные технологии строительства, и – строительные, ремонтные, проектные и прочие услуги. Кредитные организации познакомят с новациями рынка ипотеки, риэлторы раскроют многообразие вариантов решения жилищной проблемы и состояние приморского рынка жилья.

В целом, выставка «Город» будет интересна и профессионалам строительного рынка и простым приморцам. Кстати, чтобы ничто не омрачало ее работу, на территории выставочного комплекса будут предприняты повышенные меры безопасности, включая досмотр автомобилей и подозрительной клади.

Виктор КУДИНОВ.