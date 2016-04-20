В Приморье энергетики бьют тревогу

КГУП «Примтеплоэнерго» сумело собрать на свой счет четверть всей краевой задолженности за потребленную электроэнергию

Ухудшение текущей платежной дисциплины, отмечающееся в Приморье на протяжении двух последних лет, привело к критической ситуации, когда безответственность крупных должников может поставить под угрозу бесперебойные поставки электроэнергии добросовестным потребителям и энергобезопасность региона. И даже на этом фоне сумело «отличиться» КГУП «Примтеплоэнерго», на долю которого приходится четверть (!) всей краевой задолженности за потребленную электроэнергию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что Федеральный закон «Об электроэнергетике» предусматривает функционирование на рынках электроэнергии энергосбытовых компаний, обладающих специальным статусом - гарантирующего поставщика электрической энергии. Только гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему потребителем электрической энергии, находящимся в его зоне деятельности. Гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, в том числе и в Приморье, выступает ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), ежегодно закупающее около 32 млрд кВт.ч электроэнергии на оптовом рынке. А это значит, что от работы ДЭК зависит устойчивое энергоснабжение края.

Гарантирующий поставщик обязан в любой момент времени быть готовым заключить договор с потребителем, и потому необходимо обеспечить непрерывность выполнения этой функции. Увы, но сегодня на фоне растущих в прогрессии неплатежей за потребленную энергию гарантирующий поставщик сам оказался в глубокой финансовой яме.

На практике гарантирующие поставщики берут на себя финансирование существенной доли задолженности потребителей на рознице, финансируют за свой счет кассовые разрывы (часто авансируя генерацию и сети), несут на себе риск неплатежеспособности и банкротства конечных потребителей. Все это требует наличия значительного оборотного капитала, предъявляет требования к финансовой устойчивости гарантирующих поставщиков. К сожалению, из-за низкой величины сбытовой надбавки и перекосов в тарифно-балансовых решениях финансовые возможности многих гарантирующих поставщиков весьма ограничены. А низкая платежная дисциплина в условиях неопределенности нормативно-правовой базы может привести к потере финансовой устойчивости сбытовых компаний, надежности на розничном и неплатежам на оптовом рынках электроэнергии.

Одним из наиболее показательных примеров является ситуация с долгами КГУП «Примтеплоэнерго», недавно объявившего о сокращении более 1,5 тыс. работников с 1 июля.

Досье "Золотого Рога": В состав КГУП «Примтеплоэнерго» (100% принадлежит Приморскому краю) входит семь филиалов, занимающих практически всю территорию региона. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных, работающих на угле, мазуте, электричестве и дровах. Основная зона деятельности предприятия - северные районы Приморья.

Еще несколько лет КГУП «Примтеплоэнерго», крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, поражало своей эффективностью. По итогам 2010 года предприятие получило чистую прибыль в размере 610,4 млн рублей, годом позже прибыль резко сократилась, но тем не менее достигла 30 млн рублей. Но прошло еще два года, и КГУП оказалось в убытке (304,176 млн рублей по итога 2014 года), а затем и вовсе оказалось на грани банкротства. Как это стало возможным на практике - тема для отдельного материала, а мы остановимся на взаимоотношениях краевого предприятия с энергетиками.

«Традиционно проблемы ДЭК как поставщика электроэнергии складываются из-за предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Крупнейшая компания Приморского края в этой отрасли — это «Примтеплоэнерго». У нее же и самые большие долги. На протяжении прошлого года сумма задолженности колебалась с незначительными отклонениями на отметке в полмиллиарда рублей. Это достаточно серьезная сумма, которая существенно влияет на операционную деятельность нашей компании. ДЭК покупаем электрическую энергию на оптовом рынке и реализуем ее на розничном. Все, что мы зарабатываем, используется для расчетов за покупную энергию с генераторами и нашими «смежниками» - сетевыми компаниями, которые транспортируют электрическую энергию потребителю. Любые неплатежи, тем более такие крупные, безусловно, сказываются в целом на системе расчетов и создают проблемы всем. До недавнего времени мы всегда ставили «Примтеплоэнерго» в пример другим компаниям как в системе расчетов, так и по соответствию договорам. Но начиная с прошлого года сложилась довольно нездоровая ситуация. Связана она не только с огромной задолженностью, а с тем, что мы пока не видим никаких внятных предложений по оплате долга со стороны краевого предприятия. Сегодня это главный негативный момент, разрешить который может только конструктивный диалог. Но желания «Примтеплоэнерго» найти выход из патовой ситуации, увы, не видим», - поясняет директор по работе на розничном рынке электроэнергии ПАО «ДЭК» Юрий ИГНАТОВ.

Казалось бы, статус краевого предприятия позволяет вести диалог на самым высоком уровне. Только и с помощью властей обуздать «долговые аппетиты» КГУП пока не удается.

По данным деловой газеты «Золотой Рог», ПАО «ДЭК» уже обращалось с просьбой разобраться в ситуации к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и в аппарат полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. По итогам рассмотрения претензий «Примтеплоэнерго» обязали согласовать с энергетииками графики погашения задолженностей. Графики были разработаны и доведены до руководства «Примтеплоэнерго», но ни один из них, по словам энергетиков, не выполняется. Чтобы защитить свои интересы, руководство ПАО «ДЭК» было вынуждено обратиться в судебные инстанции и надзорные органы, вплоть до Генеральной прокуратуры России.

Графики графиками, но общий долг «Примтеплоэнерго» на сегодняшний день уже достиг четырех месяцев и составляет около 430 млн рублей. Оплата не производилась с декабря 2015 года.

«Самое парадоксальное, что сейчас заканчивается отопительный период, а это то время, когда «Примтеплоэнерго» максимально продает свою продукцию и генерирует платежи. И именно в этот период у нас образовалась такая серьезная дыра в расчетах», - отмечает Юрий Игнатов.

А как же пресловутый рубильник, спросите вы? Согласно действующему законодательству ПАО «ДЭК» имеет право отключить любого неплательщика. Для этого нужно только соблюсти определенную процедуру, но, по словам Юрия Игнатова, делать это, пока не закончился отопительный сезон, было бы бесчеловечно.

«Мы уже предпринимали шаги по отключению второстепенных объектов «Примтеплоэнерго»: офисов, складских помещений, гаражей и тех объектов, которые не задействованы напрямую в подаче тепла. Но сейчас идут судебные разбирательства, есть запрет на отключение объектов компании-неплательщика. Но вот когда отопительный сезон закончится, а это обычно происходит в середине мая, то мы получим право отключить не только второстепенные, но и основные объекты неплательщика. Но доводить ситуацию до такого абсурдного финала не стоит», - говорит топ-менеджер ДЭК.

Разрубить гордиев узел сложившейся ситуации, по мнению деловой газеты «Золотой Рог», может только более жесткая позиция краевой власти по отношению к ситуации в «Примтеплоэнерго». Как это получится на практике - увидим в ближайшее время.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.