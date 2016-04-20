Уссурийский завод медикаментов: ставка на импортозамещение

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2015" - ООО «ИСТ Фарм»

Проголосовать за номинанта можно на сайте Бизнес-Премии Приморского края.

«ИСТ-ФАРМ», дочернее предприятие одного из крупнейших в России производителей противотуберкулезных препаратов АО «Фармсинтез» (Иркутск), было спроектировано и построено в 2003 году. Сегодня завод в Уссурийске занимается производством инфузионных растворов по технологии Blow-Fill-Seal («Выдув-наполнение-запайка») во флаконах из полиэтилена с объемом от 50 до 500 миллилитров.

После запуска предприятия ассортимент производимой продукции включал четыре наименования, однако уже к 2010 году объем выпускаемой продукции достиг проектной мощности 8,3 млн флаконов в год.

Для дальнейшего развития предприятия и осуществления государственной программы импортозамещения необходимо было провести модернизацию производства и расширить номенклатуру производимой продукции. В 2012 году была приобретена и установлена вторая технологическая линия по выпуску инфузионных растворов, что позволило расширить ассортимент ранее выпускаемых препаратов. С 2013 года объем производимой продукции был увеличен в 1,5 раза - до 15 млн флаконов в год. Немаловажно, что реализация инвестпроекта осуществлялась без прерывания основных технологических процессов, что позволило предприятию сохранить стабильность работы и финансовую устойчивость.

В конце 2015 года был введен в эксплуатацию склад готовой продукции, отвечающий требованиям GDP (Надлежащая дистрибьюторская практика).

Досье "Золотого Рога": ООО «ИСТ-ФАРМ» зарегистрировано в марте 2003 года. В феврале 2014 года ЗАО было реорганизовано в форме преобразования в ООО «ИСТ-ФАРМ». В настоящее время уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Выручка за 2014 год - 454,9 млн рублей, чистая прибыль – 20,993 млн рублей. ООО полностью контролируется ПУНИЯ Викрам Сингхом (95% через принадлежащее бизнесмену АО «Фармсинтез», 5% - напрямую).

Основанное в 1997 году АО «Фармасинтез» является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов. С 2002 года компания входит в двадцатку фармацевтических предприятий России по объемам производства, является лидером в стране по производству противотуберкулезных препаратов. Сегодня объем производства на трех заводах в Иркутске и Уссурийске составляет 30 млн упаковок в год, производится 70 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках.

В Государственном реестре лекарственных средств РФ числится небольшое количество наименований лекарственных препаратов в виде растворов для инфузий. Практически каждый из них может выпускать уссурийское предприятие, за исключением тех, которые находятся под патентной защитой.

«Наши флаконы изготовлены по технологии «Bottle-pack» из высококачественного полиэтилена немецкого производства и обеспечивают стабильность качества препарата в течение всего его срока годности. Непосредственный розлив растворов происходит на современном швейцарском оборудовании компании «Rommelag AG», отвечающем всем требованиям по производству лекарственных препаратов для внутривенного применения в соответствии с международными стандартами», - отмечает компания.

В августе 2013 года во время посещения предприятия губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ гендиректор ООО «ИСТ-ФАРМ» Юрий СКАЧКО поделился инвестиционными планами о строительстве завода по производству одноразового медицинского оборудования в Приморье. Глава региона поддержал инициативу и пообещал оказать всестороннюю поддержку.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.