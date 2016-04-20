Жителям Приморья стала доступна "Безлимитная Россия"

«Безлимитная россия» – первый тариф «ростелекома», который включает звонки в любую точку страны без ограничений, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Ростелеком» представляет пользователям домашних телефонов новый тарифный план «Безлимитная Россия» – звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов[1]. Кроме того, данный тариф включает звонки на мобильные телефоны любых российских операторов, (даже если они зарегистрированы в другом регионе) по единой сниженной цене – 1,3 руб./мин.

«Новый тарифный план «Безлимитная Россия» – это звонки на любые стационарные телефоны без ограничений, а также снижение стоимости вызовов на все мобильные телефоны. Больше нет разницы между звонками во Владивосток, Хабаровск и Калининград – вызовы на все домашние телефоны в стране включены в тарифный план без какой-либо тарификации. У наших клиентов появилась возможность звонить в любой населенный пункт России с минимальными затратами», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Кого заинтересует новый тариф? В первую очередь тех, у кого родные, близкие и друзья живут в других городах и регионах страны. Любители пообщаться по телефону смогут разговаривать без оглядки на часы и при этом грамотно планировать свои расходы.

Ежемесячный платеж по тарифу «Безлимитная Россия» составит 590 рублей. А если одновременно подключить другие услуги связи «Ростелекома» («Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ»), то абонентская плата будет еще ниже (дополнительная экономия до 50 рублей в месяц).

Предложение действует как для новых абонентов, так и для тех, кто уже использует домашний телефон. Подключить тарифный план «Безлимитная Россия», а также узнать подробные условия тарифа, можно по телефону 8-800-1000-800, на сайте www.rt.ru или в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.



[1]Не более 1440 минут (24 часов) исходящих вызовов в сутки с одного номера телефона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.