"Технохолдинг Сумотори" вошел в ТОП-4 номинации "Социально-ответственный бизнес Приморского края"

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2015" - ООО «Технохолдинг Сумотори»

Проголосовать за номинанта можно на сайте Бизнес-Премии Приморского края.

Технохолдинг «Сумотори» неоднократно оказывался в числе победителей и лауреатов различных номинаций Бизнес-Премии Приморского края. В этом году он уверенно вошел в ТОП-4 категории «Социально-ответственный бизнес»: эксперты и рядовые приморцы отдали должное вкладу компании в социально-экономическое развитие края.

Каждое предприятие вкладывает свой смысл в понятие социальной ответственности бизнеса. Одни считают, что для этого достаточно предоставлять рабочие места, платить достойную зарплату персоналу и делать налоговые отчисления. Другие охотно включаются в программы, разработанные муниципальными и краевыми властями, третьи разрабатывают собственные благотворительные проекты. Технохолдинг «Сумотори» выбрал свой путь.

«За 18 лет работы на рынке мы финансировали отдельные спортивные направления, занимались благотворительностью, но со временем сконцентрировались на том, чтобы развивать проекты, которые оказывают серьезную социально-экономическую пользу для края и региона. Мы продолжаем относиться к своему бизнесу не только как источнику извлечения прибыли, но и как к возможности преобразовать окружающую нас среду в лучшую сторону», - говорит президент Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

И действительно, так получается, что проекты Технохолдинга всегда несут в себе какую-либо новую культуру. В частности, «Сумотори-Авто» - культуру продаж и обслуживания автомобилей. Учебный центр «Сумотори» - новый формат профессионального обучения. Открывая «Техцентр Сумотори», подразумевающий новую культуру производства и сервисного обслуживания грузового транспорта, руководство компании намеренно пошло не самым простым путем, вкладывая в производственные мощности и обучение персонала. «Приморское Кольцо» - проект не столько коммерческий, сколько социальный, подразумевающий качественно новую спортивную и зрительскую культуру. С его помощью у приморских спортсменов появилась отличная «удочка» - лучшая в России гоночная площадка и возможность привлекать серьезных спонсоров, что в целом способствует формированию культуры автомотоспорта в регионе. D1PrimRingGP - это стремление создать в Приморье Центр международных чемпионатов. «Ринго-парк» - новый формат детского центра активного отдыха. «Автопорт» призван развить новую культуру приобретения и продажи автомобилей б/у. А СОВА клуб – и вовсе своего рода социальный автосервис по самообслуживанию машины в хорошо оснащенном автобоксе с демократичной почасовой оплатой: хозяин автомобиля получает полный доступ к инструментам и оборудованию, консультацию дежурного механика и возможность общения с такими же увлеченными единомышленниками-автовладельцами. Все эти разные, казалось бы, проекты объединяет одно: в каждом из них - Развитие, в каждом - Любовь и Неравнодушие реализующей его команды.

Один из самых ярких и масштабных проектов компании – СТК «Приморское кольцо»

В конце 2015 года Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток утвердил его в качестве резидента СПВ. Согласно представленному проекту спортивно-технический комплекс трансформируется в туристско-рекреационный кластер. И надо сказать, что движение в эту сторону уже идет полным ходом. В 2015 году «Приморское кольцо» завоевало сразу две победы в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards: первое место как лучшая площадка для развития событийного туризма и третье место в номинации «Лучшее событие в области спорта» в стране, присужденное дрифт-битве Россия - Япония Primring Grand Prix D1.

Статус резидента СПВ поможет ускорить развитие проекта, сделать его еще более масштабным и зрелищным. На территории «кольца» появятся новые гоночные треки, средства размещения туристов, гольфовые поля, ресторан и кафе, торговые моллы.

Первая очередь проекта будет запущена уже в 2016 году, вторая - в 2017-м, а финальные 3-я и 4-я - в 2019-м и 2021-м. По прогнозам, годовая выручка после выхода «Приморского кольца» на проектную мощность в рамках 1 и 2 этапов составит 449 млн рублей, а по завершении 4-го - свыше 4 млрд рублей. Всего же к моменту завершения проекта «Приморское кольцо» даст территории 500 новых рабочих мест, а общая сумма налогов и взносов, отчислений во внебюджетные фонды на первых двух этапах за 10 лет составит 564 млн рублей с учетом льгот резидента СПВ.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.