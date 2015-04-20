"МегаФон" представил универсальные решения для бизнеса Приморья

Готовые решения, позволяющие обеспечивать контроль за бизнес-процессом и эффективную работу любого офиса, представил «МегаФон» на встрече с предпринимателями Приморского края.

Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных клиентов в России. Помимо традиционных услуг фиксированной и мобильной связи он предлагает бизнесменам целый ряд сервисов, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы компаний - мобильное информирование, организацию call-центра, конфиденциальную сотовую связь, сложные услуги, сочетающие возможности мобильной и фиксированной связи.

Представители бизнеса Приморского края проявили большой интерес к предлагаемому оператором комплексу готовых решений, которые позволяют организациям с любым количеством персонала быстро и самостоятельно управлять своими расходами, всегда быть в курсе, где находятся сотрудники. Так, сервис «Контроль кадров» поможет осуществлять управление и контроль над перемещением сотрудников. Сервис будет удобен компаниям с разъездным характером деятельности сотрудников для мониторинга выполнения заданий. А посредством сервиса «Онлайн-конференции» можно проводить совещания, видеоконференции, семинары или тренинги через интернет из любой точки мира. Прежде всего решение интересно тем, что помогает сократить затраты на поездки, командировки и обучение.

Особый интерес участники встречи проявили к сервису «М2М мониторинг», который дает возможность объединять группы SIM-карт по функциональным, территориальным и иным параметрам, контролировать объем потребляемых услуг, самостоятельно устанавливать лимиты, получать отчеты и вести аналитику.

«Сегодня активное использование мобильных технологий - требование времени. А в условиях кризиса универсальные решения на их основе – серьезная помощь для представителей бизнеса, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Каждому руководителю очень важно иметь возможность контролировать и оптимизировать свои финансовые расходы, повышать эффективность коммуникаций, избегать случаев нецелевого использования ресурсов компании».

Подробнее с услугами компании для корпоративных клиентов можно ознакомиться на сайте.

Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.