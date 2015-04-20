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Льготных тарифов на доставку рыбы с Дальнего Востока не будет

20 Апреля 2015, 09:15 | Приморье

Росрыболовство больше не прорабатывает вопрос введения льготных тарифов на доставку рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы РФ, заявил журналистам глава ведомства Илья ШЕСТАКОВ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Власти РФ уже длительное время обсуждают возможности удешевления и упрощения перевозок рыбы с Дальнего Востока. Вопрос приобрел особую актуальность в связи с ограничениями на импорт продовольствия из ряда стран, введенными РФ в августе прошлого года в ответ на санкции. Шестаков в прошлом году сообщал, что рассматривается в том числе возможность обнуления железнодорожного тарифа на перевозки рыбы с Дальнего Востока.

«Считаю дальнейшую проработку этого вопроса нецелесообразной... При этом хотим сосредоточиться на вопросах, связанных с выравниванием тарифов на перевозки рефрижераторными контейнерами с универсальными», - сказал Шестаков, слова которого приводит РИА «Новости».

«Мы провели ряд совещаний, на которых обсуждалась возможность льготной тарификации доставки рыбы с Дальнего Востока. Мы не находим решения с нашими другими органами исполнительной власти», - добавил глава ведомства.

Росрыболовство также считает преждевременным вводить экспортные пошлины на рыбу по итогам трех месяцев мониторинга цен, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Первый вице-премьер правительства РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ 3 апреля заявлял, что правительство России рассматривает возможность введения экспортной пошлины на рыбу, однако пока целесообразность этого не определена.

«По итогам мониторинга цен в течение трех месяцев, считаем преждевременным вводить экспортные пошлины на рыбу», - сказал Илья Шестаков.

«Цены начали расти в январе, причем продолжался рост, который начался после введения санкций, после роста курса доллара, - пояснил глава ведомства. - Сейчас мы видим: динамика уже совершенно другая».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: тарифы  росрыболовство 



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Комментарии

  • 12310:32, 13.05.2015#

    А вот Соллерсу можно было просить субсидирование из госбюджета 100% железнодорожного тарифа на перевозку автомобилей из Владивостока в другие регионы России: http://www. kommersant. ru/doc/2238937

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