Будущий ТОР "Михайловский" приглянулся китайским инвесторам

Многофункциональный сельскохозяйственный комплекс планируют создать на ТОР «Михайловский» в Приморском крае. Об этом было заявлено в ходе встречи представителей Инвестиционного агентства, Корпорации развития и администрации Приморского края с руководством китайской корпорации «Хэфэн», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Делегатам рассказали о ходе подготовки площадки под будущий ТОР «Михайловский». Так, в настоящее время территория включает в себя три муниципальных района: Черниговский, Спасский и Михайловский. Помимо этого, определены резиденты территории.

«Общий объем инвестиций в проекты составит более 46 млрд руб. Для обеспечения комфортных условий государство создаст на площадке необходимую инфраструктуру. Планируемая площадь территории - 4 тыс. гектаров», - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис БОЧКАРЕВ.

А вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ подчеркнул, что проект ТОРа «Михайловский» находится в финальной стадии расчетов и формирования. В настоящее время Министерство России по развитию Дальнего Востока, администрация края и Инвестиционное агентство Приморья ведут работу с потенциальными резидентами ТОРа. Те, в свою очередь, могут обратиться за необходимой информацией как в Минвостокразвития, так и в агентство, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Председатель совета директоров корпорации «Хэфэн» Вэйдун ЦЗИН выразил заинтересованность в реализации своего проекта на территории ТОРа.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.