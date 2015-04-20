www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Будущий ТОР "Михайловский" приглянулся китайским инвесторам

20 Апреля 2015, 10:00 | Приморье

Многофункциональный сельскохозяйственный комплекс планируют создать на ТОР «Михайловский» в Приморском крае. Об этом было заявлено в ходе встречи представителей Инвестиционного агентства, Корпорации развития и администрации Приморского края с руководством китайской корпорации «Хэфэн», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Делегатам рассказали о ходе подготовки площадки под будущий ТОР «Михайловский». Так, в настоящее время территория включает в себя три муниципальных района: Черниговский, Спасский и Михайловский. Помимо этого, определены резиденты территории.

«Общий объем инвестиций в проекты составит более 46 млрд руб. Для обеспечения комфортных условий государство создаст на площадке необходимую инфраструктуру. Планируемая площадь территории - 4 тыс. гектаров», - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис БОЧКАРЕВ.

А вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ подчеркнул, что проект ТОРа «Михайловский» находится в финальной стадии расчетов и формирования. В настоящее время Министерство России по развитию Дальнего Востока, администрация края и Инвестиционное агентство Приморья ведут работу с потенциальными резидентами ТОРа. Те, в свою очередь, могут обратиться за необходимой информацией как в Минвостокразвития, так и в агентство, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Председатель совета директоров корпорации «Хэфэн» Вэйдун ЦЗИН выразил заинтересованность в реализации своего проекта на территории ТОРа.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: тор  инвестиции  михайловский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru