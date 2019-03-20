Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион

Меньше чем в 300 миллионов рублей оценена незастроенная площадь в центре дальневосточной столицы

Уже 22 марта АО «ДОМ.РФ» завершается прием заявок на участие в повторном аукционе, на котором будет разыгран земельный участок площадью около 4,3 га в районе ул. Уткинской, 48 во Владивостоке с кадастровым номером 25:28:010009:44. В настоящее время вид разрешенного использования этого участка определен «под зону городских парков, скверов, бульваров». Начальная цена лота определена в 288,6 миллионов рублей.



Предполагается, что в ходе аукциона шаг на повышение цены составит 3 миллиона рублей.

К участию в этом аукционе приглашены как юридические, так и физические лица. Однако на сегодня данных о том, что заявки кем-либо уже поданы, нет. Состоится аукцион 27 марта.



Стоит отметить, что в настоящее время этот участок – последнее «зеленое пятно» площадью свыше 1 га в центре Владивостока, который может использоваться в рекреационных целях. По своим размерам он почти равен территории Покровского парка, и расположен на неудобной для застройки зданиями части сопки от ул. Комарова до здания Гимназии №1 на ул. Нерчинской. К этому участку в «парковых целях» может быть присоединен и зеленый участок по другую сторону ул. Комарова – в районе бывшей учебной метеостанции, примыкающей к комплексу ВГТРК на ул. Уборевича.



Роль «играемого» участка сегодня повысилась, поскольку именно сюда перспективно перенести закрытую в связи с развернувшимся строительством видовую площадку в районе Аксаковского переулка. Здесь возможно строительство и кольца обозрения, с высоты которого можно будет просматривать самые дальние уголки города, о чем мечтала одна из местных компаний, пытающаяся «продавить» строительство нового высотного кольца обозрения в районе Спортивной набережной. Однако территория на Орлиной сопке требует серьезного обустройства и особой защиты отдыхающих на этой территории от ветра, а также – удобной транспортной связи. Возможно, новым фуникулером со стороны Покровского парка.



Для потенциальных инвесторов участок, выставленный на аукцион, вероятно, привлекателен тем, что его назначение под определенные инвестиционные планы могут быть «переиграны», поскольку АО «ДОМ.РФ» собрал все техусловия, необходимые для жилищного и нежилого строительства по этому участку. В том числе и по газу, который вряд ли остро необходим для этого участка, если он действительно будет использоваться под парк!



В своем письме на запрос заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса ФИЛИППОВА о возможности подключения участка к сети газоснабжения главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» А.В. ЛОБАНОВ письмом 17-0-09/5551от 31 июля прошлого года ответил, что сетей газораспределения в пределах участка нет, но техническая возможность его газоснабжения имеется. При этом ориентировочная стоимость подключения составляет 27 763 452 рубля 95 копеек.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



