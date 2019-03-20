Строители с запада начинают посягать на самые лакомые кусочки приморского рынка

Генподрядчики с запада начинают посягать на самые лакомые кусочки приморского рынка

С наступлением тепла первые признаки оживления начала демонстрировать приморская стройка. Мнениями, каким ожидается новый сезон, какие трудности и нововведения ожидают строителей, с газетой «Золотой Рог» поделились авторитетные представители отрасли.

Сергей ФЕДОРЕНКО, председатель СРО «Альянс строителей Приморья»:

- Если откровенно, то сезон уже начался, и что-либо серьезно изменить уже поздно. И сегодня можно делать прогнозы на этот год по главным для нашей отрасли событиям прошлого года. Во-первых, очень мощно на строительный рынок края зашла московская компания «Трансстроймеханизация». За ней к нам обязательно вернутся старые, и придут новые генподрядчики с запада страны. Это очевидно.

Но ожидать повторения разрушительного для отрасли края «привлеченного строительства», как это было после объектов саммита-2012, я думаю, не стоит. Наши местные компании стали уже гораздо осторожнее и на такие субподряды более не рвутся. Вероятно, под крупные проекты будут завозить рабочих-узбеков. Не зря же Узбекистан открыл у нас консульство.

Во-вторых, настораживает, что накануне сезона резкой критике подвергся «Примавтодор». На мой взгляд, критике надуманной, нацеленной, возможно, на то, чтобы найти предлог передать краевые дороги «более способной» организации. Но как тогда быть с «Примавтодором»? Кто будет чинить мосты и в три дня ремонтировать размытые тайфунами дороги? Отказывая в работе такой организации или ограничивая ее, мы рубим сук…

В-третьих, я думаю, что для наших подрядчиков новый сезон ожидается без каких-то всплесков активности. Желающих работать на госконтрактах, считайте, что уже практически нет.

Уважающая себя подрядная компания на госконтрактах, в том числе на ремонте многоквартирных домов, работать не собирается. Это, прежде всего, связано с низким качеством проектной документации. И каких-то подвижек в стремлении исправить эту ситуацию я не вижу.

В основном приморские строительные компании будут работать в этом сезоне на коммерческих проектах частного сектора, с привычными заказчиками, которые гораздо более адекватны в отношениях со строителями, чем бюджетные.

В-четвертых, непосредственно для рынка нового жилья этот год будет сложным. Заботясь сегодня о тысячах «обманутых» дольщиков, у нас сделали невозможным решение жилищного вопроса сотням тысяч других граждан – которых не обманывали. В итоге желающих строить жилье становится меньше, цены растут, а объемы ввода ожидаемо падают.

Людмила ДАВЫДЕНКО, президент Объединения приморских строителей «ВЛАСТРА»:

- Я считаю, что строительный сезон 2019 года в нашем крае должен дать приличный рост объемов малоэтажного строительства. Судя по вниманию Центра к Приморью, повлекшему значительное увеличение финансирования, промышленное строительство, в том числе дороги и мосты, будет активизироваться. Если мы не хотим, чтобы все эти выделяемые нам деньги освоили варяги из других регионов, наши СРО должны сформировать подрядный авангард, который сможет эффективно работать на крупных объектах.

Очень показательно, что резиденты ТОР и СПВ, в основном уже закончив подготовку площадок и проектов, переходят к стадии строительства объектов.

На мой взгляд, перегруз административного и финансового «зажима» в Законе о долевом строительстве снизит объемы многоэтажного строительства. На рынке нового жилья в 2018 году и так был отмечен заметный рост цен. Но он ожидаемо продолжится и в этом году, пока девелоперы не найдут выхода из сложившейся ситуации. Нет сомнения, что найдут – с русским креативным мышлением никто не сравнится!

Светлана ВАВРЕНЮК, заместитель директора Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт по строительству (ДальНИИС):

- Уже сейчас у нас заметна высокая активность заказчиков и строительных компаний федерального значения, осуществляющих крупные проекты. В частности - в Находке, Большом Камне. Что же касается наших местных строителей и заказчиков, то по ним высокой активности нет. Зато есть споры – судятся между собой, решают мелкие проблемы. Главная проблема отрасли – это остающийся дефицит компетентных специалистов. Квалифицированных инженеров и рабочего состава высокого уровня почти нет.

О загруженности наших проектировщиков, от чего зависят предстоящие объемы строительства, судить трудно, но институт «Востокпроектверфь», ставший структурным подразделением «Роснефти», сегодня полностью загружен – вал работы.

Стройиндустрия и промышленность строительных материалов Приморья - тоже с заказами. Особенно высоким спросом у застройщиков в крае сейчас пользуется скальный грунт и материалы, производные от него. И уже по этому можно судить, что строить будут больше.

Андрей МАКУХИН, заместитель директора департамента градостроительства администрации Приморского края:

- Одна из важнейших задач нашего строительного комплекса – это в ближайшие год-два решить проблему по обманутым дольщикам. Уже в скором времени 1-2 дома будут сданы, и это позитивный момент.

Чтобы не снизить объемы строительства жилья, нам действительно надо вести подготовительную работу для того, чтобы появлялись какие-то места, где инвесторы могли бы заниматься строительством.

В частности, сейчас мы совместно с администрацией Владивостока занимаемся градостроительной документацией – проектом планировки по микрорайону Снеговая падь «Д». Он уже давно строится, а градостроительной документации по нему нет. Куда-то потерялись объекты соцкультбыта… В соответствии с проектом планировки там будут школа, детские садики, пешеходные зоны, жилье со всей сопутствующей инфраструктурой.

Строительство этого микрорайона будет продолжаться. В нем сегодня участвуют два инвестора – это компания «Восточный Луч» и администрация края – через КППК «Приморкрайстрой».

Особая проблема здесь в том, что у нас в микрорайоне Снеговая падь «Д» забуксовали дома по программе «Жилье для российской семьи». В свое время обещанные 40 тыс. рублей на 1 кв. метр от АИЖК (теперь АО «ДОМ.РФ) для этого строительства не дошли до инвесторов, и, соответственно, стройка остановилась. Но мы это сдвинем.

Параллельно будем смотреть и другие микрорайоны, где под строительство нового жилья можно предоставлять земельные участки через аукционы или как участникам Свободного порта Владивосток.

Что касается индивидуально-жилищного строительства, то оно у нас сегодня подстегивается тем, что раздаются большие массивы земельных участков для многодетных семей. Другое дело, что эти семьи пока не имеют для строительства финансовых возможностей. Какую-

то помощь им окажет развитие ипотечного кредитования. Оно уже возможно под 5,5%. Кроме того, раз эти участки уже попали на рынок, то они будут и каким-то образом перераспределяться, чтобы строили те, кто может.

Чтобы обеспечивать участки под ИЖС для многодетных семей инфраструктурой – дорогами, сетями и т.д., краем разработана и финансируется соответствующая программа. Эта работа была начата в прошлом году, и будет продолжена в этом. В муниципалитеты уже ушли субсидии. Строится не так активно, как хотелось бы, но на эти цели нужны очень большие финансовые средства, которых не хватает.

К сожалению, наши строители оказались в очень сложной ситуации. Немногие после саммита АТЭС 2012 года сохранили свои объемы и коллективы.

Нам сейчас надо осуществлять большой комплексный план, предусматривающий развитие точек экономического роста, строительство большого количества детских садов, школ, поликлиник и другого соцкультбыта, объектов инженерной инфраструктуры, дорог. Надо быть готовыми к такому большому строительству. А сегодня – проблема найти даже такого подрядчика, которому по силам построить такой объект, как детский сад. Нет своих крупных компаний, которые должны выполнять стоящие перед нами задачи.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

КСТАТИ

Ипотека просит субсидию

Субсидирование ипотеки будет необходимо, если ставки по жилищным кредитам продолжат рост, заявил вице-премьер Виталий МУТКО.

«Президент поручил правительству и банковскому сообществу смотреть, чтобы траектория изменения ипотечных ставок повернулась в сторону 8%, как это указано в национальных целях. Если мы не будем наблюдать такой тренд, необходимо переходить к субсидированию, ставить задачу по снижению ставок, в первую очередь, госбанкам», - сказал Мутко.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.